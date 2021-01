Granada pasa este lunes otra reválida con la amenaza de cierre de bares y comercios por la tasa de incidencia

Durante el fin de semana no se actualizan los datos de incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes, la estadística que, si se superan los 1.000, lleva al municipio en cuestión al cierre del comercio no esencial. En Granada capital, tras los 1.028 contagios del sábado y los 935 del domingo en la provincia la tasa subirá hoy lunes cuando se vuelquen estos datos, por lo que la actual tasa de 810 aumentará, aunque está por ver si este crecimiento significará que se rebase la frontera de los 1.000, lo que significaría el cierre de los comercios no esenciales.

Y esto tras un fin de semana en el que, pese a que el presidente de la Junta pidió "por favor" el confinamiento voluntario de los ciudadanos ante el avance de la pandemia, la Policía Local de Granada procedió al desalojo de dos locales de hostelería por incumplir el horario establecido por la Junta, que marca las seis de la tarde como hora de cierre. En uno de estos locales se encontraban 40 personas y en el otro, 50, según los datos facilitados por el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, que apuntó que estas personas se encontraban consumiendo cuando se personaron los agentes.