"Hemos puesto en pista todo lo que durante 8 años el PP consideró que no había que hacer por Granada"

-Después de salir en 2021 del Gobierno de Pedro Sánchez sorprendió que volviera a ser candidata para las próximas elecciones y por Granada. ¿Por qué esta vuelta?

-Yo no me he ido nunca, llevo dos años como diputada recorriéndome toda España. Yo estoy en política por convicción muy profunda. Yo tengo profesión y me podría ir pero yo quería ser diputada, no quería puertas giratorias. Quería estar en la política o en mi cátedra. Y mi partido lo ha querido así. A mí no me importaba ir tampoco por Córdoba de dos pero mi partido prefería que liderara una lista y tengo mucha suerte por ser Granada, primero por llevar muchos años vinculada a Granada políticamente hablando y esto me parece un colofón para disfrutar del territorio, de las respuestas y de las responsabilidades que yo contraigo con Granada. Estoy feliz.

-Su nombramiento incluso causó que en la capital, la que fue la primera concejal trans, Sandra Rodríguez, dimitiera por considerarla, dijo textualmente: "la persona que más daño ha hecho a las personas trans de España.

-Yo en esas cosas no entro. Yo nunca hablo de nadie en política en esos términos. Respeto las decisiones que cada quien toma pero yo me voy a quedar hasta el final de mis días, no políticos, sino hasta el final de mis días como ser humano, peleando por la igualdad, contra la discriminación y para que avancemos las mujeres del mundo y de mi país.

-¿Que la pusieran de uno por Granada es alguna compensación por aquel desgaste que le supuso su posición contraria a la Ley Trans?

-No, en absoluto. A mí me tocó acompañar al presidente del Gobierno en los peores momentos de este país y me siento muy honrada porque me haya tocado pelear por España de esa manera tan complicada y difícil. Y es verdad que el presidente por deferencia y por generosidad me ha hecho ofertas que son habituales cuando sales de un cargo pero he sido yo la que no he querido. Yo quería estar de diputada, he estado por Madrid y lo único que yo quería era ser diputada andaluza, ser diputada por mi tierra. Y he tenido mucha suerte porque mi partido ha visto bien mi idea y que podía encabezar la candidatura de Granada. A mí me gusta la política de verdad, de diagnosticar bien la realidad, saber que la política es que avancemos, no puede ser dimes y diretes, navajas e insultos. A mí eso no me interesa. A mí me gusta la realidad, pensar que puedo pelear los intereses de Granada en el panorama nacional y si no, no estaría aquí porque yo me puedo volver a mi universidad a dar clases, no tengo ningún problema. Yo estoy aquí por convicción, esto para mí no es un trabajo, es una pasión por España. Yo soy una patriota de izquierdas pero una patriota, lo he tenido claro siempre y es lo que quiero hacer, por eso no me voy a retirar de la defensa de los grandes valores nunca.

-En el propio PSOE de Granada, su imposición desde Ferraz inicialmente tuvo sus detractores porque se hacía ver que en la provincia no había un liderazgo fuerte que encabezara esa lista. ¿Cómo puede convencer al votante contario a los candidatos paracaidistas que puede defender Granada?

-La alcaldesa no es de Granada, el rector no es de Granada, que para entender y defender a Granada lo que hace falta es instrumentos, tesón y firmeza y yo modestamente estoy dispuesta a aportar eso. Yo creo que en el siglo XXI esas cosas están caducando. El Tour de Francia empezó en Bilbao. Aquí lo interesante es preguntar si yo estoy dispuesta a que algunos temas de Granada que ya están iniciados y han salido del congelador donde los dejó el PP, van a tirar para adelante. Y eso es lo que de verdad importa porque Granada es una ciudad del mundo. Granada es una ciudad del mundo puesta en España, esa es su dimensión.

-¿Y está dispuesta a hacerlo?

-Totalmente. Yo podría estar en este momento en algunas ofertas que me ha hecho mi presidente y he sido yo la que no ha querido, he sido yo la que quiere estar batallando desde Andalucía, peleando los intereses de Granada. La suerte que tengo es que esto lo he elegido yo y luego tengo que decir que no se puede recibir mejor que me han recibido mis compañeros. Me considero una mujer suertuda, no pueden ser más cariñosos y estar más orgullosos de la campaña que estamos haciendo.

-Bajando a Granada, un asunto prioritario para la provincia y la ciudad es la inteligencia artificial. El anterior alcalde socialista se enfrentó al Gobierno con una demanda por un procedimiento que a Granada no le convence y que está en el Supremo.

-Más, políticamente, no se puede hacer.

