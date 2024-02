"Si nos lanzamos el soterramiento como arma política, el acuerdo no será posible"

Los periodistas tienen la pesadilla de perder una entrevista antes de transcribirla. Por eso toman notas o ponen una segunda grabadora. Lo que más teme José Antonio Montilla (Valenzuela, Córdoba, 14 de junio de 1966) es perder los exámenes de sus alumnos. En la sala mozárabe del Palacio de los Müller recuerda que en un rato tiene que ir a su despacho del departamento de Derecho Constitucional de la Facultad a recoger algunas cosas. Con su nuevo cargo como subdelegado del Gobierno en Granada, del que tomó posesión hace apenas unos días, no se mueve del rodal. De Derecho a la Gran Vía cruzando el Boquerón, como antes lo hacía por la calle Duquesa para tomar un café o actuar como delegado de Cultura. Tras su paso por Madrid como diputado nacional del PSOE, toma el relevo de Inmaculada López Calahorro en una legislatura donde vuelven las obras clave a la provincia.

-Le he notado 'cañero' en sus primeros días como subdelegado.

-Sí, he entrado con ganas. Cuando voy a un sitio voy a intentar hacerlo de la manera más correcta posible. Lo hago intentando impulsar los proyectos del Gobierno de España en Granada e intentando explicar todas las decisiones que se toman, que además creo que en los próximos años van a tener un efecto muy positivo. Esta legislatura, por más que digan otras cosas, va a ser la legislatura de la ejecución de los fondos europeos del plan de recuperación y Granada tiene mucho que ganar.

-¿Va a ser fácil ser subdelegado del Gobierno con este Gobierno?

-Sí. Creo en este Gobierno, en sus políticas sociales, en sus políticas de transición energética, en su idea de digitalización de la sociedad. Estoy absolutamente convencido, no solo porque porque soy socialista, sino porque las líneas clave de este Gobierno las comparto. Incluso la importancia del diálogo, la convivencia y la necesidad de resolver definitivamente el conflicto político en Cataluña. No me parece que en el ámbito de Granada sea el problema fundamental.

-En los fondos de recuperación entra la inversión en grandes infraestructuras. De entrada, cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena, que supondrá el cuarto tren con Madrid. Debía estar para 2020 y en 2024 no hay pruebas ni fechas.

-Están en ello. No puedo dar una fecha exacta, pero los planes son los próximos meses. Se está a la espera de las pruebas de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

-Con las últimas declaraciones del ministro de Transportes sobre limitar la inversión del Gobierno en soterramientos, como subdelegado, ¿por qué tipo de soterramiento o de integración apuesta¿ ¿Por las que propone el ministro o por la completa que quiere el Ayuntamiento?

-En este momento, la propuesta es la que hizo en 2013 Ana Pastor aquí en la Subdelegación del Gobierno. Dijo que el tren va a llegar a Granada en superficie y sin estación de Moneo. Eso es lo que tenemos a día de hoy. A partir de ahí, como eso no nos gusta, tenemos que llegar a un acuerdo sobre cómo se va a integrar el tren en Granada y ahí es donde las tres administraciones tendrán que hablar y dialogar, pero no a través de los medios de comunicación, sino en un despacho. El gran problema de Granada siempre ha sido que somos más de buscar un culpable que de encontrar una solución. El Ministro no ha dicho que no se vaya a soterrar la entrada del AVE en Granada. No es eso. Si lo que hacemos es lanzarnos como arma arrojadiza política esta cuestión, al final ese acuerdo necesario no será posible. Por tanto, planteo que se tienen que sentar las tres administraciones y decir cuál es la opción más adecuada de integración del tren en la ciudad, el costo, el impacto, las consecuencias para la ordenación del territorio, cómo se va a ordenar la estación... Todas estas cuestiones son un poco más complicadas que decir soterrado o no. Lo veo más con un arma arrojadiza de carácter político, pero quien hace eso es que no tiene de verdad interés en llegar a un acuerdo.

-¿Cómo avanzan las obras de la variante de Loja?

