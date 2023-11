Granada es la capital andaluza que más turistas con plaza en un hotel recibe al año por habitantes

Granada es una ciudad turística por excelencia. Y es este turismo el que le da vida a la capital nazarí, que ha construido un negocio en torno a los visitantes. El problema aparece cuando las personas que vienen de fuera toman la ciudad y van expulsando poco a poco a los locales, quienes ante las molestias y el encarecimiento de la vida se mudan a zonas más alejadas del centro histórico o a municipios del Área Metropolitana para poder llevar una vida tranquila.

Los últimos estudios nacionales sobre la incidencia del turismo en ciudades (consumo energético, ingresos en el comercio y hostelería, alojamientos e influencia en los precios de las viviendas, comunicaciones...), manejan ya una cifra que sirve para valorar si hay saturación o no de visitantes: la relación del número de turistas con el número de habitantes.

Y en este parámetro se ve reflejada la fuerte presión que el turismo ejerce sobre Granada. Por cada habitante de Granada capital, hay al año 6,8 turistas. Ninguna otra capital andaluza tiene este parámetro tan elevado según se estima de los datos oficiales publicados. Una cifra que es sintomática de la fuerza que ejerce el turismo en la ciudad y a la que Granada está sometida.

Para obtener esta media, se ha tenido en cuenta la población censada en 2022 y el número de turistas que pernoctaron en una plaza hotelera durante el mismo año. Como resultado, se registra que Granada tiene censados 228.682 habitantes, y que durmieron en ella 1.563.695 turistas, lo que da esa media de casi siete turistas por cada local.

Quedan fuera de esta categorización los clientes de los pisos y apartamentos turísticos, que son más difíciles de ser contabilizados. Granada conoce cuantas son sus viviendas para fines turísticos y cuántas camas hay en cada una de ellas, pero no puede controlar el número de personas que duermen en ellas cada día, ni el número de veces que se alquilan al año. Por lo que la presión turística sobre la capital podría ser incluso mayor.

La capital nazarí contabiliza, según cifras de la Consejería de Turismo recogidas en 2023, 3.034 viviendas para fines turísticos con 15.305 camas (una media de cinco camas por vivienda), y 109 apartamentos turísticos con 3.397 camas (una media de 30 camas por bloque). Estos son los pisos legales, con licencia. Fuera quedan aquellos pisos "piratas" que no están incluidos al no tener licencia.

Turismo de calidad y regulación de apartamentos

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se ha marcado como objetivo que ese turismo que visita la capital no signifique directamente la pérdida de población. Por ello anunciaba tanto en campaña electoral como en sus primeros días como regidora local que trabajaría para invertir la curva demográfica y que Granada comience a ganar habitantes en lugar de perderlos.

Uno de los pasos para ello es regular los ya mencionados pisos turísticos, que causan ruido y molestias a los vecinos y que acaban derivando en que los locales se vayan. Una regulación que, por el momento, no existe en Andalucía, y para lo que Granada no tiene competencias.

"Los alojamientos turísticos nos preocupan mucho, y la ocupación de la ciudad a causa de ellos también. La estrategia ha de ser ambiciosa y amplia. Hasta ahora no podemos regular los pisos turísticos, y es fundamental para ordenar el turismo y avanzar en el turismo de calidad", decía Carazo este martes en una entrevista radiofónica.

En esta línea se ha mostrado también la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, consciente del problema de pérdida de población y del fenómeno de los pisos turísticos. "Hay que conjugar ese equilibrio entre turismo y conviviencia, y seguimos a la espera de la ley de la Junta que regule los pisos turísticos. Cada día hay más de estos alojamientos, lo que habla del interés que hay del turismo por la ciudad", ha destacado el presidente, Gregorio García, en declaraciones a este periódico.

Una de las armas de las que dispone la ciudad para ordenar el turismo es la Ordenanza de Convivencia, que en estos días se encuentra en periodo de información pública, con la intención de modificarla en busca de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana. Su actualización servirá para poner coto a las despedidas de soltero en la ciudad (otra de las aristas de la problemática turística), tratando de evitar que las que se produzcan sean indecorosas y acaben causando problemas de convivencia.

La otra asignatura pendiente son las conexiones aéreas y ferroviarias. Granada es la gran olvidada en cuanto a transporte. El aeropuerto perderá la conexión con Londres en unas semanas, alejando aún más el objetivo de recuperar los vuelos de antes de la pandemia, mientras que los trenes llegan a cuentagotas cada día, siempre y cuando no haya problemas que generen retrasos o cancelaciones.

"Granada está preparada para recibir mucho turismo, una actividad que está floreciendo de forma importante. Pero tiene que mejorar sus conexiones por ferrocarril y avión. Nuestra primera moción fue buscar unidad, y vamos a pelear para mejorar las conexiones, y por el equilibrio entre regiones. Granada quiere ese equilibrio y que no se favorezca a otros territorios más", alegaba la alcaldesa. Por su parte, Gregorio García también ha pedido que las conexiones sean mejoradas para poder competir con otros destinos potentes, como por ejemplo Málaga.

Un problema muy ramificado

A la presión de la gente que se queda a dormir en la ciudad, y que según la última Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía pasan 4,5 días de media en la ciudad, hay que sumarle una serie de fenómenos que no se engloban en las pernoctaciones. Estos son relativos a la Alhambra de Granada, el monumento más visitado de España (sin contar la Sagrada Familia de Barcelona), y a otros factores.

¿Qué es el fenómeno Alhambra? Es viajar a Granada exclusivamente para visitar el monumento nazarí. Son esos autobuses que llegan a la capital cargados de turistas y que a las horas se van para seguir con su tour. Es un fenómeno más propio de turismo internacional, sobre todo asiático, pero que también se da con viajes del Imserso o a pequeña escala con particulares.