-¿Se enfrentará también a su partido como diputada por la provincia para defender a Granada en esta aspiración?

-Ahora mismo lo que tenemos que hacer es ver qué nos dice el tribunal. Y segundo que Granada va a seguir trabajando y desarrollándose científica y tecnológicamente y como lugar de España identificado con el conocimiento a través de la inteligencia artificial va a seguir siendo así. El gran proyecto científico de los socialistas está en Granada con el acelerador de partículas. La gran inversión que nosotros estamos desarrollando en materia científica ya hemos elegido Granada. Tiene especialistas e instrumental más que suficiente con la UGR que es una de las mejores del mundo. Granada no va a estar ajena a la inteligencia artificial. Ahora, que eso está en un tribunal y que nos dieran la razón sería estupendo, pero que nadie piense que eso va a frenar todos los planes que tenemos en Granada. Nosotros hemos aumentado el 70% en los presupuestos para la ciencia española, lo que no hace el PP. Vemos a España que en el siglo XXI te la juegas si eres capaz de competir con quien diseña el futuro y en esto está granada colocada gracias a los socialistas y va a seguir porque en el programa además de apostar por Escúzar queremos crear un nuevo parque tecnológico para investigar sobre economía verde y riesgo medioambiental. Granada para nosotros es ciencia, conocimiento y tecnología.

-¿Si ganara Feijóo también se lo reclamará?

-Al PP hay que preguntarle por qué dejó abandonada la ciencia, con una inversión nimia. Y la otra pregunta que he hecho dos veces a Feijóo es si está dispuesto a que la agencia, llegado el caso, salga de La Courña. Conviene que lo diga porque este país solo lo podemos gobernar los socialistas o el PP y me debería contestar si estaría dispuesto si el tribunal nos diera la razón.

-En ciencia otro proyecto claves es el Ifmif-Dones, cuyo apoyo se ha materializado esta legislatura. Parece que en este tema hay consenso entre los partidos para no meterlo en la gresca política porque el futuro de Granada está en juego. Pero habrá que seguir con el apoyo estatal en la nueva legislatura.

-La campaña está para decir la verdad y las verdades tienen dos partes en política: que con los hechos demuestres lo que creas que es verdad y que tengas credibilidad para que la gente vea que lo vas a cumplir. Nosotros hemos incrementado un 70% las inversiones, aprobado el estatuto del becario, eso son hechos, verdades, así que somos creíbles. Ahora se trata de ver si un partido que va a recaudar menos es capaz de mantener estas inversiones. Feijóo ha dicho que va a dejar de ingresar 1.500 millones de euros porque va a rebajar el impuesto de patrimonio a los ricos, a las fortunas, ¿cómo va a sostener propuestas científicas? Los recursos no son infinitos y si van a un sitio los tienes que sacar de otro. Nosotros queremos una España que compite en Europa y el mundo y hace falta no quedarte atrás en algunas cuestiones que son además bastante importantes. Esta es una. También el reto medioambiental, que el primero que lo negó fue Rajoy con su primo, el de Sevilla. El PP no necesita a Vox para ser de ultraderecha, ellos solos son de ultraderecha, ese es el problema, que el PP ha retrocedido en lo que pensamos todos los españoles que sería la evolución normal de un partido de derechas hacia la moderación. Ellos son los que han retrocedido y ahora lo que quieren es que retroceda España. Nosotros nos la jugamos con modernidad y con valentía y el PP está en lo de siempre, en el discurso de rebajarle impuestos a los ricos, en negar los problemas, que es lo que ha hecho durante toda la historia de España para que se acumulen y en estar de acuerdo con todas las élites, que es lo que hacen. Si Aznar dijo que van a derogar la ley de memoria democrática, que le van a decir a la gente que no busque a sus familia; y Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que cuando ETA mataba España estaba mejor que ahora. Que no necesita el PP a Vox, que están ultra de derechas ellos solos.

-Hablaba que querían una España que compita. También queremos una Granada que compita en España y Europa. Una reivindicación histórica de Granada para poder hacerlo son las conexiones ferroviarias y llevamos décadas sin conseguirlas.

