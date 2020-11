Coronavirus en Granada: las altas siguen aliviando la situación en los hospitales con 146 desde el miércoles

Los hospitalizados por coronavirus, la gran zozobra que aboca a Granada a los cierres y los confinamientos, se han convertido desde el miércoles en el mejor rayo de esperanza para los ciudadanos de esta provincia hacia una situación y vida mejores. Partiendo de la base de que las hospitalizaciones siguen estando muy por encima del tope de saturación, y de que el alivio no termina de llegar a las camas UCI, lo cierto es que entre ayer y hoy se han registrados la mayor cifra de altas de toda la segunda ola de la pandemia en la provincia: hay 61 personas menos ingresadas y se ha bajado no sólo del umbral de los 800, si no que, de una tacada, también se ha descendido de los 750. Así, hay 742 pacientes hospitalizados según los datos oficiales de la Junta, 146 menos que el martes.

Lo que no cesa son los contagios, que van descendiendo de forma progresiva y en el último reporte de datos se sitúa en 818 casos detectados. Siguen siendo muchísimos para lo que debería ser una situación controlada, pero bajan por segundo día seguido y se mantienen por debajo de 1.000 por sexta jornada consecutiva. Será mañana, con la actualización de datos del IECA, cuando se compruebe la verdadera incidencia y evolución diaria del coronavirus durante este fin de semana. Los fallecidos siguen subiendo con 12 en el último recuento y los brotes en la provincia no registran novedades, a pesar del que ayer alertó la residencia Entre Álamos con 106 afectados.

Pero la noticia está en los hospitales de Granada, que están reduciendo el número de personas ingresadas a un ritmo bastante rápido, como además está sucediendo a nivel general en Andalucía. En el parte hecho público esta mañana, la Junta de Andalucía cifra en 742 las personas ingresadas en los complejos sanitarios de la provincia, una reducción muy importante en la que habrá que ver en los dos próximos días si ha tenido influencia la llegada del fin de semana, donde se suelen producir muchas altas. Este número es el más bajo desde el pasado 2 de noviembre, cuando se contabilizaron 692 personas encamadas en Granada, y es un número muy similar al que se contó al día siguiente con 743. Desde aquellas jornada hasta el pasado martes, cuando se alcanzó el pico de ingresados por Covid-19 en la provincia con 888 personas, pasaron 9 y 8 días, respectivamente. Desde el tope del martes hasta alcanzar los 742 tan sólo se han necesitado 5 días. Es decir, ha bajado el número de hospitalizados más rápido de lo que subió.

Esta será una tendencia difícil de mantener. Tras la experiencia de la primera ola se sabe que una vez alcanzado el pico de hospitalizados se produce un rápido descenso que luego se mantiene pero de forma más sostenida. Y eso fue con un confinamiento domiciliario total durante más de dos meses. La situación actual se parece pero es distinta, así que cualquier medida encaminada a la apertura significará un punto de inflexión sobre el que las hospitalizaciones pueden volver a crecer, pero a partir de unos registros más altos que cuando se desató esta segunda ola de la pandemia.

Además, la prudencia con los datos se refleja en otros números. Los puestos UCI o sucedáneos ocupados en los hospitales de Granada no ha vivido todavía un descenso importante y sigue anclado en la cifra tope de 130 por tercera jornada consecutiva. Además, y según reza en el informe de la Junta remitido a Sanidad, se cuantifican 6 nuevas entradas en las Unidades de agudos. En hospitalización global han sido 30 entradas nuevas en las últimas 24 horas, la mitad (otro dato que sí es positivo). Y esto también puede leerse en clave buena: en 48 horas los nuevos encamamientos han bajado en 50 personas, y esto no suele entender de fines de semana.

Lo que sigue costando más rebajar es la cifra de contagios nuevos cuando se cumple una semana del anuncio de medidas restrictivas en Granada por parte del Gobierno andaluz. Aunque por séptimo día seguido se está por debajo del millar de casos de la semana pasada y la anterior, la cifra de nuevos casos detectados sigue estando muy alta con 818 nuevos granadinos que saben que tienen el coronavirus en sus organismos. Y esta cifra se seguirá notando en hospitalizaciones y muertes con el paso de los días.

Las muertes en Granada ascienden a 12 en las últimas 24 horas, elevando el global desde la pandemia a 642 decesos; mientras que los curados en el parte de hoy se sitúan en 10.231, 431 más en el día de ayer. Con este dato, la provincia supera los 10.000 recuperados totales de toda la pandemia.