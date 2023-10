Cultura, patrimonio y flamenco para los acompañantes de la Cumbre Europea en su segundo día en Granada

El centro de Granada y el barrio del Albaicín han vivido este viernes como los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno han aprovechado el segundo día de la Cumbre Europea para hacer turismo y visitar algunos de los lugares más icónicos del patrimonio de la capital. Una visita a La Madraza y al bajo Albaicín, con parada en el Paseo de los Tristes, han sido los actos que han precedido a un almuerzo en el Cármen de los Chapiteles, a los pies de la Alhambra, amenizado con la música de Juan Habichuela Nieto a la guitarra.

La Gran Vía ha sido un continuo ir y venir de coches oficiales durante toda la mañana. De ellos se bajaban los maridos, mujeres y niños de los políticos para asistir en primer lugar a la que fue la primera universidad pública de Al-Andalus a través de la calle Oficios, muy acostumbrada al pasar de gente. Ya dentro de la Madraza han asistido a una charla coloquio a cargo de Dorothy Kelly, del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada (UGR).

Mientras esto ocurría, decenas de curiosos se situaban en las cercanías de los accesos a Oficios, frenando su avance un fuerte control de seguridad, que en todo momento revisaba con perros policía los vehículos para evitar problemas de seguridad. El tráfico se detenía solo por momentos, para el paso de las delegaciones, mientras cientos de curiosos no dudaban en sacar su móvil para inmortalizar la estampa.

"Yo quiero ver a la Reina, que me han dicho que está ahí y ayer iba guapísima por la Alhambra" decía Azucena, una señora mayor que, a pesar de que le informamos de que los Reyes de España ya no estaban en Granada, no se marchaba del lugar. "Bueno, pues a la mujer de Sánchez, la cosa es pasar la mañana" se reía.

Otros, sin embargo, no estaban tan animados. Muchos suspiros a la hora de circular por la acera y quejas por la imposibilidad de hacer vida normal. El tapón en la calle Oficios era digno de pasarela de celebrities, y en parte lo era. Una ciudadana que no quería dar su nombre protestaba por la situación. "Ya se podían haber ido al campo o a otro sitio, siempre molestando", dijo intercalando insultos, mientras su acompañante asentía.

Tampoco estaban por los aledaños las mujeres que reparten romero a cambio de "la voluntad". Aunque no andaban muy lejos, pues se posicionaron en otros cruces estratégicos con la Catedral y la Alcaicería y seguían probando suerte con locales y turistas.

Del Centro al Albaicín

Poco antes de las 12:20 horas la comitiva empezó a abandonar la Madraza y a subirse a los microbuses y furgonetas. Entonces el dispositivo de seguridad se movió y la vida en la Carrera del Darro se paralizó. Nadie pasaba por la zona, y los turistas que recorrían la calle más bonita del mundo tenían que apartarse ante el paso del convoy.

A la llegada al Paseo de los Tristes, las puertas se abrieron y los acompañantes se bajaron para admirar la Alhambra, que ya conocían por dentro, desde sus pies. No faltaron las fotos, los selfies y las preguntas a Begoña Gómez, mujer del presidente en funciones Pedro Sánchez, y a las guías turísticas que los acompañaban. Los hosteleros de la zona y quiénes se tomaban algo en las terrazas se sorprendían ante la situación. Un pequeño paseo hasta la Cuesta del Rey Chico y la Fuente del Avellano les dio acceso al Carmen de los Chapiteles, donde comerían un almuerzo especial.

Tatiana, una turista de Lugo, estaba muy frustrada por la situación. "Queríamos subir por la Cuesta del Rey Chico, pero claro nos hemos encontrado con esto y nos han echado de muy malas maneras los policías". Pese a que sabían de la celebración de la Cumbre, decidió no cancelar su viaje. "Teníamos los vuelos sacados desde hace dos meses, y el hotel en pleno cento. Ahora hubiera sido imposible. Y de milagro que mañana entraremos en la Alhambra", comentaba.

El flamenco de Juan Habichuela y sus Abrazos a Lorca

Antes de degustar los platos preparados, hubo tiempo de un nuevo espectáculo. Los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno vieron como Juan Habichuela Nieto cogió la guitarra y deleitó a los presentes con una actuación que les dio toda una muestra del arte flamenco de la ciudad.

Esta actuación privada del artista granadino será el pistoletazo de salida a una gira nacional que lo llevará por 15 conciertos repartidos entre Sevilla, Córdoba, Madrid o Barcelona, entre otros. "Hemos preparado esta actuación con mucha ilusión y cariño, y queremos darles el mejor abrazo a ellos con nuestra música, y que se lleven un buen sabor de boca de Granada", ha asegurado el propio Habichuela a Granada Hoy.

En total, 15 minutos de actuación durante los que estuvo acompañado del percusionista Miguel Cheyenne y por la artista Coco Reyes. Entre el repertorio sonaron dos piezas, una de ellas el bolero Poeta en Nueva York y la otra una bulería de su último álbum, Ocho Abrazos para Lorca.

Mientras sonaba la música, Reyes recitaba poemas de Lorca "a corazón abierto", como decía ella misma a este periódico a su salida. "Ha sido un espectáculo genial, se han quedado impresionados con el arte. Cuando he terminado, la mujer del presidente ha venido hacia mí con la piel de gallina y el vello erizado. Se han llevado un espectáculo único en el mundo", ha declarado a este periódico con una amplia sonrisa y aún emocionada por lo vivido.

Tras ello, la comida ha corrido a cargo del chef Ramón Feixas, que les ha preparado un menú especial para la ocasión. El último momento de degustar a Granada en su esplendor antes de finalizar la Cumbre y regresas a sus países de origen.