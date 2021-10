Granada cierra la semana del coronavirus con su primer repunte desde julio

Granada ha cerrado la primera semana desde el mes de julio con repunte de casos notificados. De momento, nada preocupante. Después de tres semanas de nueva normalidad, lo lógico es que poco a poco vayan creciendo los contactos y, por ende, los contagios por Covid-19, recordando que las vacunas no protegen al cien por cien de la infección, y que sobre todo cubren la enfermedad grave. Así lo atestigua que no se hayan notificado nuevos ingresos hospitalarios por Covid, haya bajado la presión asistencial, y no haya fallecidos indicados en el parte.

Salud ha notificado 34 contagios en el último día, que son exactamente el doble de los registrados hace una semana. Los indicadores acumulados confirman la tendencia al alza. Hace una semana el ritmo de descenso de casos era del 22,05% y en esta se ha dado la vuelta la curva con un crecimiento del 35,35%. En términos reales, en los últimos siete días se han sumado 134 contagios en toda la provincia de Granada por 99 de la anterior, y 127 de la otra. Solo hace tres semanas esa cantidad de casos agregada en una semana era mayor: 272.

El promedio de casos al día ha pasado de 16,5 a 22,33, próximos a la frontera de control. Habrá que ver esta próxima semana, a partir del lunes, cómo van evolucionando los contagios. Lo esperado es que sigan subiendo pero de forma progresiva, y no explosiva, conforme se vaya metiendo el frío y se empiecen a utilizar más los interiores de los locales, los comercios, y los centros de trabajo, y que seguramente haya que implementar alguna medida restrictiva para evitar algún brote. Será vital la autorización de la vacuna en menores de 12 años y revacunar con tercera dosis a los mayores.

El resto de parámetros no ha cambiado en el día de hoy. Tras varias jornadas de subidas en hospitalizaciones y muertes, al viernes se llega sin nuevos ingresos ni fallecimientos por coronavirus en la provincia. Y esa es la gran aportación de la vacuna, más que evitar los contagios.

De hecho, en situación real, se produce una bajada de la presión asistencial después de cuatro días de goteo de encamados. De hecho, se desciende en tres el número de hospitalizados, lo que hace casi recuperar el terreno perdido en esos cuatro días. Son 18 ingresados totales (-3), a solo 2 de bajar del tope mínimo en más de un año, todos ellos altas de planta Covid (15). En UCI siguen tres pacientes.

La vacunación sigue lenta, y lo seguirá más aún. El último día de datos con un vacunódromo masivo en Granada abierto, hasta ayer el del Parque Norte de Bomberos, se saldó con 953 dosis puestas en la provincia, de las cuales 519 fueron para completar la pauta. El porcentaje de población cubierta está en el 80,62% con las dos dosis, y del 82,12% con al menos una vacuna administrada. Ahora los números serán menores sin siquiera tener un punto de inmunización masiva. El Parque de Bomberos, junto a Fermasa, permitieron a Granada pasar, desde el 24 de mayo, de tener 491.813 dosis puestas a 1.405.601, y unos porcentajes de vacunación que por entonces eran del 18,43 y 36,42%, respectivamente.