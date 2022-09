Churriana de la Vega debatirá en un pleno extraordinario la ampliación sur del Metro de Granada

La polémica en torno a la ampliación del trazado del Metro de Granada sigue movilizando a la población de Churriana de la Vega, municipio por el que esta infraestructura discurrirá a través de la carretera GR-3304, conocida como la calle San Ramón, y que es una de las arterias principales de tráfico y comercio del municipio. Tanto es así que el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP, ha convocado un pleno extraordinario, a petición de los concejales de la oposición, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, para debatir sobre la situación y votar sobre la celebración de una consulta a la ciudadanía sobre el trazado del metro en la localidad.

Esta sesión plenaria excepcional se celebrará el próximo lunes 10 de octubre y se espera que sirva como punto de debate entre los grupos políticos y la ciudadanía, que ya ha tenido hasta tres reuniones abiertas con técnicos y con el equipo de Gobierno local en diferentes ocasiones para tratar esta problemática. Cabe recordar que todos los plenos que se celebran en cualquier ayuntamiento de España son abiertos al público, según recoge el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales sobre el funcionamiento de los plenos.

En declaraciones a Granada Hoy, el alcalde de Churriana, Antonio Narváez, explica que el pleno extraordinario es idóneo para "no coartar la posibilidad de debatir sobre esta temática, que se ha convertido en un punto caliente de la actualidad churrianera". Aun así, ha recordado que, de aprobarse la realización de la consulta popular sobre el trazado del Metro por la localidad, esta no sería vinculante.

Son varias las asociaciones que rechazan que el Metro de Granada transcurra por la calle San Ramón, por las consecuencias negativas que esta obra y luego el paso del tranvía podrían tener para vecinos y comerciantes. Entre ellas está la Asociación para el estudio, conservación y movilidad de los núcleos urbanos de la Vega de Granada, que ha amenazado con utilizar la vía judicial para paralizar el proyecto de ampliación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Sobre ese rechazo de las asociaciones y de algunos vecinos y comerciantes, Narváez ha asegurado que "todos los informes técnicos determinan que la mejor opción para que el Metro discurra por nuestra localidad es la calle San Ramón".

"No lo dice el alcalde, lo dicen los informes técnicos después de estudiar todas las opciones posibles. No se puede construir una infraestructura que no repercuta de forma positiva sobre la población. Es la mejor opción, y así lo marca también la Unión Europea con la concesión de los fondos Next Generation al proyecto, es la que la Junta de Andalucía ha elegido. Otros trazados como el de la carretera de Alhama dejarían a mucha gente sin la posibilidad de acceder al tranvía", ha remarcado.

El alcalde también ha asegurado que los efectos beneficiosos del paso del Metro de Granada por Churriana ya se dejan notar en la economía localidad, aún sin el inicio de las obras, y ha asegurado que tanto él como el equipo de Gobierno, se ponen en la piel de los vecinos y comerciantes que se van a ver afectados por las obras. "Sé que lo van a pasar mal, pero con otras infraestructuras similares se ha demostrado que en un futuro mejorará la economía por dos o tres".

"Yo personalmente le pido a la población que apoyen mucho más de lo que ya lo hacen al comercio local que se pueda ver afectado por las obras. Los churrianeros son unos vecinos comprometidos y sé que no van a dejar caer sus negocios de toda la vida porque se realicen unas obras en la calle San Ramón", ha comentado.

Sobre la negativa de las asociaciones a la circulación del pueblo por la calle, Narváez cree que el debate se está desvirtuando "por el miedo a lo desconocido" y ha asegurado que, al ser una construcción de tranvía en superficie, requiere una obra menos complicada que la de realizar un túnel subterráneo.

"La visión que dan desde las asociaciones es el miedo a que ocurra lo que pasó en el Camino de Ronda de Granada, que se quedó abierto y sin avances mucho tiempo. Pero aquello ocurrió porque se acabó la financiación. En este caso, la financiación está garantizada gracias a Europa, y es Europa la que obliga a que las obras estén acabadas en 2026. La afección va a existir durante el periodo de la obra, pero el futuro es prometedor para Churriana", ha concluido.

Dar a la población la posibilidad de opinar

Por su parte, el concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, Manuel López, ha asegurado en declaraciones a Granada Hoy que la oposición ha solicitado la celebración de este pleno extraordinario porque quieren dar la posibilidad de hablar del tema tanto a las formaciones políticas como a la ciudadanía.

Según López, esta petición de consulta llega tarde, pero llega en el momento en el que más dudas hay sobre el trazado de la ampliación del Metro por la localidad, y por ello celebra que se celebre el pleno.

"Creemos que el alcalde debería de bajar al pueblo y hablar con él, comprobar sus inquietudes con el tema y pulsar el ambiente. Es por ello que quizá esta posibilidad de la consulta a los vecinos, vinculante o no, debería haber llegado antes, cuando se estaban valorando las diferentes opciones. Nuestra crítica es que no se haya contado con los vecinos", ha asegurado.

El portavoz de los socialistas ha asegurado que no tiene una posición clara al respecto y sabe que es un tema muy complejo, pues tiene múltiples pros y contras, pero ha asegurado que su intención es "que se escuche al pueblo".

"Yo con todos los churrianeros que hablo, todos me dicen que quieren el Metro. Ya sea por un trazado o por otro, pero quieren que la infraestructura llegue. Nosotros sabemos que es bueno que llegue el Metro de Granada a Churriana, pero hay que debatir bien por donde y que los ciudadanos hablen", ha concluido.