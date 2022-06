División de opiniones en Sierra Nevada para permitir el final de etapa de la Vuelta a España en el Observatorio

No hay unanimidad. Al menos en la primera toma de contacto, podría decirse que el consejo rector del Parque Nacional de Sierra Nevada está dividido en cuanto a informar de forma favorable o no sobre la modificación del punto 5.2.3.1 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada, que permitiría la celebración de finales de etapa de la Vuelta Ciclista a España en algunos puntos del espacio protegido. Tras la celebración el pasado miércoles de la comisión socioeconómica del consejo, la mayoría de las intervenciones se mostraron contrarias y solo la de un ayuntamiento, además de la provincia de Almería, y del propio director del Parque Nacional, Francisco Muñoz, fueron favorables, mientras que el resto no intervinieron ni mostraron posición alguna. Así que, de la aproximadamente veintena de miembros que acudieron a la comisión, la mitad están en contra y la otra mitad no se pronuncia.

Durante el debate de la comisión socioeconómica intervinieron de forma contraria los representantes de las universidades de Granada y Almería, además de los grupos ecologistas, mientras que no hubo posicionamiento por parte de partes tan importantes como los propietarios, los ayuntamientos, las Diputaciones de las dos provincias implicadas, así como de empresarios y comunidades de regantes. A finales de mes o principios de julio se someterá al debate definitivo esta propuesta en el consejo rector, donde llegará la información de las intervenciones mayormente desfavorables contenidas durante esta última reunión.

La modificación del punto 5.2.3.1 se refiere a las competiciones que se pueden celebrar dentro del dominio del Parque Nacional. Con este cambio se pretende que el final de la decimoquinta etapa de la Vuelta a España de este año termine en el Observatorio del IRAM y no en la Hoya de la Mora como está previsto hasta ahora, y que es el punto máximo al que puede llegar la carrera ciclista sin pisar terrenos del Parque Nacional de Sierra Nevada. De paso, convertiría a este lugar en el final de etapa con mayor altitud de la historia de las tres grandes vueltas ciclistas por etapas: Giro, Tour y la propia Vuelta.

El proceso para autorizar la excepción que permita a la ronda ciclista llegar hasta el IRAM continúa ahora el proceso con la apertura de un periodo de información pública donde se informará de forma personal a cada miembro del consejo rector del Parque Nacional de Sierra Nevada para que puedan presentar alegaciones. Para finales de este mes y principios del siguiente se convocará la sesión del consejo donde ya sí se votará sobre si se procede al cambio del punto en cuestión.

El tiempo apremia puesto que la resolución de apertura del proceso de información pública debe salir publicado en el BOJA, además de luego convocarse el consejo, y que todo esté acabado como muy tarde a mediados del mes de julio, tope que se da la organización para informar a las instituciones implicadas, a la Unión Ciclista Internacional, y a los equipos participantes sobre la modificación del trazado de la etapa con los kilómetros ampliados desde la Hoya de la Mora hasta el radiotelescopio.