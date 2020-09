Granada exige a Fomento más conexiones AVE con Madrid porque lo actual es una "tomadura de pelo"

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha calificado hoy como "tomadura de pelo" las conexiones de AVE existentes con Madrid, por lo que aprovechará hoy una reunión como miembro de la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el ministro José Luis Ábalos para reclamar más conexiones de la ciudad con la capital de España.

Según el alcalde, es "insoportable que tras tantos años esperando el AVE, no haya aves". Y como ejemplo se ha puesto a él mismo, que para ir estos días a Madrid para el debate del decreto de los remanentes en el Congreso, tuvo que coger un AVE de Madrid a Granada a las 07:20 y bajarse en Antequera, completando el resto del viaje a Granada en coche. "No hemos hecho tanto camino para no tenerlo. Y si la excusa es que no lo tiene nadie, reivindiquémoslo todos, pero Granada tiene que tener un número suficiente de conexiones para que la oferta cubra la demanda y la ida y la vuelta", ha dicho.

Salvador ha lamentado que mientras Granada tiene una conexión con Madrid a primera hora de la mañana y dos de vuelta a las 14:35 y a las 17:35, Sevilla tiene 9 conexiones ida y vuelta diarias, Málaga seis y seis y Córdoba hasta 17 conexiones diarias.

"Ya lo había pedido por carta al ministro que no es de recibo que haya solo una conexión y aprovecharé la reunión de hoy para decirlo delante de todos los alcaldes. Una conexión no resuelve nada y es una tomadura de pelo", ha insistido el alcalde, que denuncia que se potencie unas ciudades sí y otras no.

Según Salvador, Granada es la tercera ciudad en potencial de Andalucía "y nos echan el freno de mano". "Salimos a competir pero sin discriminación", ha insistido el alcalde, que insiste en que "Granada no ha estado tanto tiempo esperando para que no tenga AVE".