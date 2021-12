El alcalde de Granada, "indignado", pide a Renfe que rectifique y vuelva a poner el AVE de refuerzo con Madrid

Enfado e indignación. El Ayuntamiento de Granada no ha sido menos y se ha unido a las críticas del PP y de Unidas Podemos contra Renfe por la supresión del AVE con Madrid que reforzaba el servicio durante los fines de semana y fechas de alta frecuencia turística, durante la Nochebuena y la Nochevieja.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha mostrado "indignado" con la supresión, en fechas clave de Navidad, de la nueva conexión ferroviaria con Madrid, ha confiado en una rectificación y ha dicho que no permitirá "desprecios, vengan de quien vengan".

Estas declaraciones se producen después de conocerse la desaparición durante los días de Nochebuena y Nochevieja del tren Intercity, que conecta Granada con Madrid a modo de refuerzo y que se recuperó recientemente.

"Estoy terriblemente enfadado e indignado, como están todos los granadinos", ha dicho el alcalde en unas declaraciones facilitadas a los medios, en las que considera "indignante" que además de contar con "muy malas conexiones", recorten a esta capital andaluza en frecuencia y en trenes.

"No me voy a callar como alcalde, espero una rectificación y que tengan en cuenta a esta ciudad porque no vamos a permitir desprecios vengan de quien vengan", ha incidido.

Cuenca ha lamentado que Granada esté logrando atraer a empresas para generar empleos de base tecnológica y recuperando la dinámica cultural mientras no se atienden las demandadas de infraestructuras, "tanto aeroportuarias como especialmente de trenes", de esta ciudad, lo que considera un "insulto".