-Y de todas nos hemos hecho cargo los socialistas. Desde Rules, desarrollar la canalización nueva, para el desarrollo agrario de la costa y el consumo; con la línea 400 hemos conectado el Norte; terminado la circunvalación, puesto 103 millones para la deriva de Loja en el AVE de verdad. El PP congeló todo lo relativo al desarrollo en comunicaciones en Granada, le pido a los granadinos que lo miren, que miren los años anteriores. Durante 8 años nos decían que no era rentable. El problema en la política es que el criterio no puede ser rentable, pero el PP mira a España como si fuera una empresa y nosotros la miramos como una nación. Si no es rentable, pues no inviertes pero ahí tienes a ciudadanos que pagan impuestos y que tienen derecho a los mismos servicios. Por eso el 23 nos jugamos dos miradas distintas de España: una mirada que vincula la democracia a la igualdad y a la dignidad, y una mirada que vincula España literalmente a criterios con los que no salimos adelante todos los españoles, saldrán adelante muy pocos. Cuando decides que el ave no tiene que venir, que el norte lo tienes desconectado, que no apuestas por el sur, por la circunvalación, o en los Guájares decides que después de un incendio colocas directamente ese tipo de energía sin recuperar los Guájares y sin negociar con la gente adonde pueden ir y no las instalaciones de las renovables y limpias. Cuando decides todo eso, literalmente es que no estás viendo Granada, por eso yo creo al final que Feijóo quiere derogar a España porque no la entiende. Pero la derecha lleva sin entender España mucho tiempo, ese es el problema. La gente está a favor de la diversidad, de la orientación sexual, eutanasia, interrupción del embarazo, un país aconfesional, son las derechas las que no acompañan a un país que va por delante de ellos. Esto es el 23 de julio.

-Le preguntaba por las conexiones ferroviarias. ¿Está dispuesta a reclamar las mejoras que Granada sigue necesitando? Ahí está el soterramiento, también paralizado.

-Aquí tenemos La Chana y Rosaleda; ya avanzado la conexión al Corredor Mediterráneo, que es la que nos lleva a Lorca, Murcia, y ya está muy avanzado la que nos va a conectar con Badajoz vía carretera.

-Insisto en el soterramiento, con un informe paralizado mientras el Gobierno ha aprobado proyectos para otros lugares como Almería o Lorca.

-Nosotros hemos puesto en pista todo lo que durante ocho años el PP consideró que no había que hacer por Granada porque según ellos no era rentable. Nos miran como una empresa, no como a una provincia que tiene que sacar adelante su futuro. Eso tiene fechas, inauguraciones y decisiones, muchas ya hechas y otras que siguen su curso, como los espigones. El puerto se queda fuera de las subvenciones porque no piden el requisito previo que es ser de interés público y lo tuvimos que pedir nosotros. esta es la realidad de granada, con todo lo que queda por delante. Nosotros hemos desbloqueado todos los temas, unos terminados, otros haciéndose, otros en pista, y otros encarrilándolos en el desarrollo de los fondos Next Generation, que los peleó el presidente del gobierno. Por primera vez los fondos llegan a España contra el criterio de los países del norte porque se faja un español que es el presidente del gobierno contra todas las trabas que le ha puesto el PP a España en las instituciones europeas, eso lo he vivido en primera persona. Esa es la Granada a la que nosotros estamos sacando adelante sabiendo que hay problemas que están acumulados de años. Rules son 20 años y hasta que nosotros no hemos sacado la primera canalización , el 80% pagado por el gobierno de España.

-Entonces el nuevo mandato podría llegar ya la aprobación del soterramiento, que es lo que llevamos años esperando.

-Absolutamente. Además es que queremos que Granada mejore porque en el 2031 debería ser la capital cultural de Europa. Ya lo es pero debería serlo formalmente, poder exhibirnos desde Andalucía. Granada tiene como activo algo muy interesante. Yo la conozco muy bien. Granada tiene definición. Pocos lugares la tienen. Y la tiene bien articulada por un pasado que le lega un patrimonio histórico y un bagaje cultural impresionante, y curiosamente por la universidad tan buena que tiene, tiene futuro. Un futuro muy moderno en conocimiento, ciencia, tecnología. Es curioso que Granada tiene un equilibrio casi perfecto y hay que fajarse con el presente que son cuatro años. ¿Todo se puede hacer, rápido y perfecto? No, pero no parar lo que hemos arrancado es muy importante.

-¿Conoce la demanda de Baza de reclamar el tren con Murcia tras 38 años sin línea?

