Crimen de Las Gabias: las imágenes del hombre que mató a su hermana embarazada y a su sobrino en Granada

El triple crimen cometido en Las Gabias en mayo de este año sigue en investigación pese a que el autor de los hechos confesara lo que hizo. El caso ahora ha dado un nuevo giro después de que Caso Abierto, portal de sucesos e investigación, ha tenido acceso a la grabación de las cámaras de seguridad de la vivienda en la que se ve cómo el asesino entra, disfrazado y armado, para cometer el crimen.

En las imágenes se ve cómo el agresor utiliza unas llaves para acceder al patio delantero de la vivienda. El hombre va ataviado con una gorra, una mascarilla y un mono que parece de trabajador. En su mano izquierda porta una lanza fabricada a mano. Cuando el individuo accede a la vivienda se dirige al dormitorio de su hermana y antes de acabar con la vida de ella, acaba con la de su hijo y sobrino del agresor, para causar más dolor a su hermana.

Según se dio a conocer en los días posteriores al crimen,, el conflicto comenzó con el fallecimiento del padre de familia en diciembre de 2022, lo que derivó en el reparto de una herencia entre la madre y los dos hermanos. Un reparto que resulta fatal unos meses después.

La familia, muy conocida en Torredelcampo (Jaén), se dedicaba principalmente a la agricultura, con extensas tierras y que disponían de olivos y producían aceite. Eran unos vecinos normales, "chapados a la antigua", a los que no les gustaba gastar en nada que no fuera necesario, para así ahorrar y tratar de dejarles a sus descendientes una vida mejor.

El hermano menor se dedicaba también a la agricultura, con tierras, y era muy trabajador. Era conocido en el pueblo, sociable y amigable. Le gustaba hacer deporte. Por el contrario, la hermana mayor se dedicó a estudiar. Era muy inteligente y llegó a Granada para estudiar la carrera de Farmacia, una titulación pagada por sus padres. Es aquí cuando conoció a su pareja, piloto de avión comercial, y ambos tuvieron a un primer hijo. En Granada se fraguó su vida, muy distinta a la conocida en Jaén.

Se instalaron en la Urbanización de Los Chopos, entre Churriana de la Vega y Las Gabias, una zona de viviendas unifamiliares y chalets, con jardines y piscinas, y comienzan su vida. Los vecinos han destacado en los últimos días que eran unas personas normales, que de vez en cuando paseaban por la zona con su hijo, y que ella estaba a punto de dar a luz. De hecho la madre de ella, pocos días antes del suceso, había venido hasta Granada para comenzar los preparativos de cara al alumbramiento, pero se marchó de regreso a Jaén.

Las presuntas rencillas entre los hermanos de Torredelcampo se incrementaron con la muerte del padre y el reparto de la herencia. El hermano menor podría no estar de acuerdo con el reparto, así que los investigadores sospechan que pudo trazar el plan para presuntamente asesinarla, tanto a ella como a su sobrino, y así obtener el beneficio heredado.

El hermano habría aprovechado que su cuñado no iba a estar en casa. Podía saber que tenía que volar, y que no se encontraría con él a su llegada a Las Gabias. Se armó con un objeto contundente, una lanza artesanal de hierro en forma punzante, y supuestamente entró a la vivienda sin necesidad de forzar ninguna entrada. Las cámaras de seguridad y el sistema de alarma que había instalado en el chalet dieron aviso a la pareja de la fallecida, en Mallorca, de que se había producido una entrada en el chalet, y éste, tras intentar llamar a la fallecida y no conseguirlo, fue quien dio la voz de alarma.