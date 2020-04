El concejal de Economía de Granada: "Los que no apoyen el presupuesto serán responsables de la parálisis de la ciudad"

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Luis González, ha sido hoy claro: "Los que no aprueben el presupuesto serán responsables de la parálisis de la ciudad". Así, el edil ha reiterado el mensaje del alcalde a la oposición para poder aprobar cuanto antes el presupuesto de 2020, modificado por el coronavirus, y dejar de funcionar con unas cuentas prorrogadas desde 2015.

Según González, el presupuesto es "esencial para el futuro ya que no podemos seguir con partidas de 2015. Necesitamos un presupuesto efectivo y renovado". Y el de 2015 no lo es. Sólo a modo de ejemplo, aquel incluía una partida de 8 millones para transporte público cuando el proyecto actual lo sube a 20, o de 108 millones en personal (capítulo I), cuando la realidad es de 115 de gasto.

"Sobre el proyecto que hay se harán modificaciones pero ahora la duración de la crisis impide conocer las condiciones macro porque no se sabe hasta cuándo durará y su incidencia. Pero el 83% del capítulo de gastos es fijo, no se toca", ha explicado el edil, que reconoce que ahora la prioridad presupuestaria es para el área sanitaria y de servicios sociales.

Así, incide en el reajuste de las partidas de gasto en todas las áreas para ver las "posibilidades reales de gasto en el ejercicio" contando con los contratos que se han suspendido y el ahorro en programas y proyectos suspendidos por el coronavirus.

"Hacemos un llamamiento a los grupos de la oposición para no estar anclados en un presupuesto del pasado. Tampoco se va a hacer un presupuesto ad hoc para el coronavirus porque no sabemos la duración de la crisis. No nos puede condicionar el pasado y hay que planificar el futuro", ha dicho.