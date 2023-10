El acelerador de partículas allana el camino para sumar nuevos socios gracias al aval de expertos internacionales

Mientras Granada se encontraba afanada en preparar las dos cumbres europeas de los días 5 y 6 se octubre, el proyecto del acelerador de partículas registraba un nuevo "hito" en su trayectoria hacia la puesta en marcha de la ambiciosa instalación científica que se proyecta en Escúzar. Los días 2 y 3 de octubre Granada recibió a un grupo de expertos internacionales, independientes, que realizaron un examen "pormenorizado" de la marcha del proyecto y del diseño del mismo. El resultado del Dones Baseline Review, "positivo" tal y como se recalca desde el Consorcio del acelerador de partículas, será expuesto el próximo día 26 de octubre en el Palacio de Congresos, sede de la segunda reunión del comité ejecutivo del IFMIF Dones y donde también se desarrollará, en las mismas fechas. un congreso clave sobre materiales de fusión.

¿Qué significa todo esto? El comité externo formado por "reputados" científicos, con un informe, respalda el proyecto. "Sirve para decir si estamos o no preparados" para lo que está por venir, explican consultadas por este diario. Su informe supone "levantar la bandera verde", avalar que se está trabajando y bien en la iniciativa que forma parte de un gran proyecto científico que prevé dar a luz un nuevo modelo energético, basado en la fusión nuclear, el mismo proceso que se da en las estrellas. En las instalaciones del IFMIF Dones se probarán los materiales que posteriormente se emplearán en las centrales. Para desarrollar este experimento se requiere de una fortísima inversión y de cooperación internacional. Dos países, España y Croacia, forman ya parte del proyecto que se construirá en Escúzar y se trabaja en incorporar nuevos socios. Para estos futuribles aliados el informe del panel de expertos que estuvo en Granada a primeros de mes puede ser clave de cara a tomar una decisión.

El informe, que ya se ha indicado que es positivo, se expondrá en la segunda edición del comité ejecutivo del acelerador, el 26 de octubre. A esta cita, que también será en Granada -la primera, en el mes de marzo en el Carmen de los Mártires, se convirtió en el inicio formal del proyecto- están invitados una quincena de países, además de organismos internacionales. Se espera avanzar en las negociaciones que permitirán la incorporación de nuevos socios. La lista de países se amplía con la presencia de Ucrania, que se sentará en la mesa junto a Italia, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, República Checa, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Japón, además de los anfitriones, Croacia y España.

"Esta revisión -el informe hecho por el equipo internacional- otorgará garantía adicional a los países que están decidiendo unirse al proyecto así como la Comisión Europea, lo cual marca un hito importante", señala el comunicado difundido por el Consorcio a través de su web, donde también se pueden consultar las últimas ofertas de empleo lanzadas por el ente.

El panel de expertos estuvo compuesto por Marek Lewitowicz, GANIL-SPIRAL2 y presidente del Nuclear Physics European Collaboration Committee -NuPECC; José Miguel Jiménez, director Departamento de Tecnologías CERN; Elena Gaio, ex coordinadora de actividades de JT-60SA; François Javier, responsable de la Oficina de Seguridad en ITER; Atsushi Kasugai, National Institutes for Quantumm and Radiological Science and Technology japón; y Rolf Heuer, director del CERN y presidente del Grupo de Asesores Científicos Principales de la Comisión Europea. El informe elaborado por este panel recoge también una recomendación, la puesta en marcha del equipo internacional (Programme Team), señala el comunicado.

Conferencia Internacional sobre Materiales

Las iniciativas se suceden. El día 26 de octubre tendrá lugar el comité ejecutivo que también coincidirá con la vigésimo primera edición de la Conferencia Internacional sobre Materiales para Reactores de Fusión (ICFRM-21). Se desarrollará del 22 al 27 de octubre y está organizado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) Laboratorio Nacional de Fusión, el Consorcio IFMIF Dones, la Universidad de Alicante, la Universidad de Granada, la Universidad Politécnica de Madrid y el CEIT.

El ICFRM-21 incluye nueve conferencias plenarias, 110 presentaciones orales invitadas y regulares, así como tres sesiones de pósters y cuatro tutoriales, indica en su comunicado la web de la Presidencia española del Consejo de Europa.

El viernes 27 será un día clave ya que se señala que está prevista una sesión especial sobre las industrias privadas relacionadas con la energía de fusión y su enfoque en el desarrollo de materiales. Vinculados a la conferencia, durante la semana anterior se celebran dos talleres satélite: el taller de usuarios IFMIF Dones y el Ceramic Breeding Blanket Interactions (CBBI-21).

"El evento tiene una fuerte componente europea que actualmente lidera la ciencia y tecnología de la fusión nuclear. Hay que destacar el inicio de la construcción de la gran instalación IFMIF Dones" en Escúzar, subraya la nota, "con la finalidad de validar materiales y tecnología de Tritio en reactores de fusión nuclear".

Usuarios de Dones

Además de este congreso y del comité ejecutivo, en las mismas fechas se anota un tercer evento relacionado con el acelerador y los trabajos que se desarrollan para materializar el proyecto. El 19 y 20 de octubre, jueves y viernes, el Parque de las Ciencias acoge el segundo taller de usuarios de Dones. El objetivo es conformar una comunidad de usuarios de distintos ámbitos, áreas científicas y tecnológicas, que puedan beneficiarse de los trabajos que se hagan en Escúzar.

La capilaridad del proyecto es uno de sus puntos fuertes y desde el primer momento es una de las vías de trabajo abiertas, cómo aprovechar al máximo la investigación en materiales que se va a hacer en el Citai de Escúzar. Ese interés es el que ha propiciado, por ejemplo, que la Universidad de Granada cuente con su propio centro de investigación en Escúzar, el UGR Dones, que estará terminado antes de que acabe el año. En una primera parte del proceso, se trabaja en estos talleres en establecer nexos entre las dos partes, equipos del IFMIF Dones y posibles futuros usuarios. De ahí la cita de esta semana en el Parque de las Ciencias.