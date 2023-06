Los asistentes al Granada Latina pueden pedir el reembolso por la cancelación de Nicky Jam

La celebración el pasado viernes del Festival Granada Latina en el Cortijo del Conde dejó a miles de jóvenes disfrutando de la música y también el descontento general por la ausencia en último momento de una de las estrellas del cartel, Nicky Jam. Pero hay otro aspecto que ha generado quejas entre los asistentes, el de la seguridad.

Por el asunto de la cancelación de Jam Fracua ha informado este miércoles que ha denunciado ante Consumo a los promotores del evento y asegura que los asistentes podrán pedir el reembolso de la entrada por la cancelación sin aviso de una de las estrellas del cartel.

Por el de la seguridad, este periódico ha recibido quejas por el exceso de altura de las vallas que separaban el área general, que tenía a los jóvenes "como ganado" y sin posibilidad de evacuación ante algún problema. "Nos echamos las manos a la cabeza al ver cómo estaban hacinados los jóvenes en la zona general", ha denunciado una asisstente. El problema es las vallas altas que separaban esta zona de la frontal y de la zona Oro, más holgada. Estas llegaban por encima de la cabeza a los asistentes, lo que haría imposible una evacuación en caso de pasar algo, como una avalancha.

Además, en un evento de tantas horas de duración y con tanto calor, asistentes denuncian que no había ni toldos ni se les suministró agua, por lo que hubo desmayos de jóvenes que no pudieron aguantar del calor. La botella de agua pequeña costaba tres euros y al personal de Protección Civil también se le acabaron las botellas de agua. "Era una barbaridad, si hubiera pasado algo, no salimos", dice. También denuncian que no había papeleras convirtiéndose el espacio en un estercolero. Otro asunto que denuncian es que si se quería salir del recinto se pedía volver a pagar diez euros al entrar a pesar de haber pagado la entrada.

Y estudian poner reclamaciones por la ausencia al final de Nicky Jam, ya que lo consideran un incumplimiento de contrato. Se ha activado un grupo de asistentes al festival que está ya en contacto con abogados para hacerlo.

Denuncia de Facua

FACUA ya lo ha hecho y ha lanzado un llamamiento a los afectados por el festival a reclamar la devolución del importe que pagaron por sus entradas. Ha denunciado ante el Ayuntamiento y ante la Junta de Andalucía a la promotora por incumplimiento del contrato debido a los problemas técnicos que marcaron la jornada con la caída del cartel de Nicky Jam, uno de los artistas anunciados.

La asociación ha pedido que se sancione a Granada Latina AIE 2023 como promotora del Granada Latina Festival que se celebró el pasado 24 de junio en Cortijo del Conde de Granada y donde estaba prevista la actuación de Jam, reconocido intérprete de reggaeton, que en ningún momento apareció por el escenario, sin que la organización emitiera comunicado alguno previamente. A pesar de ello, la promotora no ha facilitado todavía un mecanismo para que los asistentes puedan solicitar el reembolso de sus entradas, ante el incumplimiento contractual.

Según la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, son derechos de los espectadores y asistentes "que el espectáculo o la actividad recreativa se desarrolle, se ofrezca y se reciba por los asistentes en las condiciones y en la forma en que se hayan anunciado por la empresa". La misma norma reconoce también el derecho "a la devolución, en los términos que reglamentariamente se determinen, de las cantidades satisfechas por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional del abono, cuando el espectáculo sea suspendido o sea modificado en sus aspectos esenciales, todo ello sin perjuicio de las reclamaciones que, conforme a la legislación civil o mercantil, pudieran plantear".

Sobre el cambio de cartel y la ausencia de Nicky Jam en el festival, la legislación es clara. El artículo 20 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía determina que "son infracciones graves las siguientes acciones u omisiones (...) La negativa de los artistas o ejecutantes a actuar sin causa justificada que lo motive, así como la actuación al margen de las normas, programas o guiones, establecidos con entidad bastante para desnaturalizar el espectáculo". De otra parte, por medio de su art. 24, apartado primero determina que “serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley, atendiendo a cada caso, los que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la misma. En particular, los artistas, ejecutantes o intervinientes en el espectáculo o actividad recreativa, los espectadores y asistentes como público, los empleados, revendedores de localidades y la persona física o jurídica titular de las empresas y actividades mencionadas".

Comidas y bebidas

Pero estos no fueron los únicos incumplimientos de la legislación en materia de defensa de los consumidores por parte de Granada Latina AIE 2023 que, tal y como refleja en las condiciones generales en la web, y como han manifestado a FACUA Granada muchos de los asistentes, no permitió el acceso con comidas y bebidas del exterior al recinto.

La asociación ha insistido en que los asistentes tienen reconocido legalmente el derecho a acceder a espectáculos y festivales con comidas y bebidas del exterior. Tal y como ha constatado FACUA Granada, la actividad principal del evento denunciado no es la hostelería, sino el desarrollo de un espectáculo musical, "por lo que la prohibición de consumir comida y bebidas adquiridas fuera del recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada, máxime cuando en el propio interior del recinto es posible adquirir bebidas".