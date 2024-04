Los días que hará más calor en Granada la próxima semana y las jornadas en las que se espera lluvia

Meteorología típicamente primaveral la próxima semana en Granada. Se esperan jornadas en las que se alternará calor propiamente veraniego, con incluso superación de los 30 grados y noches muy templadas, con las nubes e incluso chubascos en algunos puntos de la provincia.

El primer tramo de la próxima semana se vaticina como calurosa. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sol dominará en estos días. Las temperaturas máximas irán entre los 22 grados en Motril, los 25 en Granada y Baza y los 27 en Loja.

Ya el martes el calor apretará algo más, con máximas que ya serán previsiblemente de 30 grados en Loja, 29 en Granada, 27 en Baza y 25 en Motril. el miércoles se mantiene esta tendencia, con calor intenso y mínimas muy suaves, para dar paso ya el jueves a posiblemente un nuevo frente.

Empezarán a llegar las nubes y el mismo jueves podrían darse algunos chubascos, que no se esperan de carácter importante, en determinados puntos de la provincia. Entre los lugares entre los que puede llover están Iznalloz, Guadix o Trevélez. Las temperaturas, en consonancia con esta inestabilidad, bajarán de forma sensible. Así, se indica que posiblemente no se superen los 21 grados en la Costa, los 25 en Baza y los 26 en Granada y Loja.

El viernes 19 de abril se mantendrá la posibilidad de chubascos, con posibilidad de lluvias durante el mediodía en puntos como Diezma, Guadix o Trevélez.

El sábado, jornada que se prevé como la más lluviosa, podrían generalizarse los chubascos en la parte occidental, con lluvias en Loja, Alhama, Chauchina, Granada capital o Trevélez. A partir de la tarde la lluvia podía alcanzar la Costa.

En cuanto a las temperaturas, serán más suaves, con máxima de 19 grados en Baza, 20 en Motril, 24 en Granada y 25 en Loja.