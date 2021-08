Granada pide a la Junta que pague 370.000 euros de las desinfecciones de los colegios

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, solicita a la Junta de Andalucía que se haga cargo del coste extraordinario que causó la desinfección de los colegios de infantil y de primaria durante los cursos 2019-20 y 2020-21, que ascendió exactamente a 369.775 euros, y pide que también la institución autonómica asuma la previsión de gastos para el coste del mismo servicio en la siguiente campaña escolar, la 2021-22.

A falta de tres semanas para comenzar el curso académico en septiembre en los colegios granadinos de infantil –y de un mes para los de primaria–, la necesidad de poner las instalaciones al día en materia de Covid. La Junta de Andalucía exige una serie de medidas de prevención que deben cumplirse para garantizar la presencialidad en las aulas, de las que una de ellas, especialmente, está presentando desavenencias entre las instituciones locales y la autonómica, algo que también se ha hecho extensivo hasta la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Se trata de la desinfección de los centros educativos.

La polémica está servida en lo concerniente a los centros de infantil y primaria, es decir, aquellas escuelas que no son titularidad de la Junta de Andalucía. La institución regional asume la limpieza de institutos, centros de Formación Profesional, formación de idiomas, educación especial y conservatorios. En cuanto a los centros de educación infantil de primaria, el mantenimiento depende y corresponde a los Ayuntamientos.

Sin embargo, desde el Consistorio de Granada mantienen que “la desinfección es un gasto extraordinario”, por lo que debería se la Junta de Andalucía quien corriera con este gasto, ya que, además, “recibe fondos del Gobierno Central en materia de Covid dedicados exclusivamente a Educación”.

Pero Granada no está sola en esta petición. Sevilla ya se sumó a esta cruzada en la celebración de su pleno municipal del mes de agosto, cuando el alcalde de la ciudad y también líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, contestaba a preguntas del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla. Espadas dejó claro que “no va a admitir otra vez volver a financiar la desinfección Covid de los colegios”. Una llamada de atención a la Consejería de Educación y Deporte que, por ahora, se ha encargado de costear dichos trabajos en los centros que son de su titularidad: institutos, conservatorios, escuelas de idiomas, residencias escolares y guarderías propiedad de la Junta. Los colegios no han entrado en esta inversión al entender que su mantenimiento corresponde a los consistorios.

Por si fuera poco, la FAMP también solicita a la Junta de Andalucía una ayuda de 215 millones de euros para hacer frente a lo que igualmente considera gastos extraordinarios por actuaciones ante el Covid, que pasan por la contratación de personal, material y equipamiento de desinfección y limpieza necesarios para cumplir los requisitos exigidos por la institución regional en los colegios. La FAMP aporto que son 2.782 centros educativos los que dependen de los Ayuntamientos andaluces, 2.110 colegios de Educación Infantil y Primaria, y 672 centros y secciones de educación para personas adultas, según datos de la consejería de Educación y Deporte.

La Junta de Andalucía, por su parte, anunciaba el pasado 14 de julio las medidas que propone para esta campaña y enviaba a los centros docentes las instrucciones del curso 21-22, con las que pretende reforzar la apuesta por la presencialidad.

La Junta indica, entre otras, las diferentes pautas concernientes a la incorporación paulatina a las aulas para “propiciar la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud, para lo que los centros docentes, en el marco del plan de acogida, podrán flexibilizar el horario lectivo con una duración máxima de tres días lectivos, teniendo que asistir al centro docente en su horario habitual a partir del cuatro día lectivo”.

También aparece en el decálogo la necesidad de “establecer medidas organizativas con la necesidad de mantener los grupos de convivencia escolar, clave para la limitación del número de contactos y también para facilitar la información relevante en caso de sospecha o confirmación de un caso positivo”.

Respecto al uso de la mascarilla, se establece que “será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro escolar, exceptuando a los menores de 6 años. No obstante, para los alumnos de entre 3 y 6 años también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes, recreo etc)”.

Recomienda la Junta que “el número de docentes que interviene en un grupo de convivencia escolar deberá ser el menor posible, atendiendo a las enseñanzas y etapas concretas. Para ello, se buscarán modelos en los que se tengan en cuenta las distintas atribuciones o habilitaciones del profesorado concreto de cada centro educativo, para el desarrollo de los distintos ámbitos, áreas, asignaturas, materias o módulos”.

Y aunque no hay limitaciones explícitas en el aforo de alumnos en las aulas, sí que especifica que “los centros docentes de Infantil, Primaria, y en los dos primeros curso de Secundaria podrán establecer medidas de ajuste de los grupos de alumnos para aumentar la distancia interpersonal. Podrán consistir en la realización de desdobles que permitan bien crear más grupos de un mismo nivel o bien grupos mixtos. Igualmente, los centros podrán agrupar las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función de la habilitación del profesorado disponible en el centro docente”.

