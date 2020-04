"España ha aplicado las medidas más drásticas antes que el resto de países de nuestro entorno"

La diputada del PSOE por Granada Elvira Ramón forma parte de la Comisión de Salud del Congreso de los Diputados que estos días mantiene una actividad muy intensa. Este órgano parlamentario se ha designado como la comisión de seguimiento de la pandemia y hay comparecencias todas las semanas del ministro. La diputada en el Congreso valora políticamente, por la experiencia que vive estos días en dicha comisión, las medidas y la situación que se vive con la pandenmia del coronavirus

-¿Cómo valora las medidas del Gobierno ante la crisis del coronavirus?

-El Gobierno de España ha adoptado medidas desde el primer momento. Unas medidas que se han ido adaptando a la evolución de la pandemia en nuestro país. Desde el principio está haciendo todos los esfuerzos posibles para paliar esta situación. Quiero destacar que esta situación es insólita y nos sobrepasa a todos los países; por ello, las medidas tomadas se han hecho aiguiendo los criterios técnicos de los expertos, de acuerdo con las recomendaciones de la Organizacion Mundial de la Salud y de otros organismos Internacionale y de forma coordinada con las CCAA y las autoridades europeas. Y lo que es muy importante, se toman con total transparencia y responsabilidad.

-Se habla de que las medidas de confinamiento podrían llegar hasta mayo ¿Es un horizonte posible?

-Nos enfrentamos a una situación desconocida y casi sin precedentes, esto no va a ser fácil, ni para España ni para ningún país del mundo. Creo que no podemos aventurarnos a hablar de ningún escenario. Las decisiones en salud publica deben ser medidas y adoptadas en el momento adecuado y eso dependerá de la evolución de la situación y de las recomendaciones de los expertos.

-A nivel sanitario de posibles vacunas o tratamientos ¿en que momento se encuentra España respecto a la investigación?

-España tiene un papel relevante en Europa y prueba de ello ha sido la selección del Instituto Carlos III para participar en un proyecto europeo para investigar el nuevo coronavirus. Hemos conseguido estar entre los cuatro países europeos que participa en un ensayo clinico de tratamiento antiviral en fase de experimentación. Somos conscientes de la importancia de la investigación y de la necesidad que tenemos de encontrar una vacuna, por ello me gustaría destacar el apoyo del Ministerio a la investigación científica dotando con 30 millones para las tareas de investigación de vacunas y el estudio clinico de medicamentos al CSIC y al Instituto de Salud Carlos III

-En cuanto al material sanitario, además de las compras a China anunciadas, ¿cuales son las necesidades más urgentes?

-Se trabaja para garantizar la atención necesaria a los enfermos y para que los profesionales, que están en primera línea, pueda prestar esa atención de forma segura. Desde aquí quiero aprovechar para reconocer y agradecer la inmensa labor que están llevando a cabo. Para garantizar esos suministros necesitamos aumentar la producción en España y reorientarla en estas líneas. Ahora se busca ampliar la producción de estos productos, incrementando la capacidad de los fabricantes españoles, reorientando la actividad de otras industrias y favoreciendo la implantación de nuevas líneas de producción. Sectores como la automoción, el sector aeroespacial, el digital, la industria textil.... están trabajando en esta línea. También en los centros propios del Gobierno se están produciendo para cubrir las necesidades de este momento.

-¿Hay alguna explicación a que Granada sea la provincia andaluza con mas muertos respecto al numero de habitantes?

-Yo creo que es precipitado hacer ningún tipo de valoración porque vemos como las cifras y los datos son cambiantes a una velocidad de vértigo y de hecho fuimos de la últimas provincias en tener datos de contagio. No hay parámetros que nos permitan hacer una valoración ahora.

-Una de las criticas más recurrentes es la de denunciar que las medidas de confinamiento han llegado tarde ¿Cree que se pudo actuar antes y evitar que en Granada siguieran llegando vuelos de Milán?

