Granada registra cada hora más de una denuncia por violencia de género

Las cifras son demoledoras. Desde el año 2015, más de 20.500 granadinas han denunciados haber sufrido violencia de género, dato que se traduciría en que más de 10 mujeres son víctimas de esta lacra cada día en la provincia. Sin embargo, si se contemplan solo los datos relativos a este año, un 2020 en el que hay que tener en cuenta que el confinamiento hizo que descendieran notoriamente durante el segundo trimestre del año, la media diaria de denuncias por violencia de género es de 29,3. Es decir, que cada hora hay una granadina que denuncia haber sufrido algún tipo de agresión machista por parte de su pareja o expareja sentimental.

"El miedo, la vergüenza o la culpabilidad son tres aspectos que aún propician que haya mujeres que no denuncian, porque muchas se sienten culpables así pese a que ellas no tienen la culpa y les cuesta mucho salir de esa situación", explicó la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Granada, Monserrat Muñoz, que además expuso que "con la situación del confinamiento, había mucha preocupación, sobre todo con aquellas mujeres víctimas que se quedaban en casa con el agresor, ya que un 75% de las víctimas no lo denuncia y hasta que dan el paso transcurre bastante tiempo, porque hay una media de 8 años en denunciar la situación". Y es que, pese a las cifras de las que se tiene constancia -en el caso de Granada, por ejemplo, constan en la actualidad 1.702 casos activos de víctimas de violencia machista- hay otros muchos que existen pero que aún no se conocen por falta, precisamente, de denuncias.

"Por eso es muy importante crear conciencia y que desde el alrededor de la víctima se denuncie. Se trató de concienciar a la sociedad para que no se volviese la cara. En Granada hicimos una campaña en colaboración con Coviran y el Granada CF, así como con Ayuntamientos. Durante el confinamiento se puso en marcha un Whatsapp con atención psicológica, porque se daba la circunstancia de que algunas mujeres no podían hablar y así se les podía dar apoyo", indicó Montserrat Muñoz, que además destacó que la provincia es "la primera de Andalucía y la segunda de España con mayor número de municipios VioGen".

Según la información facilitada a Granada Hoy por la Subdelegación del Gobierno, en la actualidad son 42 las localidades granadinas que están adheridas al Sistema integral de seguimiento a las Víctimas de Violencia de Género (VioGen), mientras que hay otras siete en trámites para adherirse. "Estos municipios se compromete a que la Policía Local colabora con Guardia Civil y Policía Nacional para hacer seguimiento a las víctimas, además de fomentar las políticas contra la violencia de género a través de campañas", indicó la jefa de la Unidad de la Subdelegación.

Precisamente, en el Sistema VioGen existen actualmente en la provincia un total de 1.702 casos activos de los que 1.063 cuentan con algún tipo de riesgo, por lo que precisan de un mayor seguimiento policial. En concreto, Granada es la cuarta provincia andaluza con menos casos activos tras Córdoba (1.242), Huelva (1.249) y Jaén (1.376). En cuanto a casos activos de riesgo no apreciado, Granada es, con 635, la tercera con menor número de víctimas tras Córdoba (397) y Jaén (565). Más o menos en la misma línea se encuentra respecto al número de casos de riesgo bajo, ya que, con 777, se sitúa como la cuarta con menos víctimas activas de este tipo de la comunidad autónoma, tras Huelva (449), Jaén (610) y Córdoba (631). Por el contrario, es la tercera con más casos de riesgo medio activos, con 276, tras Sevilla (410) y Cádiz (305), mientras que lo que podría ser el mejor dato, dentro de la gravedad, es que la provincia es la que menos casos de riesgo alto registra de toda Andalucía, con 9. Eso sí, al contrario de lo que ocurre en otras cinco provincias, Granada sí que registra un caso de riesgo extremo, circunstancia que solo se repite en Cádiz y Sevilla.

Del último lustro, el año que más denuncias se registraron fue 2017 con 4.082, tras el que se sitúa 2016 con 3.883; seguido de 2019 con 3.783; 2018 con 3.555 y luego 2015 con 3.486. Si bien, en este 2020 el confinamiento por el coronavirus, como ocurrió con el resto de cuestiones, también influyó en la violencia de género. Si el pasado 2019, durante el primer semestre del año el número de denuncias había repuntado de forma notoria respecto al mismo periodo del año anterior, este 2020 las cifras han caído ligeramente: de las 930 contabilizadas entre enero y marzo de 2019, se pasó a 923 este año; mientras que durante los meses de abril, mayo y junio el número de denuncias cayó hasta las 836 frente a las 934 del mismo periodo del año anterior.

"Durante el confinamiento, entre el 14 y el 31 de marzo, las altas en VioGen cayeron hasta el 1,05% de media. Las mujeres dejaron de denunciar, pero no dejaron de buscar ayuda a través del teléfono 016. Después en junio y julio repuntaron las altas en VioGen al 6,75% de altas diarias, tras lo que se sitúa en una tasa diaria del 5,5%", explicó Muñoz.

Sin embargo, se apreció una tendencia totalmente contraria en lo que fueron los avisos al 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, que ha apreciado un aumento de casi el 40%, algo que se ha repetido hasta el mes de septiembre, último del que se tienen datos, según los que han sido facilitados por la Subdelegación del Gobierno. Los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019 se registraron 84, 81, 87, 88, 87 y 106 llamadas al 016, respectivamente, lo que hizo un total de 533; mientas que en este 2020 el número de avisos registrados durante los mismos meses fue de 746 (102, 109, 116, 134, 164 y 121, respectivamente). Pese a ello, el mes en el que más llamadas se realizaron fue julio, que superó en una a mayo (fueron 165), mientras que el pasado año fue agosto con 136.

Respecto a las víctimas mortales por culpa de esta lacra, la provincia ha apreciado un repunte respecto al año anterior en el que hubo solo una. Y es que han sido dos las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales en lo que va de año (Mary, de 73 años, que murió a manos de su marido en Caniles tras ser apuñalada por él en el cuello el pasado enero; y Ana, de 38 años, vecina del Zaidín que fue asesinada a puñaladas en su domicilio por quien había sido su pareja en febrero), mismo número de víctimas mortales que en 2015 y 2017. Pese a ello, el año que aún prosigue como el año negro de la violencia de género en Granada es febrero, en el que fueron asesinadas cinco mujeres, mientras que 2016 y 2019 registraron solo una.

Asimismo, la violencia de género ha dejado durante el último lustro a un total de ocho menores huérfanos en la provincia, una de ellas, la hija de la maestra Ana, después de que esta fuese asesinada el pasado mes de febrero. El pasado 2019, la mujer asesinada en La Zubia también dejó a un hijo menor; mientras que tres de las cinco víctimas de 2018 también dejaron huérfanos a tres niños, misma cifra que se registró en el año 2016.