Carlos Rojas (Motril, 1970) es el número 1 del PP al Congreso por Granada. Se trata del único cabeza de lista que repite el próximo 28-A en Andalucía tras las renovación del partido con llegada de Pablo Casado, un líder que, para Rojas, es "el mejor", al igual que el PP es "el mejor partido, el más preparado para gobernar". Respecto a Granada, su principal preocupación es la creación de empleo, algo que conseguirán potenciar con infraestructuras como el acelerador de partículas o la presa de Rules.

–Se ha criticado el poner 'paracaidistas' a raíz de esa renovación casi absoluta del partido, pero en su caso es todo lo contrario. ¿Cuál es el secreto?

–Lo importante es que el PP lo formamos personas con acreditada experiencia. Somos un cuadro preparado para gobernar y eso es muy importante en unas elecciones, especialmente en estas donde nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de nuestro país. El equipo del PP es contrastada experiencia con también renovación y personas dispuestas a darlo todo por su país y a poner lo mejor que saben hacer al servicio de su pueblo y sus ciudades.

–Comenta que se juegan mucho, ¿ve al PP ganador el domingo?

–Sí, sin duda. Somos la opción ganadora, los más preparados para sacar adelante a España. Pablo Casado atesora las grandes virtudes que tiene que tener un gran líder. Tiene preparación, conoce muy bien España, se la ha recorrido muchas veces, conoce la administración pública porque ha trabajado a fondo en la misma. Es el mejor parlamentario en muchos años de historia del parlamentarismo.

"En el centroderecha se piensa que el PP es el partido más preparado para gobernar"

Lo que hemos visto en los últimos meses, que ha salido sin ningún papel a decir todo lo que piensa sobre España, demuestra que tiene a España en su cabeza y en su corazón, pero además que es un parlamentario como no hay otro en nuestro país. Tenemos el mejor líder y el mejor partido, el más preparado para gobernar. Eso hace que la mayoría de los ciudadanos confíen en el PP como el partido que puede sacar adelante España en estos momentos tan difíciles.

–En caso de no conseguir esa mayoría, que se presupone tan difícil para cualquier partido, ¿qué le parecería un pacto con Cs y, en caso de necesitarse, también con Vox?

–El PP, entre otras virtudes, atesora siempre que es un partido de mucho diálogo como hemos demostrado en Andalucía que se puede dialogar con otros partidos para poner, fundamentalmente, los intereses generales como prioritarios y como fin, y esto es muy importante. Desde el PP hemos demostrado que trabajamos, no para el partido lo primero como muchas veces han hecho erróneamente otras formaciones, sino para España. Esto es lo que nos mueve. Por tanto, con ese fin, siempre hay que abrirse al diálogo para conseguir ese objetivo y, sin duda, estamos preparados para hacerlo si se dan las circunstancias.

–Entonces se puede repetir el modelo de Andalucía.

–Nuestro primer paso es ganar las elecciones y ganarlas con mayoría suficiente porque es lo que necesita nuestro país. Ese mensaje es muy importante porque estamos ante un fraccionamiento o posible fraccionamiento del voto y que puede ser un paso atrás. Votar a Pablo Casado es votar al PP y todo el mundo tenemos claro que eso es una garantía para España. Votar a otra formación política no sabemos lo que puede reportar o qué consecuencias puede tener, sin embargo el PP sí da esas garantías.

–Precisamente hablando de esa fragmentación, se da la circunstancia a nivel local que Juan García Montero se va del PP y presenta una lista, Vox también se presenta, Julio Vao concurre con otro partido... Formaciones de derechas y ese voto que antes asumía el PP por completo sí que puede fragmentarse mucho más. ¿Qué se hace ante eso?

–Tener la confianza en que el PP es el que puede ser el gran transformador de la sociedad y el que puede liberar ese cambio que estamos pidiendo en España y el resto de municipios porque es el que ofrece más garantías. Está claro que toda esa dispersión que pueda haber a quien beneficia es a la izquierda. En el caso de la fragmentación o posible fragmentación del voto del centroderecha, el beneficiado es Pedro Sánchez.

Creo que lo que pensamos la inmensa mayoría de los españoles, por supuesto de los votantes de centroderecha, es que Pedro Sánchez no debe seguir ni un minuto más en La Moncloa porque su trayectoria es claramente perjudicial a los intereses de España.