-Como usted señala se trata de una critica muy recurrente y a toro pasado. España ha sido el país europeo que más rápido ha reaccionado, actuando con determinación y proporcionalidad y ajustándose de manera dinámica a la situación epidemiologica del país. España ha aplicado las medidas más drásticas de distanciamiento y el Estado de Alarma antes que el resto de países de nuestro entorno, si atendemos al numero de casos. Desde el primer momento y de forma decidida se han puesto todas las competencias y facultades del Estado al servicio de la lucha contra el COVID-19. Se han movilizado todos los recursos económicos y sanitarios, públicos y privados, civiles y militares para la protección de la ciudadanía. Y con respecto a los vuelos la medida de prohibir los vuelos con Italia, se tomó por el Consejo de Ministros varios días antes de decretar el Estado de Alarma. La realidad es que si analizamos como se iban adoptando las medidas en todo nuestro entorno los acontecimientos se iban produciendo de un momento para otro, hacer ese tipo de críticas a posteriori no le veo ningún sentido en este momento, entre otra cosas porque tampoco había en esos momentos otras voces que se alzaran reclamándolo por ejemplo.

-¿Entiende que el resto de los grupos están siendo responsables con el Gobierno?

-Lamento mucho decir que no. Considero que en estos momentos y ante una situación como la que estamos viviendo lo primero que necesitamos es unidad y lealtad, aunar esfuerzos y trabajar juntos para luchar contra el virus y no contra el gobierno, que es en lo que se han instalado algunas fuerzas políticas. Tiempo habrá de pedir responsabilidades y rendir cuentas tanto el Gobierno como la oposición. Se ha hecho mucha demagogia por ejemplo con la falta de material y tengo que decir que compra centralizada no quiere decir compra única. Por ejemplo, las CCAA han podido comprar en todo momento, antes y después de la declaración del Estado de Alarma, los suministros para el funcionamiento de los servicios sanitarios, como titulares de la gestión. Pero la realidad es que se ha utilizado contra el gobierno y estamos viendo como hay algunas CCAA están mas ocupadas en criticarlo que en atender sus propias necesidades. Como he dicho ya tendremos tiempo dar cuentas todos, pero ahora toca trabajar y trabajar para salir de esta situación que hasta ahora no habíamos conocido, en esa tarea esta inmerso nuestro gobierno y desde luego la forma es unidos y con lealtad, no pendientes de sacar rédito político aunque sea a fuerza de inventar bulos.

-Las grandes polémicas políticas de esta crisis se centran en la manifestación del 8M y en la compra de test defectuosos ¿qué posición mantiene el PSOE respecto a estos temas?

-Centrar el debate en la manifestación del 8M me parece un disparate y un debate totalmente ideológico acuñado por la derecha y la ultraderecha en nuestro país, que preteden aniquilar el movimiento feminista y negar la existencia de la desigualdad de género. Esas mismas voces no cuestionan que ese mismo día se celebraron en España innumerables actos multitudinarios algunos protagonizados por ellos mismos, además de partidos de fútbol, y tampoco cuestionan por ejemplo que más desplazamientos y movimientos se originan para asistir al trabajo que a cualquier manifestación. Y no lo hacen por que no están cuestionando las medidas, que esos días no eran drásticas y lo saben, ni siquiera la posible propagación del virus nos están cuestionando a quienes defendemos una igualdad real entre mujeres y hombres. Y con respecto a los test tengo que decir que el mercado se encuentra en una situación muy complicada, en palabras del ministro “el mercado está loco”, todos queremos comprar lo mismo al mismo tiempo. La partida devuelta de test rápidos defectuosos contaba con la homologación europea para su compra y comercialización en todo el espacio comunitario. Si un producto cuenta con la homologación de la UE se puede comercializar y comprar en toda la UE. Hay otros países como Alemania y Holanda que han sufrido fraudes en su encargo de material urgente a China. Y la propia comunidad autónoma Andaluza paralizó la compra de un pedido a la misma empresa la semana pasada al destaparse el tema, la diferencia es que el Gobierno actúa con total transparencia y en otros casos nos enteramos después.