Granada recibe el 'Cristo muerto sostenido por un ángel' desde el Museo del Prado

La obra 'Cristo muerto sostenido por un ángel' de Alonso Cano se traslada temporalmente desde el Museo del Prado para ser exhibida del 29 de abril al 26 de mayo en el Museo de Bellas Artes de Granada.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'El arte que conecta', el cual tiene como objetivo llevar algunas de las obras maestras de la pinacoteca a todas las comunidades autónomas.

El proyecto permitirá que, a partir del próximo 2 de abril y hasta el 8 de diciembre, 18 museos de 18 localidades de toda España exhiban de manera temporal algunas obras "maestras" de artistas como Velázquez, Goya o Rubens, según ha explicado este miércoles el director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

Así, ciudades como Cartagena, Granada , Zamora o Lugo podrán tener obras que van desde 1613 hasta 1853 de Velázquez, Goya, Rubens, Alonso Cano o Diego de Ribera.

Las obras permanecerán en dichas ciudades cerca de un mes. "Es una iniciativa de gestión compleja que refrenda el carácter nacional y transterritorial del Museo del Prado", ha comentado el coordinador general de Conservación del Museo del Prado de Madrid, Víctor Cageao.

Ha detallado que los museos seleccionados representan el panorama museístico español y hay tanto instituciones gestionadas por Cultura, como el Museo Nacional de Arquelogía Subacuática (ARQVA) en Cartagena, y otros museos municipales o provinciales, e incluso privados.

LA SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES, CRITERIOS DE SELECCIÓN

Falomir también ha explicado que los dos criterios principales para elegir los museos han sido que cumplan los requisitos de seguridad y condiciones ambientales y llegar a "aquellos poblaciones donde normalmente no tienen la fortuna de tener acceso directo a obras de esta envergadura".

"Hemos intentado llegar a aquellos lugares que nos ofrecían, en primer lugar, instituciones que garantizaban las condiciones de exposiciones de las obras, tanto en términos de conservación como seguridad, asegurando que las obras van a estar bien, pero intentando evitar las grandes ciudades.

¿Qué sentido tiene llevar una obra del Museo del Prado a Barcelona, donde constantemente estamos prestando obras o a Sevilla, o a Valencia, o a Bilbao?", ha señalado.

'LAS MENINAS' O 'LOS FUSILAMIENTOS' NO SE PRESTAN

En cuanto a las obras elegidas, el director ha comentado que "no existe una lista cerrada" de obras que no se pueden prestar, pero aclara que es de "sentido común" las piezas que no están disponibles para ello."Todos sabemos que hay una serie de piezas que no se prestan. 'Las Meninas' no se prestan, 'Los fusilamientos' no se prestan o 'La Anunciación de Fra Angelico'", ha afirmado.

La iniciativa comienza en Cartagena, el próximo 2 de abril, hasta el 27 de abril, cuando el ARQVA acogerá la obra 'El embargo de Santa Paula Romana' de Claudio de Lorena.

Entre los distintos enclaves escogidos se encuentra el Museo de Bellas Artes de Granada , que tendrá el 'Cristo muerto sostenido por un ángel' de Alonso Cano del 29 de abril al 26 de mayo.

"NO ES DESCOLONIZAR LA INSTITUCIÓN"

"Si alguien cree que esto es descapitalizar el Prado no prestaríamos nunca ninguna obra en ninguna exposición. Eso sí, luego la gente quiere que en Madrid tengamos buenas exposiciones", ha asegurado el director del Prado, Miguel Falomir, ante los medios de comunicación, al finalizar la rueda de prensa, y ha rematado diciendo que "no" es descolonizar la institución.

Falomir ha reconocido que su "obsesión" es que el Prado sea "un Museo Nacional en el sentido real del término". "Desde que llegué a la dirección, para mi ha sido una obsesión que el Prado sea un Museo Nacional. Siempre lo hemos presentado así y creo que es algo que debemos hacer. No va en menoscabo de nadie, al revés, va en beneficio de todos", ha afirmado.

Además, el director de la pinacoteca ha señalado que el proyecto "no tiene absolutamente nada que ver" con que Cultura quiera descolonizar los museos españoles. "Esto es una actividad del Prado, independientemente de quién sea el ministro o el partido político que esté al frente del gobierno", ha indicado.

'El arte que conecta' es una iniciativa creada en colaboración con Telefónica y, como ha recalcado Falomir, profundiza en la celebración del bicentenario en 2019 de la institución, que comenzó con 'De gira por España'. "Esto es una idea, un compromiso que tenemos desde hace mucho tiempo", ha asegurado.