Sin embargo, en cuanto a desinfección se refiere, sí que indica que se debe realizar “una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales” e incluir “los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. No obstante, no indica en las instrucciones nada respecto a presupuesto o fondos para estas medidas que necesitan de inversión para realizarlas.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, comenta a Granada Hoy que “la limpieza de los centros educativos es competencia de los Ayuntamientos, la desinfección, sin embargo, necesita un plan extraordinario, una aportación extra”. En este sentido, el regidor local argumenta que “si el Estado le está transfiriendo muchos millones a la Junta de Andalucía para abordar la situación que está provocando el Covid, pedimos que, de ese dinero que le llega a la Junta desde el Gobierno, una parte nos la dé a los Ayuntamientos par la desinfección de los centros educativos de Primaria e Infantil, de los cuales nuestra competencia es la limpieza, pero la desinfección necesita de un plan especial. Este plan especial existe y también existe dinero para ello, el que le ha dado el Estado a la Junta de Andalucía”.

Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Jacobo Calvo, asevera que “exigimos a la Junta un total de 369.775 euros, correspondientes a las desinfecciones ya realizadas durante el final del curso 2019-20 y a lo largo de todo el curso 2020-21”. Además, Calvo reseña que extenderán esta exigencia “a la previsión de gastos de desinfección del curso siguiente, el 2021-22”. Desglosado, este importe corresponde a 196.384 euros invertidos en gastos de desinfección desde mayo de 2020 hasta diciembre; y a 173.391 euros desde enero a julio de 2021.

El portavoz municipal denuncia que “se trata de un gasto muy grande dentro de las arcas municipales, puesto que, si lo comparamos con partidas presupuestarias, supone más del triple de la dotación destinada a buscar soluciones para la brecha digital, dotada con 100.000 euros, o casi 20 veces mayor que la cantidad destinada a un sector tan importante como el comercio”. Además, Calvo informa que en términos de horas de trabajo, las tareas de desinfección en los 37 colegios de Granada supusieron una inversión temporal de 129,5 horas dirías de mano de obra, salvo en los meses de mayo y julio, donde se produjo un reajuste y se invirtieron 80 horas diarias de personal, el cual corre a cargo de una subcontrata a limpiezas Castor.

Con esta previsión, el portavoz municipal comenta que “el uno de septiembre los equipos docentes tienen que estar incorporados en los centros, por lo tanto, hay que hacer unas labores de desinfección en la última semana de agosto, para comenzar, y luego seguir el ritmo de desinfección diario”.

Casi 200.000 euros por curso y 129,5 horas de mano de obra al día

El Ayuntamiento de Granada tuvo un gasto extraordinario total de 369.775 euros, correspondientes a las desinfecciones ya realizadas durante el final del curso 2019-20 –comienzo de la pandemia– y a lo largo de todo el curso 2020-21.

Desglosado, este importe corresponde a 196.384 euros invertidos en gastos de desinfección desde mayo de 2020 hasta diciembre del mismo año; y a 173.391 euros desde enero a julio de 2021. De cara la previsión a la previsión de gastos de desinfección del curso siguiente, el 2021-22, la estimación ronda los 200.000 euros, debido a la inversión de 129,5 horas de mano de obra diaria dedicadas a la desinfección de aulas y zonas comunes, servicio que presta la empresa de limpieza Castor.

Estas 129,5 horas de limpieza con productos desinfectantes diarias se reparten, según la ratio de alumnado de cada centro, que comprende entre las 4,5 horas, para los centros con más alumnado y las 1,5 horas, para los colegios que cuentan con menos alumnado en sus aulas.

La FAMP pide 215 millones para todos los Consistorios

La Federación Andaluza de municipio y Provincia (FAMP) ha solicitado al consejero que se haga cargo de los gastos extraordinarios de todos los Ayuntamientos de Andalucía, lo que supone que la FAMP solicita una ayuda de 215 millones de euros para todos los Ayuntamientos.

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), remitió una carta al consejero de Educación y Deportes de la Junta, Javier Imbroda (Cs), para solicitarle que en el Consejo de Gobierno que se celebró la semana pasada “se apruebe una medida excepcional, desde la Administración autonómica, que suponga un apoyo económico suficiente para que los Ayuntamientos andaluces puedan hacer frente a los gastos extraordinarios que las tareas de desinfección volverán a ocasionar en el inicio de curso escolar 2021-22 por la pandemia”.

El portavoz municipal, Jacobo Calvo, por su parte, valoró esta actuación al decir que “esto trasciende y va más allá del Ayuntamiento de Granada y de Sevilla, es que la propia Federación ha solicitado al consejero que cargue con la estimación de 215 millones de euros de gasto extraordinario”.

La Junta de Andalucía recibió 383 millones para el Plan Covid

Según el portavoz del gobierno municipal del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, “la Junta de Andalucía recibió 383 millones de euros de ayuda para poner en marcha el Plan Covid, destinados única y exclusivamente para el ámbito de la educación y, que sepamos, al Parlamento no se le han rendido cuentas y no se conoce donde ha ido destinado este dinero”.

En este sentido, Jacobo Calvo apunta que “esta semana el grupo parlamentario socialista va a solicitar la presencia del consejero de Educación y Deporte, Francisco Javier Imbroda, para que aporte sobre dos motivos fundamentales: el primero, conseguir que reviertan a las arcas del Ayuntamiento de Granada los 370.000 euros de los gastos de las desinfecciones llevadas a cabo en los centros de Infantil y Primaria durante los cursos 2019-20 y 2020-21; y, en segundo lugar, para que desde Sevilla asuman los gastos extraordinarios que se plantean también para las desinfecciones necesarias en los centros de cara al siguiente curso que comienza en septiembre, el 2021-22”.