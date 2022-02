Las promesas del alcalde de Granada para 'vestir de verde' el río Genil con fondos Next Generation

Los miembros de Ecologistas en Acción se han reunido ante las puertas del Ayuntamiento de Granada, en la Plaza del Carmen, para pedir la renaturalización del río Genil. Unas protestas que han atraído la atención del alcalde que se ha acercado a hablar con los manifestantes y, según ellos mismos afirman, se ha comprometido a solicitar una ayuda de los fondos Next Generation para sufragar este proyecto.

Según ha dado a conocer el portavoz de esta ONG, Elías Escalante, la fecha límite para lograr esta vía de financiación sería a mediados de marzo, cuando se cierran las solicitudes a estos fondos, aunque aseguran que por parte del regidor no se ha puesto mayor impedimento, siempre que necesitan acordarlo previamente con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Al mismo tiempo que se producía esta manifestación, el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Cambril, aseguraba que su grupo cada vez veía más complicado alcanzar un acuerdo con el PSOE para lograr los Presupuestos, pues el grupo socialista no ha cumplido la mayoría de medidas exigidas para alcanzar el acuerdo, por lo que Cambril, puso como línea roja "la renaturalización del Genil desde Puente Verde a las Titas, que se comprometieron a hacerlo y no lo hacen", afirmó en rueda de prensa, para concluir que "todo son líneas verdes pero no vamos a firmar un presupuesto si no se acepta ninguna propuesta".