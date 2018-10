Casado elige el Albaicín para su desembarco de cara a las autonómicas

Pablo Casado visitó ayer Granada por primera vez desde que es presidente de los populares. La última vez llegó en pleno proceso de primarias a la sede provincial y ayer, erigido en el alfa y omega del partido, subió al Albaicín para clausurar el acto de presentación de los cabezas de lista de las candidaturas a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, entre ellos Marifrán Carazo, que después de llegar al Parlamento andaluz en 2012 lidera ahora la lista de los populares granadinos en sustitución del diputado Carlos Rojas, que compartió cartelería con Juanma Moreno Bonilla, presidente al PP-A en la convocatoria de 2015. Casado se presentó con la Alhambra como telón de fondo, al igual que en las últimas visitas del expresidente Mariano Rajoy para participar en actos del partido. Casado se comprometió a "dejarse la piel" para que Andalucía tenga un futuro mejor y preguntó a Ciudadanos por qué no ha pedido la dimisión del actual alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, que "está imputado". El presidente del Partido Popular inquirió a la formación encabezada por Albert Rivera por qué lo "sostiene" y reclamó la importancia de la "coherencia" y la credibilidad en política. El líder de los populares insistió en que no puede pretender regenerar quien está "sosteniendo a un alcalde imputado y con la lupa de haber pertenecido al escándalo del mayor caso de corrupción en España, que son los cursos de formación". Para Casado, en Andalucía no están bien la educación, la sanidad ni las infraestructuras que dependen de la Junta, ni la gestión de los recursos turístico y naturales, ni el prestigio internacional, ni la inversión extranjera. "No está bien nada, porque hay malas gestiones y sin embargo hay un pueblo que sí que va bien y que quiere las mejores políticas para tirar adelante", prosiguió.

Por su parte, Juanma Moreno, se comprometió a modificar la gestión que hace la Junta de la Alhambra y de Sierra Nevada para apostar por un modelo compartido, participado por el Ayuntamiento de Granada y que acabe con detenciones y protestas registradas en el pasado. El candidato del PP a presidir la Junta siguió las líneas maestras que ha seguido el partido en los últimos meses para recordar que la Alhambra es el monumento más visitado de España, lo que convierte a Granada en "parte esencial" del país, y lamentó que pese a su importancia el monumento esté "mal gestionado". "Y no lo digo yo, lo dicen los operadores turísticos que todos los días denuncian el caos y la desorganización", recalcó Moreno, que lamentó el daño al turismo que a su juicio provocan estas gestiones de la Junta y recordó "con tristeza" que las gestiones de la Junta han provocado un juicio, la detención de parte de los gestores del monumento y pérdidas millonarias. "El próximo 3 de diciembre yo voy a ser presidente de la Junta con el apoyo de todos mis paisanos, espero que masivo de los granadinos, y voy a hacer algo que se reivindica desde hace mucho tiempo, que la gestión va a ser compartida", adelantó en su discurso Moreno.

Juanma Moreno apuesta por una gestión conjunta de la Alhambra con el Ayuntamiento

Por último, el presidente provincial del PP de Granada y candidato a la Alcaldía, Sebastián Pérez, afirmó que el Partido Popular se ha convertido "en la gran ilusión y esperanza de millones de andaluces que han dicho que basta ya, en millones de españoles que asisten atónitos a lo que estamos viviendo en nuestro país".

El presidente provincial del PP tuvo unas palabras de "cariño" para todos los candidatos y, en especial, para la número uno por Granada, Marifrán Carazo, de quien dijo que "representa la joya, la maravilla que supone Granada, y a sus hombres y mujeres". "Y tendremos que responderles con hechos, con trabajo y con resultados", apostilló.

Pérez agradeció que Granada haya sido la ciudad elegida para la presentación de los ocho candidatos del PP a las elecciones autonómicas. "Nos llena de orgullo que una ciudad tan peculiar y tan especial para Andalucía y España como Granada dé el pistoletazo de salida para los comicios autonómicos", resaltó el presidente provincial del PP en un acto que viene a ratificar su buen posicionamiento respecto a la nueva dirección del partido tras las primarias y pese a que decidió no apostar por ninguna de las candidaturas, aunque finalmente se decantó por Pablo Casado. "Todo es posible en Granada", concluyó Pérez para aludir a los logros obtenidos por el Partido Popular "y que nos decían que no eran fáciles".