-Esa es la conexión al Corredor Mediterráneo. Yo conozco Baza y Guadix. Las dos alcazabas las arreglé como consejera y ministra. La otra vez cuando vine a la inauguración del Festival de Música y Danza era mi once vez. Queremos iniciar la recuperación de las murallas del Albaicín, hay que echar un ojo a Sierra Nevada para hacer compatible el uso deportivo, turístico y la protección ambiental; ir a las sierras de Huéscar, Castril, sacar a Granada con una mirada verde que es la única manera de no perder la viabilidad que le permite a muchos pueblos no despoblarse en Granada. El plan especial de trabajos para las zonas rurales tiene que salir adelante. Somos conscientes de lo que es Granada por una razón muy sencilla: hemos gobernado toda Granada, los pueblos, la Diputación, Junta, el Gobierno, la capital. Yo tengo a todos los compañeros que se conocen Granada metro a metro para decir lo que falta aquí, lo que hay que hacer o coordinar. Eso es una suerte que seguramente no tiene nadie y que se llama diagnóstico de las cosas para que la política no se convierta en pura frivolidad o insulto, nosotros eso no nos interesa para nada. Estamos desde hace 150 años a lo mejor porque sabemos lo que es nuestro país, lo que pesa Andalucía y lo que Granada es. Eso en política ahora lo quieren barrer el fascismo porque no le interesa nada de eso y el PP porque de manera inentendible han decidido hacer política de las palabras pero no de los hechos. Moreno Bonilla tiene 200 millones para poner en marcha el bono de vivienda joven, ¿qué pasa? porque se los hemos mandado. Destinamos 17.000 millones a la sanidad pública desde el confinamiento: ¿por qué ha decidido colocarla en riesgo? Nosotros nos vamos a comprometer los tiempos de espera en el país porque la democracia son los derechos de la gente y la calidad de los servicios. La gente cuando no se puede permitir lo que se pueden permitir las élites tienen que ir al lugar donde vamos todos. para nosotros la democracia es igualdad y el PP está en no se qué.

-Entonces tienen esperanza los ciudadanos de Baza con el tren.

-En ese compromiso está el Ministerio de Fomento porque el tren es energía limpia y nosotros queremos quitar la máxima cuota de contaminación y necesitamos transportes públicos mejores porque es la mejor manera de decir que vamos a dejar de contaminar. Tenemos una propuesta verde frente a quien lo niega.

-Parece que lo que sí está realmente desbloqueado hace tan solo unas semanas, son las canalizaciones de Rules, aunque el Gobierno que salga del 23J tendrá que agilizar los proyectos para que no vuelva a enquistarse ni ser promesa de campaña. También pasa con los espigones que espera la Costa y que ya está el proyecto del de Motril.

-Los espigones son proyectos complejos. El de Playa Granada es el primero que vamos a sacar adelante, afectando también a Castell y Polopos. Hay 19 millones previsto. Pero hemos mejorado también el aeropuerto, tenemos que mejorar el puerto de Motril, tenemos una idea real y realista de los problemas de Granada. Estos proyectos tienen que seguir su curso pero no tengo claro que una mirada del PP con criterios de rentabilidad lo haga. Por eso el 23 estamos delante de una encrucijada, con una mirada de un sálvese quien pueda y otra solidaria. Claro que nos jugamos mucho.

-Son conscientes de que en estas elecciones, a pesar de tener muchas propuestas provinciales y programa, todo se puede quedar en nada de cara al votante al imperar esta campaña el mantra de las derechas de "derogar el sanchismo".

-Al presidente Sánchez hay que juzgarlo por los resultados de su política y los resultados para Granada son espectaculares y pido que los compare la gente con los cinco años anteriores de Rajoy en inversiones, en proyectos, realidades, preocupación. La inversión más grande del Ministerio de Agricultura en Andalucía la hace en granada, con 278 millones para las canalizaciones, regadíos. Al presidente hay que juzgarlo por los resultados, eso es lo que importa en la política. La política tiene que salir de las tripas y entrar en el corazón. tiene que salir de la bilis y entrar en la razón porque el 24 puede ser tarde si no llegas a tiempo el 23. Puede que te enteres el 24 por la tarde y ya no es tiempo. La fórmula del PP en estos cinco años es de un PP irreconocible. El primero que habló insultando al presidente del gobierno no fue Vox, fue Casado. aquí quien ha retrocedido es el PP, que tiene que pensarse que España no va a retroceder porque ellos hayan retrocedido en planteamientos democráticos. Han decidido con Vox que ya no salimos con unanimidad. En los últimos días han asesinado a seis mujeres y el PP ha comprado la sordina que le quiere Vox poner a esto. Antes salíamos como un pueblo digno, unánime, a protestar, ya no. Es el PP el que se lo tiene que preguntar.

-Pase lo que pase parece vuelve el auge del bipartidismo frente a otros partidos como Vox o sumar. En 2019 el PSOE ganó las elecciones en Granada y consiguió 3 diputados. PP, Cs, Vox y Podemos obtuvieron uno cada uno. ¿Qué resultado espera? ¿Esperan revalidar cifra y aumentarla?

