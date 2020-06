El jueves de Corpus será no lectivo en Granada pese a trasladar el festivo a septiembre

El próximo jueves, 11 de junio, festividad del Corpus en Granada, será no lectivo en la capital pese a haberse trasladado el festivo al 15 de septiembre por el coronavirus. Un traslado de festivo que autorizó la Junta de Andalucía y aprobó el Pleno municipal del pasado 1 de junio.

Así lo ha decidido el Consejo Escolar Municipal de Granada, que conforme a la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre el Calendario Escolar para el curso 2019 / 2020 y las Instrucciones para su aplicación, de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación en Granada, por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2019/2020, para todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, ha acordado que el 11 de junio de 2020 sea día no lectivo para todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, en el municipio de Granada.Este día no lectivo se une a los dos días no lectivos ya declarados en el Pleno del Consejo Municipal de Granada de 29 de octubre de 2019, por lo que los tres días determinados como no lectivos, conforme a la mencionada Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, por el Consejo Escolar Municipal de Granada son los días 10, 11 y 12 de junio de 2020, días no lectivos en el curso 2019-2020.