2019 quedará para los anales de la historia de la provincia de Granada como el año en el que por fin llegó el AVE. 20 años desde su concepción y 10 de obras, con un aislamiento ferroviario con las grandes capitales del país de cerca de cuatro años tocaron a su fin aquel 26 de junio en el que se pusieron en marcha los servicios AVE, seis entre Granada y Madrid, y dos con Barcelona.

Sin embargo, pronto se vieron las fallas del sistema, con un vergonzoso tramo de Loja, en el que el tren baja de los 40 km/h, y en algunos tramos junto a la autovía, es hasta adelantado por camiones subiendo una cuesta. Se hizo patente la necesidad de ejecutar la costosa Variante de Loja. El único avance en esta es la puesta en marcha de las obras del viaducto de Riofrío, paradas desde 2016. También mejorará la conectividad el cambiador de ancho por el Cerrillo de Maracena.

Para estas fechas incluso debía haber ya en marcha trenes Avant con Sevilla y Málaga, pero acumulan un retraso mínimo de tres meses por las dificultades de encajar los servicios en la nueva línea de Alta Velocidad y la reestructuración de los tráficos en Andalucía.

En lo que se refiere a la otra gran actuación que se está llevando a cabo, la Segunda Circunvalación, los avances han sido evidentes. Los más visibles en el tramo Atarfe-Santa Fe, donde están cerca de finalizarse los viaductos sobre el Genil y la A-92, y la colocación de pilares y vigas de la conexión con la A-44 en el Suspiro del Moro. Los Presupuestos del anterior Gobierno iban a impulsar las obras pero al no salir adelante, no fue posible avanzar para inaugurar en 2019.

La polémica siguió estando con las torres de alta tensión. La línea de 220 kV entre Benahadux-Saleres-El Fargue fue paralizada por la Junta de Andalucía después de un fuerte movimiento vecinal que logró que el ente detuviese, al menos de forma temporal, la tramitación de las obras. Sin embargo, sigue en un subtramo en Albolote, donde ya han surgido quejas para detenerlas en El Torreón. Para la Caparacena-Baza-La Ribina se iniciaron las expropiaciones y las primeros movimientos de tierras en el trazado hasta la capital bastetana.

Con la nueva Junta, el Metro de Granada, ha mejorado el servicio y volverá a superar sus registros de viajeros este año. Ya se prepara para la mayor inversión tras las obras con el estudio para la ampliación, que se licitará en los próximos días, y la futura cobertura de la playa de vías de las cocheras.

Hacia la Costa, aparte de la remodelación del Puerto de Motril, queda la gran obra que dé sentido a la presa de Rules. Las canalizaciones dieron un paso adelante con el sometimiento a información pública del proyecto, que luego fue remitido a Transición Ecológica para que en los próximos meses salga la declaración de impacto ambiental. Y claro, fue moverse el manzano y salir los agricultores de Almería pidiendo que les llegue el agua, lo que provocó protestas y que la Junta saliera a asegurar que el agua de Rules sería para Granada.

Ferroviarias: dos décadas de espera tocaron a su fin en junio

Madrid en poco más de tres horas y Barcelona en seis y media. Lo que antes se hacía en cinco y pico y en doce. Granada se sumó el 26 de junio a las ciudades a las que se puede llegar en AVE después de veinte años de reivindicaciones y diez de obras. El servicio funciona con buenas cifras, 2.600 pasajeros al día, que están haciendo a Renfe plantear una frecuencia más con Madrid. Ya se deberían saber números de los Avant con Sevilla y Málaga, pero unas pruebas eternas y la reconfiguración de toda la malla de trenes en Andalucía hacen que, a día de hoy, no haya fecha para que empiecen. Sólo la frontera de finales de enero al menos para las de Sevilla. El resto de estos seis meses de renovación de la actividad ferroviaria en Granada ha transcurrido entre licitaciones y anuncios. Empezaron las obras del cambiador de ancho del Cerrillo de Maracena y del Viaducto de Riofrío, pero poco más se sabe sobre la Variante de Loja. Sí se supo de la intención de Adif de iniciar cuanto antes la ejecución de la doble vía entre Granada y Archidona y de simplificar la infraestructura de ferrocarril convencional, que deja la línea lista para posibles Cercanías. Lo que tardará en verse es el estudio de viabilidad de la recuperación de la línea Guadix-Baza, o el soterramiento de la estación de Granada, que aguarda a unos Presupuestos del Estado.