Tampoco entran en esta categorización los estudiantes Erasmus de la Universidad de Granada, que además de vivir realizan turismo en la ciudad; quienes visitan la provincia para ver a familiares y amigos y aprovechan para hacer turismo en la capital; y tampoco aparecen los cruceristas que suben desde el Puerto de Motril y usan su barco como dormitorio (a veces ni el propio barco descansa en la dársena motrileña durante la noche).

Como resultado de todo esto, se puede comprobar como la presión turística de Granada es cada vez mayor, y no deja de crecer. Son muchos los turistas que disfrutan de Granada como si fuera un parque de atracciones. Dejan mucho dinero en la ciudad, pero también suponen muchos gastos para las instituciones públicas, y muchos inconvenientes para los habitantes. Es por ello por lo que la ciudad comienza a plantearse el cómo hacer para que el equilibrio sea proporcional.

Zona de Gran Afluencia Turística

Una de las medidas para ingresar más dinero por la visita de turistas a Granada fue la demarcación de todo el término municipal de la capital como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), definida por la Junta de Andalucía en función de una normativa estatal. Esta ya existía en las zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el entorno de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín, pero la Junta la amplió alegando que más del 80% de las plazas de alojamientos turísticos y más del 60% de los BIC existentes quedaban fuera de la limitación.

Esta declaración permite que todos los comercios de Granada capital, independientemente del barrio en el que se sitúen, puedan abrir sus tiendas los domingos y los días festivos de los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre, con el objetivo de ingresar más dinero gracias a la apertura comercial. Una medida que ha sido rechazada por los pequeños comercios, que aseguran que no pueden competir contra grandes superficies ni franquicias.

El anterior equipo de Gobierno, del PSOE, llegó a imponer un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA contra la decisión de declarar a toda la capital como ZGAT. El alto tribunal andaluz la admitió a trámite, pero tras el cambio en el Ayuntamiento a raíz de las elecciones municipales, Marifrán Carazo descartó la semana pasada continuar con la vía judicial.

"Tenemos que alcanzar un acuerdo, trabajar de forma conjunta para dar solución y respuesta. La solución no es judicializar un asunto de tanta importancia y que regula una actividad como es el comercio. Es un fracaso cuando una administración acude a los tribunales. Eso es consecuencia de que algo ha fallado", argumentó la alcaldesa. Esta posición es la misma que adoptó en campaña electoral. La entonces candidata aboga por el diálogo y la negociación entre comerciantes y políticos para resolver esta situación, mientras que la mayoría de comercios no han abierto durante el mes de agosto pese a poder hacerlo porque aseguran que no les sale rentable.

Tasa turística

Otro debate que es muy candente en la ciudad es sobre la necesidad o no de aplicar y grabar con una tasa turística cada pernoctación que se produce en Granada, como si ocurre en las Islas Baleares, Cataluña, y en muchas ciudades de Europa. Incluso la ciudad italiana de Venecia, en la que también se cobra una tasa, se quiere comenzar a multar a quienes visiten los canales sin pernoctar.

Durante el verano de 2022 y antes del cambio electoral, en anterior alcalde, Paco Cuenca, fue el encargado de abanderar el intento por convencer a todos los agentes del sector para implantar en Granada, y por ende en Andalucía, esa tasa turística. Esta no depende sólo de las instituciones locales, puesto que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía son quienes deben autorizar el marco legislativo que permita cobrar a los viajeros por su estancia y actividades que desarrollen en la ciudad.

Y la Junta, por el momento, no está por la labor. El presidente Juanma Moreno ya ha declarado en múltiples ocasiones, ante las peticiones de Granada, Málaga y Sevilla, que por el momento no se plantea el grabar con una tasa turística a quienes visiten la comunidad andaluza.

Esta medida se enfrenta también al rechazo de los hoteleros y hosteleros, que creen que un impuesto a los turistas es contraproducente. "No es el momento de plantearse y ni mucho menos de establecer una tasa turística en Granada. Con la inflación al alza, los precios en una escalada continua y la gente cada vez más mirando por su bolsillo, puede ser un gasto que tenga efecto disuasorio", ha valorado Gregorio García.

¿Qué supondría para Granada recibir este ingreso? Mejoras en los servicios que se ofrecen a los turistas, reforzar la posición de Granada en los mercados turísticos nacionales e internacionales, tratar de atraer al visitante con alto poder adquisitivo, etcétera. ¿Quién pagaría esa tasa? Todos los turistas que vengan a Granada y hagan noche en hoteles, hostales, albergues o apartamentos turísticos legales. Excluidos quedarían de este pago quienes decidan hacer excursiones a Granada, y también los cruceristas que atracan en Motril.

Durante los meses de septiembre y octubre, Granada ha vivido dos meses completos de actividades que han llenado de turismo la ciudad. Comenzando por el partido de la Selección Española de fútbol celebrado el pasado 12 de septiembre, se ha vivido una intensa programación cultural muy variada, congresos nacionales e internacionales multidisciplinares de ciencia y salud, con la celebración de la Cumbre de la Unión Europea los dias 4 y 5 de octubre y el Encuentro Nacional de Cofradías del 13 al 15 y la Procesión Magna como colofón.

"Granada ha vivido un verano no muy bueno, pero nos movemos en las mismas buenas cifras de turistas del año pasado. Con las semanas que nos esperan por delante, son muchos los turistas que vendrán, y Granada llegará a las casas de miles de millones de personas. Un escaparate único que no se puede dejar pasar", advertía el presidente de los hosteleros.