-El primer tramo ya está presupuestado y en marcha y los otros dos tramos están en la fase de supervisión y elaboración de los proyectos. Lo que es el proceso normal. Mi función es estar pendiente cada día de que se vayan dando los pasos que están previstos.

-¿Para aumentar las frecuencias que tanto piden los empresarios, los hosteleros, el Ayuntamiento de Granada, qué habría que hacer?

-Primero: la doble vía. Con la chapuza que nos dejó Ana Pastor esto no es posible. Por eso no es ya solo la variante de Loja, es la doble vía Archidona-Granada. Si ni, ya no se pueden meter más trenes y frecuencias. Ya apenas caben. Cuando metas la de Almería que viene con el cambiador, ya no caben más.

-¿Se va a instalar en esta legislatura?

-Tiene que estarlo porque además el Corredor Mediterráneo Almería-Granada también debe estarlo.

-¿Y el tren de Motril?

-El Grupo Socialista presentó una enmienda en el Parlamento Europeo, que se aceptó, pero luego la Comisión Europea decidió, para no alterar presupuestariamente la red transeuropea, decidió excluir todas las enmiendas que había aprobado el Parlamento Europeo. Nosotros creemos que tiene todo el sentido, en el marco del Corredor Mediterráneo, el ramal a Motril y vamos a seguir trabajando por ello. Lo tenemos que conseguir. Lo vamos a pelear.

-Europa también dejó fuera de la planificación la autovía a Córdoba y Badajoz. Ahora se está con el tramo inicial de la GR-43 hasta Pinos Puente. ¿Se hará algún día completa?

-Me parece muy importante la Atarfe-Granada. Lo que de verdad afecta a la integración en Granada es llegar desde Atarfe a Granada. Está haciéndose y va muy a muy buen ritmo. Granada va a tener salida por autovía por todos lados, también para Córdoba. El continuar a partir de Pinos Puente para Córdoba, la planificación va a más a más largo plazo. No está en los proyectos más inmediatos, pero también un objetivo.

-¿Cómo marcha el proyecto del espigón de Playa Granada?

-Ha terminado todo el expediente administrativo, que es complejo porque en los espigones, sobre todo en la parte ambiental, lo son. Está en la mesa de contratación del Frer (fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia). Estas cosas siempre tardan más de lo que a todos nos gustaría y no sabemos los meses que pueden ser si pueden, si dos meses, tres o cuatro. Lo importante es que ya no hay ningún obstáculo. Ya no es posible que haya un atasco medioambiental que paralice la actuación. La parte la parte de lo que es el expediente administrativo ya está y ya estamos en fase de de contratación.

-Pero hay más proyectos de espigones.

-Cada uno está en su momento. Este plan viene de muy antiguo, pero en el año 2018 recuperamos ese plan, que estaba abandonado. Nos hubiera gustado ir más rápido, pero lo cierto es que se han ido dando pasos. El más avanzado es el de Playa Granada, casi de empezar las obras. Luego el de La Rábita está en proyecto. Se está elaborando el proyecto de ejecución. El de Castell y el de Salobreña están en supervisión técnica. El de Castillo de Baños tuvo un informe medioambiental desfavorable y se va a tener que rehacer.

-Canalizaciones de Rules. Las obras del desglosado 9 estaban previstas para enero pero de momento no hay máquinas trabajando. ¿Cuándo van a empezar?

-El 8 de enero se firmó con la constructora la carta para el inicio. A partir de ahí, la constructora tiene 29 meses para hacer el desglosado 9, que son dos tuberías que van en paralelo. Son más de 30 kilómetros. La empresa constructora estará acopiando el material y empezará la obra. A efectos de la administración empezó el 8 de enero, ya está en marcha. Ya estamos pensando en el desglosado 3.

-Eso le iba a preguntar, ¿en qué punto se encuentra el desglosado 3? ¿Se va a iniciar la obra una vez acabada la del 9?