Carreteras: la Segunda Circunvalación podrá abrir tramos en 2020

La Segunda Circunvalación de Granada ha avanzando este año con sigilo pero firme, hasta alcanzar el 86% del total de su ejecución, por lo que en 2020 se pueden empezar a poner en marcha algunos tramos de la nueva autovía, como también vaticinan en la Subdelegación del Gobierno. Todos los segmentos se encuentran en obras, el que más el Albolote-Santa Fe en su subtramo desde la carretera de Córdoba hasta el cruce con la A-92G, al 93% de compleción y con la instalación del puente sobre el Genil terminado en su fase más compleja. La capa de asfalto se encuentra ya extendida entre Santa Fe y Las Gabias, cuyo avance en las obras este año está al 88%. Algo más retrasado está el que va de Las Gabias a Otura, donde hay capas de alquitrán echadas en algunas zonas, necesita aún construir estructuras y pasos elevados, sobre todo en la confluencia de la parte alta de Las Gabias, donde se terminarán las que estaban paralizadas y hay movimientos de tierra para los ramales. La autovía a Córdoba avanza en su tramo de salida de Granada con la aprobación del proyecto de obra, que se unirá al que está en construcción al 86%. La Junta, por su parte, abrió hace poco la esperada variante de Moraleda de Zafayona y trabaja en el plan de movilidad del Área Metropolitana, que contempla las VAU.

Metro: crecimiento en todos los sentidos

El Metro de Granada sigue consolidándose como la infraestructura que ha cambiado la movilidad en el Área Metropolitana y rozará a finales de año las previsiones de pasajeros previstas para su segundo año natural de funcionamiento, situadas en 12,5 millones de viajeros. En octubre, último dato oficial, se superaban los 9,5, por lo que de seguir la tendencia de los últimos meses de superar el millón de usuarios cada mes, se pueden acercar ligeramente los 12. El éxito es tal que la Junta ha apostado por mejorar el servicio con nuevos contratos de mantenimiento y señalizaciones en cruces, y ha anunciado inversiones para, de un lado, cubrir la playa de vías de cocheras y talleres, y la licitación del contrato para estudiar la ampliación del Metro. El alcalde de Granada pidió que pasara por el centro durante el periodo electoral, pero será este plan de infraestructuras quien lo determine. También se ha anunciado el paquete de inversiones para la remodelación del eje Arabial-Palencia, que ha recibido 19 ofertas para el tramo Palencia-Jardín de la Reina.

Aeropuerto: por encima del millón por segundo año consecutivo

El Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén volvió a encadenar por segunda vez consecutiva el millón de pasajeros, la cifra soñada por los gestores de la instalación y las instituciones de la provincia, aunque el número exacto lo ofrecerá Aena dentro de unas semanas. El acumulado hasta noviembre ya supera ese número. Durante el transcurso de este 2019 se incorporaron tres nuevos destinos a la terminal de Chauchina, dos internacionales a Francia (Burdeos y Nantes) y uno nacional, sujeto a Obligación de Servicio Público, como el de Melilla. Sin embargo, se ha perdido la conexión directa con París, que operaba Vueling. La decisión llegó en noviembre y, aunque se retomaron en esta Navidad, después de esta no hay noticias de que la aerolínea piense en recuperar este vuelo, que se media transportaba a 2.000 personas cada mes. Tampoco hay en el horizonte nuevas rutas aérea. Al menos, las instituciones lograron 'salvar' el primer vuelo de la mañana con Madrid pidiendo a Aena que adelantara el horario de apertura de la terminal. En los referido a infraestructuras, Aena está ampliando la zona de parking para taxis, autobuses, VTC y vehículos privados, se ampliarán los límites del campo de vuelo, y se completó la sala de preembarque.

Puerto de Motril: avanza el proyecto de puerto deportivo que cambiará todo

El proyecto de remodelación del Puerto de Motril, tanto para ampliar la zona industrial como una nueva dársena deportiva, fue presentada el verano pasado. Pero el primer paso se dio hace pocas semanas con la apertura del periodo de información pública al Plan Director. A la vez, se avanzó para la declaración favorable para el impacto ambiental que se tratará de que sea lo menor posible sobre la línea litoral. Será un impulso no sólo a la terminal marítima, con más capacidad para contenedores, si no que el puerto deportivo será en sí un atractivo turístico. 100.000 metros cuadrados para 750 amarres y galerías comerciales que cambiarán para siempre la imagen del puerto y lo abrirán a la ciudadanía. De lo que no hay rastro es del ansiado ferrocarril del puerto, ni de su conexión con Granada, ahora mismo fuera de toda planificación estatal, incluida la europea con el Corredor del Mediterráneo. Aún así, el Puerto lucha por tenerla y cuenta con dos estudios de la UGR que muestran su viabilidad técnica. En las comunicaciones, la polémica llegó con el cambio de naviera para la ruta con Melilla, con un barco de menor capacidad.