Ciudadanos Granada en las elecciones generales: Del ‘Murcianazo’ al ‘Ciudadanazo’

Desde el minuto 1 de los sondeos las caras en Ciudadanos Granada eran largas e incrédulas. No se esperaban buenos resultados y los tracking internos tampoco auguraban nada positivo. "No llegamos", decía uno de los asesores. Tampoco ayudó a crear mejor ambiente cuando un periodista recordó que en el Hotel Los Ángeles, cuartel general de la formación naranja en la noche de las generales, se concentró el Granada CF en la noche y las horas previas al 'Murcianazo', ya felizmente olvidado.

Apareció el alcalde y presidente provincial del partido Luis Salvador, que se hizo algún que otro selfie con las señoras restantes de una celebración previa, y se encerró en lo que alguno calificó como "la sala del horror" a seguir el escrutinio de las elecciones en las que Ciudadanos ha perdido su único escaño, el de Fran Hervías, el ‘señor Lobo’ de la formación que se ha quedado compuesto y sin entrar en San Jerónimo.

Hervías, de familia quenteña, votó a primera hora en Granada y se fue para Madrid en lo que ya se auguraba como una jornada muy larga para Ciudadanos. Larga como las caras del comité de campaña liderado por el parlamentario andaluz Raúl Fernández, sabedor de que la no presencia de Albert Rivera, el capo nacional, durante estas semanas en la ciudad ha podido pasar factura hasta dejarles a cero.

El avance del escrutinio confirmó los peores augurios y ni en la recta final Cs pudo luchar por el escaño que bailó entre PP y Vox, y que se quedaron los populares por casi 5.000 sufragios.

Se encargó de dar la cara otra número 2, como en Vox, Mar Sánchez, exconcejala del Ayuntamiento de Granada y parlamentaria andaluza, y que se ha quedado lejos de plantearse dejar uno de sus cargos electos para empezar la aventura en Madrid.

"No se puede decir otra cosa: no hay buenas noticias. En absoluto. Hemos perdido muchísimos votos", ha expresado Mar Sánchez, la número 2 de Cs

"No se puede decir otra cosa: no hay buenas noticias que celebrar. En absoluto". Así de contundente se mostró Sánchez anoche, una de las últimas en comparecer de todos los partidos. No tuvo explicación alguna al batacazo de su formación: "Hemos perdido muchísimos votos, perdido muchísimos apoyos".

Mar Sánchez felicitó y reconoció el triunfo del PSOE, ya que "así lo ha lo ha querido la ciudadanía y lo asumimos así: Ha querido más Pedro Sánchez, más Vox, y menos centro", espetó la número 2 de Cs. No escondió que en el recuento se han vivido "momentos duros", pero destacó la reacción de Albert Rivera al convocar para hoy la ejecutiva nacional de Ciudadanos: "Ha hecho lo que muchos líderes no hacen cuando hay una caída así", defendió la candidata a su líder. Una acción que pondrá "el futuro del partido en manos de sus afiliados".

Sánchez también disculpó la no presencia del número 1, Fran Hervías, que se encontraba en Madrid junto a la cúpula de la formación, y volvió a agradecer los "casi 40.000 votos que hemos recibido en Granada": "Como no puede ser de otra manera, este partido se pone al servicio de sus votantes. Aquí nos van a tener para ser escuchados".

Ciudadanos se queda sin representación por Granada por primera vez desde 2015, cuando entró al Congreso Luis Salvador, anoche en un discreto segundo plano.