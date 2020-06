Granada por el Tren considera "insuficiente" la oferta de AVE y Media Distancia de Renfe

Granada por el Tren ha expresado su malestar con la "insuficiente" oferta presentada de servicios presentada por Renfe tras la entrada en la 'nueva normalidad', y "entiende" que esta etapa "requiere una apuesta más decidida y profunda por la promoción y uso del tren en todas sus modalidades por cuanto se viene demostrando como rentable y necesaria en el corto y en medio plazo".

La plataforma, además, considera que la oferta es "inflexible por cuanto utiliza el criterio a la baja del 50% de los servicios prestados anteriores al estado de alarma", explican en un comunicado de prensa. Esto conlleva la supresión de las tarifas promo y especiales, la eliminación de combinar billetes y transbordar, y que se deja "en manos de la evolución de la demanda las futuras ampliaciones o aumentos de servicio".

"De partida es un mal planteamiento para que la demanda aumente, ya que ni por vía de las tarifas ni de los servicios combinados ni de la atención y seguridad a bordo, ya que el personal destinado a este cometido no ha sido incorporado y se encuentra sometido a un ERTE, se ofrecen atractivos suficientes como para decidirse por el tren como medio de transporte preferente", añade Granada por el Tren, que no entra a considerar "opciones más de fondo como se están llevando a cabo en otros países, como la recuperación de los trenes nocturnos".

La plataforma cree "escasa" la oferta de trenes en Granada, con dos relaciones diarias por sentido con Sevilla y Almería, lo que da "vía libre al vehículo particular o al avión auspiciado por una OSP". "Curiosa la oferta de media distancia con Algeciras, a la que se puede ir en un único horario pero que no permite volver debido a que las frecuencias con transbordo en Antequera-Santa Ana no tienen correspondencia con Granada", añaden.

En cuanto a Larga Distancia, la oferta es "escuálida y poco atractiva" con el único tren por sentido entre Granada y Madrid. Además, denuncian que "el AVE a Barcelona sigue sin ponerse en funcionamiento, por lo que en este sentido, la competencia tiene vía libre para atraer viajeros con frecuencias y precios. Actualmente el avión es la única alternativa viable y el autobús puede hacer una oferta muy potente hacia Madrid y Levante en horarios, precios y servicios a bordo".

"Seguimos pensando que esta situación de pandemia no ha hecho sino reforzar nuestros planteamientos respecto al ferrocarril, atrayendo usuarios con buenos y coordinados servicios de Cercanías, de Media y Larga Distancia, así como el impulso a las Mercancías en consonancia con la Agenda 2030 que impone la Unión Europea a nivel de reparto modal del transporte y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Andalucía tiene una gran oportunidad al ser origen de dos Corredores Ferroviarios Transeuropeos, el Atlántico y el Mediterráneo con su variante central, con el efecto multiplicador que puede producir en la recuperación de los trazados suprimidos en los años 80 de conexión con Portugal y con el Levante a través de Baza", finaliza el comunicado.