-No, no tiene por qué esperar a que termine la del 9. La redacción del proyecto del desglosado 3 se encargó en marzo del 23 y tienen hasta marzo del 2. Una vez se entregue, producirse la licitación y la adjudicación. A continuación, con los restantes desglosados. Me gusta recordarlo siempre: en las canalizaciones de Rules, cuando llegamos al Gobierno en 2018, que estaba yo en Madrid, a mí me llamaban de aquí y me preguntaban por las canalizaciones de Rules, y yo no sabía bien lo que era hasta que me dijeron en Medio Ambiente que estaban en un cajón guardadas, porque era una inversión de 300 millones de euros. Estaban hechos los once proyectos básicos pero llevaban dos años allí sin que nadie se atreviera a abordarlos. Y desde el año 18 para acá se empezó todo el proceso que ya vamos a ver las obras en muy pocas semanas.

-¿Hace bien Granada presentándose a la carrera por la Agencia Estatal de Salud Pública tras el fracaso de la Aesia?

-Es que ahí jugamos con una gran debilidad. Granada tenía la Escuela Andaluza de Salud Pública, que era una referencia mundial, y ese era el enganche para poder conseguir la Agencia Española. Teníamos la legitimación. Sin embargo, la Junta de Andalucía, de una manera incomprensible, ha desmantelado la EASP, ha hecho desaparecer la estructura, la ha trasladado a Sevilla, y por tanto, ¿cómo va a pretender ahora que se entienda que la mejor candidata es Granada?. Si la Junta de Andalucía entiende que no es el mejor sitio para la Escuela Andaluza, ¿por qué va a serlo para la Agencia Española? Es una gran incongruencia.

-¿Cómo puede el Gobierno resolver el problema de los cortes de luz en la zona Norte? ¿Es un problema de Endesa, de la legislación, de las penas tan pequeñas para quien defrauda?

-En el distrito Norte hay un problema social. Me parece un error querer criminalizar. Ese problema tienen que abordarlo todas las administraciones. Las que tienen que tomar medidas sociales, que me gustaría que fuera una administración socialista. Tiene una obligación la empresa suministradora, porque lo que hay son enganches ilegales, y pueden ser eliminados, reforzar la línea, mejorar los transformadores. Hay un problema de seguridad ciudadana o de comisión de delitos donde entraríamos nosotros a través de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. A mí en concreto me dice la la Policía Nacional que apenas el 5% de los enganches ilegales están vinculados al cultivo de de marihuana. Podemos acompañar a la empresa suministradora para que haga todas las revisiones y las mejoras en las líneas. Si el acompañamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y perseguir el delito pero siendo consciente de que eso es un problema social.

-El último informe de Fiscalía decía que en Granada se habían producido en 2022 un aumento de los homicidios, muchos de ellos relacionados con la droga. ¿Es Granada la capital europea de la producción de marihuana?

-Creo que no. De hecho es un problema que tienen en otros territorios de Andalucía, sin irnos mucho más lejos está ocurriendo en Sevilla o en Almería. No podemos pensar que es un problema solo de Granada. Ahora bien, si hay un problema de aumento en el cultivo de marihuana, hay que perseguirlo.

-¿Cuándo va a estar abierto el CATE de Motril? ¿Estará para el verano?

-Son pequeños detalles lo que queda, nada. Eran problemas de electricidad, de los servicios. Pero sí, tiene que estar para el verano. Darle el último empujón.

-¿Están contentos con la política contra la violencia de de género que con los resultados que está dando en Granada?

-Contentos en el sentido de que el sistema Viogen funciona, sí. Pero lo que no estamos contentos es con que se produzcan tantos episodios de violencia contra la mujer. La sociedad tendría que replantearse seriamente esta cuestión y verlo realmente como un problema fundamental. No como un problema más, sino que hay demasiados episodios de violencia contra la mujer. Se producen demasiado a menudo. Hace falta más concienciación social.

-¿Es más duro un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados o hablar de fútbol en la Cafetería Duquesa con Falín?

-(Risas) Es más duro el debate en el Congreso. En la Cafetería Duquesa fue un placer y eso forma parte de de mi historia y casi te diría que de los años más felices de de mi vida.