Detenido en Granada un hombre que insultaba y amenazaba a otro con capacidades especiales a través de redes sociales

La Policía Nacional han detenido en Granada a un hombre de 29 años de nacionalidad española con antecedentes policiales como presunto responsable de delitos de odio y amenazas que habría cometido al insultar, vejar y amenazar a un amigo al que conoció por redes sociales. En sus mensajes incluía expresiones que menoscababan su integridad, referidos a sus capacidades físicas y psíquicas especiales, y la detención se llevó a cabo una vez que los agentes recopilaron mensajes de audio con dicho contenido.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia de un hombre que manifestaba ante la Policía Nacional que un amigo, al que conoció hace unos dos años a través de las redes sociales, le insultaba y vejaba, llegando a amenazarlo de muerte con expresiones basadas en sus características especiales físicas y psíquicas.

El denunciado habría menoscabado la integridad de la víctima, tratándose de una persona potencialmente vulnerable debido a sus circunstancias personales quien, como resultado de la misma, se encontraba atemorizado, inseguro y con bajo estado de ánimo, además de aumentar la presión social que acumulaba desde la niñez.

Según las pesquisas policiales, esta situación se venía produciendo desde hacía un mes aproximadamente, por lo que una vez que identificaron plenamente al presunto autor y obtuvieron mensajes de audio con el contenido denunciado, lo detuvieron y ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional ha aprovechado este caso para recordar como y cuándo se debe denunciar o identificar un posible delito de odio hacia una persona.

El cuerpo policial anima a denunciar si una persona se ha mostrado hostil por tu raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad, ha cometido un delito de odio. Los insultos racistas o xenófobos también pueden ser delito.

Además, los agentes también ayudan a no obviar los mensajes u ofensas recibidos en perfiles de redes sociales, correo electrónico o teléfono móvil.

"Cuando denuncies, no omitas las palabras concretas y comentarios dichos por el autor. No olvides contar a la Policía todo lo que creas que es importante (símbolos, anagramas, tatuajes, vestimenta del autor, testigos de los hechos, etc.). Sea lo que sea", han destacado.