La Escuela de Salud Pública abre unas jornadas para reducir el uso de medicamentos

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), con sede en Granada, ha acogido un encuentro de profesionales sobre el movimiento 'No hacer', el cual, entre otros objetivos, persigue disminuir las actuaciones asistenciales que no se han mostrado efectivas, y reducir el consumo de medicamentos.

Según informa la EASP, son expertos con interés en el proyecto de compromiso por la calidad de las sociedades científicas en España, cuyo objetivo es "trabajar para disminuir las intervenciones sanitarias innecesarias, que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias".

A lo largo de la jornada, está previsto analizar la necesidad de disminuir la variabilidad en la práctica clínica, aumentar la calidad y eficiencia de los cuidados en salud, y la importancia de "difundir entre la ciudadanía la adecuada utilización de los recursos sanitarios".

En el programa de trabajo de esta jornada, que cuenta con el patrocinio de ViforPharma, se incluyen también las prácticas asistenciales innecesarias en la atención a transfusiones, heridas y úlceras, los tratamientos farmacológicos, y en relación a la solicitud de pruebas diagnósticas.