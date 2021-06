Comienzan las negociaciones del PSOE de Granada para echar a Salvador del sillón

El grupo municipal del PSOE de Granada hoy se lanza a las negociaciones en busca de socios, con el objetivo de lograr la mayoría absoluta que se necesita para que el alcalde Luis Salvador tenga que dejar el bastón de mando.

Durante la semana pasada, el PSOE avivó las llamas del incendio municipal con el anuncio de una moción de censura, para la cual buscaría los apoyos necesarios si Salvador no dimitía antes del sábado. Con el plazo estipulado ya cumplido, el comunicado no se hizo esperar. Ayer domingo, los socialista salían al paso y se pronunciaban.

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, anunció que, cumplido el periodo de 72 horas dado por los socialistas a Luis Salvador para que dimitiera como alcalde, inician esta semana la ronda de contactos con el resto de formaciones para abordar una posible moción de censura que dé estabilidad a la ciudad.

Ruz se refirió a la situación que lleva padeciendo el Ayuntamiento desde hace dos semanas como “dantesca”, una vez que los concejales del Partido Popular del equipo de gobierno, en un “ejercicio de irresponsabilidad sin precedentes”, dejaron sus cargos para escenificar el abandono a Salvador, quien sigue “agarrado a un sillón, lo que genera una inestabilidad y una situación surrealista que ha dado la vuelta a España para bochorno de los granadinos y granadinas”.

De esta manera, la viceportavoz socialista avanzó que finalizado el plazo y ante la negativa de dimitir de Salvador, el PSOE seguirá adelante con la propuesta de impulsar una moción de censura que ponga fin “a este esperpento, aunque claro está que todavía puede dimitir y dejar gobernar a la lista más votada, el PSOE que con diez concejales es una única formación que puede darle a la ciudad la estabilidad que necesita y que se merece”. Con estas palabras, y con Vox descartado, el grupo municipal socialista da el pistoletazo de salida a su lucha por el cambio en la Alcaldía.

El candidato y portavoz municipal, Paco Cuenca, buscará sumar cuatro votos más, para lo que se espera que pacte, preferiblemente, con Unidas Podemos-IU, aunque sigue con la mano tendida al Partido Popular. No obstante, los de la formación azul ya se negaron en rotundo.

Así las cosas, el pacto pasaría por llegar a las 14 firmas con la adhesión de las tres de Podemos-IU y una más de los concejales no adscritos, algo que podría complicarse –especialmente por las diferencias ideológicas– puesto que el único apto para ello es Sebastián Pérez, al no haber pertenecido al grupo municipal de Ciudadanos. Pérez ya se mostró abierto a apoyar a Cuenca si Luis Salvador no dimitía o si el Partido Popular no era capaz de poner en la Alcaldía a una persona que a él le convenciera.

Por otra parte, los exediles de Ciudadanos, Manuel Olivares y Lucía Garrido, serían no aptos, al considerarse tránsfugas por haber pertenecido al grupo de la formación naranja en el Ayuntamiento.

El inicio de los movimientos no quedó en el comunicado de ayer, sino que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Paco Cuenca, da hoy una rueda de prensa para abordar asuntos relacionados con la actualidad municipal a las 10:30 horas.

Como anunciábamos, comienza así una semana decisiva para el Consistorio, en la cual se podrían ir cerrando posibles escenarios planteados para el futuro de Luis Salvador, de todos los grupos municipales y, sobre todo, de la ciudad de Granada.