-Vamos a ganar las elecciones porque creo que el PP ha creído que las ganaba hace mes y medio con el mantra irracional que tienen en su cabeza pero la gente está pensando que tiene que votar y la gente piensa más allá de todo esto tan torpón que me cuentan qué pasa. Y ven que sus pensiones han mejorado, el SMI ha subido, se ha puesto tope al precio de la vivienda, aprobado la reforma laboral, que votó el PP con Bildu juntos en contra. Yo esto lo he visto ya, he visto una pinza de estas y ganar mi partido en Andalucía y en España contra toda la idea que la derecha tenía de lo que había que hacer. Están en una situación desesperada. Si no quiere debatir más es porque no se siente seguro. Esto ocurre ya. Hay mucha gente joven que no le puedes decir que el planeta se nos va de las manos y no vamos a hacer nada, que le digas al feminismo que las mujeres no tenemos que poner encima de la mesa problemas a resolver como la violencia. Su eslogan es "Es el momento", ¿el momento de quién? ¿de una persona? Nosotros queremos que sea la mejor España. Se les ven las vergüenzas al PP y el tiempo opera a favor nuestro y en contra suya. Eso arrojan los tracking cada día.

-¿Cómo valoran el efecto que pueda causar sumar en el voto de la izquierda?

-Nosotros estamos acostumbrados a que haya alguien a nuestra izquierda. Primero fue el partido comunista, IU, Unidas Podemos y Sumar. Llevamos cuatro nombres.

-Pero apelan al voto útil

-El único voto eficaz para pararle los pies al PP es el voto socialista. El PP no tiene ningún mérito político, lo único que ha hecho es quedarse con los votos de ciudadanos. Por sí mismo no ha incrementado nada. En el peor momento de este país con la gente muriendo ellos hacían políticas crueles contra su país y contra el gobierno. No tienen ningún mérito. Ellos no saben cómo manejarse cuando tienen algo a su derecha. Nosotros somos veteranos en esto. Yo lo he dicho al antiguo líder de podemos: yo no soy comunista, yo soy socialista porque soy demócrata. Primero soy demócrata y luego soy socialista, y feminista. Nosotros acompañamos a España en su evolución continua, no tratamos de imponer cosas minoritarias, por eso somos un gran partido que ha vuelto a recuperar su gran espacio y lo va a seguir haciendo y por eso el eje de la política española está entre el PP y nosotros. Yo cuando aparecieron Cs y UP hace ocho años yo predije muy pronto que era un tiempo y ya está. Así ha sido. Yo le deseo suerte a sumar porque nuestra coalición ya se sabe para qué ha sido.

-Se piden mutuamente que aclaren cuáles serán sus respectivos pactos.

-Lo nuestro ya está hecho y demostrado. Gobernamos el coalición y hemos subido el SMI, garantizado pensiones, puestos recursos en ciencia, traído fondos europeos, los ERTES, tenemos las mejores cifras de desempleo que nunca. Ese es nuestro pacto, el suyo es negar el cambio climático, el derecho de las mujeres a avanzar en democracia. Nosotros no tenemos ninguna meta que le pueda inquietar a ningún demócrata español, hemos gobernado para repartir igualdad.

-Como candidata se enfrenta a Carlos Rojas, cabeza de lista del PP y un político granadino con experiencia y que está haciendo gala de ser el único candidato granadino. Además de a otros nombres como Martina Velarde (Sumar), Jacobo Robatto (Vox) y Macarena Olona (Caminando Juntos). Un popurrí curioso para la provincia.

-Yo tengo respeto personal por todo el mundo. Lo tengo claro. En política estamos para ser como es la gente. Tengo máximo respeto pero con quien quiero medir mis propuestas es con Rojas. Somos los únicos dos que sabemos que nuestros partidos compiten para gobernar. Yo tengo mi curriculum en parlamento, en gobierno, siendo la única mujer que ha estado dos veces; tengo mi experiencia que pongo a disposición de Granada. Para mí la política son ideas y argumentos y contraste, no puede ser otra cosa. La gente está en sus vidas y no se pelea, no se insulta, no se por qué el PP ha decidido enfrentarse de esta manera a este país y a la política 45 años después. El que ha retrocedido es el PP y ahora quiere que retroceda España, pero España tiene que seguir generando derechos y libertades para la mayoría, no para las minorías. Y ese es el proyecto de las democracias europeas. ¿Cómo está el Reino Unido, cómo está Francia? Hemos mantenido un país sufriente con la pandemia en calma. Y soy una patriota de izquierda y me siento tan orgullosa de ser española y ver el gran país que somos que me produce tristeza ver que el PP está en las condiciones que está.