–Pero es cierto que el PP está en una situación complicada por esa fuga de gente. Precisamente la última encuesta del CIS muestra un auge de Vox, que ganaría un diputado por Granada, en detrimento del PP.

"Sánchez no debe seguir ni un minuto más en La Moncloa porque su trayectoria es perjudicial para los intereses del país"

–Las últimas percepciones que estamos teniendo con las salidas a la calle, etc., es que eso se está taponando y que el PP va claramente al alza. En el centroderecha hay un pensamiento que, creo que es mayoritario, de que es el PP el que está más preparado, el que genera más confianza y el partido que va a salir más votado en el ámbito del centroderecha con mucha diferencia. Ese pensamiento, que a mí me lo han dicho muchas personas que están indecisas o pensando su voto, coinciden en esa visión de que el PP es quien puede representar ese cambio y que todo lo que sea no votar al PP en un espectro de centroderecha puede ser un paso atrás y puede disgregar tanto las fuerzas y que vayan en favor de Pedro Sánchez.

–Está hablando mucho del centroderecha y, a ojos de la opinión pública, desde que Pablo Casado ha cogido las riendas del partido, el PP se ha escorado mucho más a la derecha que antes.

–Nuestro partido, y Pablo Casado lo representa muy bien, claramente es un partido liberal, reformista y también conservador en muchos aspectos, así está en nuestros estatutos y claramente es lo que supone la fortaleza del PP. Queremos conservar y mejorar el estado de bienestar que marca nuestra Constitución Española, ser garantes con el resto de partidos que se sumen de la Constitución Española y los valores que la integran, y por tanto eso marca claramente lo que siempre hemos sido desde el PP: ese amplio espacio donde muchos españoles coinciden en garantizar ese espíritu que tuvimos en la Constitución y esos valores que están dentro de ella.

–¿Cuáles son las necesidades de Granada?

–La fundamental es la creación de empleo, que ha sufrido ahora un parón con las políticas de Pedro Sánchez. Hay que trabajar en los proyectos que puedan fortalecer ese crecimiento de empleo a corto, medio y largo plazo, pensando en el futuro de la provincia. Para eso tenemos proyectos que están en marcha y pueden suponer un espaldarazo al empleo como el acelerador de partículas, en el que vamos a poner todo nuestro esfuerzo con el resto de administraciones. Ahora la Junta de Andalucía está colaborando fuertemente para que sea una realidad.

Tenemos que acabar cuanto antes la Segunda Circunvalación, por supuesto que llegue el AVE cuanto antes, y ahí vamos a poner un esfuerzo extraordinario. Seguir impulsando la Línea de 400 en la zona de Baza, en la Costa es importante y fundamental, y coincidimos todas las formaciones políticas, en que las tuberías de Rules tienen que estar hechas cuanto antes. Se habla de miles de empleos los que pueden generar esas conducciones, puesto que se regarán nuevos cultivos, nuevas tierras que ahora mismo están yermas y se pondrán en marcha miles de hectáreas.

Hay que seguir apostando por el Puerto y su crecimiento, con gran apoyo a toda la zona del polígono industrial, y hacer especial protección del litoral con el Plan Especcial de Protección del Litoral que inició el gobierno del PP.

–En su mayoría lo que enumera son infraestructuras. En una entrevista a este diario en 2015 comentó que las infraestructuras eran la gran apuesta del PP pero siguen en stand by: el AVE no ha llegado, las canalizaciones de Rules no se han llevado a cabo... Si echamos la vista atrás, son los mismo proyectos. ¿Qué se ha avanzado y qué falta?

–Se ha avanzado bastante en poner los cimientos y algo más. Por ejemplo, en Rules hemos conseguido aprobar varias propuestas en el Congreso de apoyo a la presa. Hemos logrado un acerbo político muy consolidado que hay que agradecer a las distintas fuerzas políticas porque han sido iniciativas y esfuerzo de todos. Creo que eso ya es un avance, que los políticos granadinos sepamos ponernos de acuerdo en lo que necesita la provincia.

