Desengaños de tamaño mundial y olímpico

Granada consiguió la catalogación como Ciudad Europea del Deporte de 2019 con un halo de cierta nocturnidad: fue presentar la candidatura y a las 24 horas obtener el beneplácito de los organizadores junto a otras tres urbes españolas: Soria (capital de provincia), Igualada y Fuenlabrada (ambas en los extrarradios de Barcelona y Madrid). Pero este sello no es el único que ha querido obtener el deporte granadino, que siempre ha soñado a lo grande para obtener la organización de grandes eventos de talla global, pero de los que realmente ha obtenido pocos de renombre internacional. De los éxitos de los Mundiales en Sierra Nevada (de 1996 y 2017) y los Mundiales y Europeos de baloncesto, al 'bluf' de la Universiada y las decepciones por los múltiples sueños olímpicos.

Ser ciudad olímpica. Muchos granadinos todavía sueñan con ello. Y la ciudad lo tuvo cerca cuando presentó su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2010. Pero en el camino se cruzó la candidatura de la localidad oscense de Jaca, de apenas 13.500 habitantes. El Comité Olímpico Español se vio obligado a realizar una votación para presentar a una de las dos ciudades ante el COI. Los políticos granadinos fueron todos a una. Se abrió una oficina en la entrada de la calle Pavaneras y la ilusión la pusieron los casi medio millar de voluntarios que se inscribieron. El COE montó una comisión evaluadora que incluyó a dos técnicos noruegos del COI, y que otorgó una clara ventaja a la candidatura granadina sobre la jacetana. Olía a triunfo, pero el 23 de enero de 2002 se volvió todo en contra cuando el fallecido ex presidente del COE, Alfredo Goyeneche, pronunció el nombre de Jaca tras la votación. A Granada le falló el lobby. Contó con el voto favorable de todas las federaciones olímpicas, pero apenas rascó en las no olímpicas y entre los miembros de honor. El sueño se acabó de golpe y porrazo. Luego, Jaca ni siquiera pasó el primer corte técnico del Comité Olímpico Internacional. La ciudad aragonesa siempre se interpuso en los otros dos sueños olímpicos de Granada. El primero en 1976, cuando la ciudad presentó su intención y Jaca se sumó al carro. Al final, no tuvieron apoyo estatal ninguna de las dos. De forma similar surgió la segunda batalla para los Juegos del 92, en los que finalmente la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982 sirvió para echar para atrás las tentativas granadinas y jacetanas (además de las de Madrid por los Juegos de Verano de ese año) en beneficio de Barcelona, que resultó finalmente elegida.

La Universiada de Invierno del año 2015 surgió como unos mini Juegos Olímpicos que la ciudad quiso aprovechar para llevar a cabo proyectos que quedaron en barbecho tras el fracaso de Granada 2010: el Palacio de Hielo, la conversión de La Ragua en sedes para esquí de fondo y biatlón, y la construcción de una Villa Olímpica, que se iba a hacer en el Serrallo, luego al final de la Avenida García Lorca, y que luego quedó desechada a tres años de la cita por el coste y los líos urbanísticos que conllevaba. Tampoco se levantó el Palacio de Hielo, que iba a ir en los terrenos que ahora ocupa el Gimnasio We. La solución pasó de mandar las pruebas de hielo al Martín Carpena de Málaga, a instalar una carpa provisional junto a Los Cármenes para el patinaje, además de adecuar el Palacio de Deportes. De aquel evento quedó como legado para la ciudad el Pabellón Universiada, en los Paseíllos Universitarios, y el Pabellón Mulhacén, junto al Colegio Sierra Nevada. A un año vista dimitió el consejero delegado Aurelio Ureña, entre otros motivos, al no haber acuerdo para las obras de adecuación de La Ragua. La FISU finalmente accedió a celebrar las pruebas de esquí nórdico en la estación eslovaca de Štrbské Pleso/Osrblie, a 3.000 kilómetros de Granada. Aunque luego la celebración deportiva fue un éxito, el evento pasó casi de refilón y pocos granadinos recuerdan la Universiada con el fervor que los hacen de los Mundiales de esquí alpino de 1996.

Granada ha acogido partidos de la selección española de fútbol en múltiples ocasiones (una de ellas con motivo del Milenio 2013, que trajo a la ciudad otras pruebas deportivas como la Titan Desert y la Gira Ñ de la selección de baloncesto, y que debió ser para Granada "lo que la Expo para Sevilla en 1992"). Sin embargo, la ciudad pudo ser sede de los dos grandes eventos futbolísticos de selecciones del planeta: una Copa del Mundo y una Eurocopa. El Granada CF ofreció el viejo Los Cármenes como sede del Mundial de 1982. Una ocasión histórica para modernizar el estadio, pero el comité organizador desechó la opción granadina pocos años del torneo. Sí estuvo Granada dentro del dossier de España para ser una de las subsedes de la Eurocopa de 2004. Se contemplaba una ampliación del Nuevo Los Cármenes hasta las 30.000 personas, requisito exigido por la UEFA. Pero el ente europeo escogió a Portugal ante la sorpresa de la RFEF. El proyecto quedó desechado en una época en la que el Granada pululaba en Segunda B. Incluso a días de la votación, Zaragoza se entrometió en el camino de Granada al prometer un estadio nuevo.