En cuanto a Rules, desde el Gobierno hemos conseguido consolidar el proyecto básico que es la clave de la bóveda de las futuras conducciones. Es decir, el mapa general donde ya están dibujadas las tuberías y los once subproyectos que tienen que seguir a ese proyecto básico con la declaración de impacto. Se ha avanzado mucho en ese trámite administrativo que es terreno que ya hemos ganado al tiempo. Es una obra ingente, hay que tener en cuenta que son 200 millones de euros y tiene muchos periodos de exposiciones y alegaciones de carácter medioambiental. Por tanto, quien diga que mañana se van a poner las tuberías en marcha no estaría diciendo la verdad.

Lo importante es que no haya ni un sólo parón en el proceso y se agilice lo máximo posible para que, si es posible, en esta legislatura puedan iniciarse las obras, incluso en el primer año de legislatura.

"Somos el partido que puede sacar a España de estos momentos tan difíciles"

En cuanto a la Segunda Circunvalación también se ha adelantado bastante en las obras que estaban a plena ejecución con el PP y que sufren retraso con el PSOE. Igual que el AVE, que está prácticamente para inaugurarse. De hecho, el PP lo tenía previsto para finales de 2018 y el parón tras la moción de censura ha hecho que la obra no esté todavía inaugurada.

–Dice que con la llegada del PSOE al Gobierno, todo se ha retrasado. Da la impresión de que es la pescadilla que se muerde la cola: echarse la culpa. Si el proceso está tan cerrado, ¿por qué ocurren estos retrasos?

–Desgraciadamente muchas veces la política es así. Es difícil de explicar por qué Pedro Sánchez enarbola una moción de censura con 85 diputados para parar el gobierno que estaba en marcha. Muchas veces lo que tenemos que decir a la gente, lo que nosotros pensamos, es que sencillamente se hizo para ocupar el poder y echar al partido que estaba en el gobierno. No se hizo la moción de censura pensando en el AVE, ni en las infraestructuras de Granada, Pedro Sánchez la hizo pensando en él mismo, luego su partido y luego España, y eso es un gran error.

–Pero es cierto que ahí la corrupción ha sido fundamental. La historia que llevaba el PP en los últimos tiempos en España, incluso a nivel local en Granada con la salida de Torres Hurtado, eso hizo daño y digamos lo aceleró...

–El PP es inflexible contra la corrupción y lo llevamos como primer orden en nuestra ideología, nuestro estatutos y también en el programa electoral. Hemos combatido fuertemente la corrupción y lo importante en España es que quien la hace la paga y se está viendo en los tribunales. Así lo vamos a exigir siempre, pero eso no quiere decir que algunos, como Pedro Sánchez, hayan intentado silenciar la corrupción que hay o ha habido en su partido y cargar contra quien realmente está tomando las medidas para luchar contra la corrupción , que ha sido el Gobierno del PP.

"El PP es experiencia y renovación de personas dispuestas a darlo todo por su país"

Pedro Sánchez ha mentido cuando porque puso en marcha la moción de censura por la sentencia de la Gürtell. El PP estaba en esa sentencia incardinado en una figura que era de una responsabilidad que exigía, según el Código Penal, no tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, por tanto no tenía exigencia penal alguna y además era una sentencia no firme. Por tanto, mintió cuando decía que la sentencia condenaba al PP. Lo que vemos del CIS es una manipulación más de Sánchez en las instituciones, donde coloca a una persona de partido en una institución que nos tiene que representar a todos.

–Volviendo a ámbito provincial, se comenta que habría una bicefalia de facto ya que Marifrán Carazo habría cogido gran peso.

–El partido está presidido por Sebastián Pérez y funciona de forma muy correcta. Hemos desarrollado una campaña electoral en la que hemos estado en todos los municipios de Granada, muy bien organizados por la estructura que preside Sebastián Pérez. Es una estructura en la que hay más personas que colaboran con el presidente pero siempre bajo el mandato de esa presidencia que es la que dio el Congreso Provincial en su día.

El que varias personas de la estructura tengan una relevancia institucional es motivo de satisfacción de todos y también del presidente provincial porque eso significa que el partido ha ido creciendo en presencia institucional. Tener la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza como presidente de todos los andaluces, significa que nuestro partido es una referencia y lo sigue siendo por las políticas que se están haciendo, como por ejemplo, la supresión del impuesto de sucesiones como se había prometido.