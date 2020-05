Granada avanzará el lunes a la fase 2 de la desescalada. Así lo ha anunciado el coordinador del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, quien ha comparecido junto al Minisitro de Sanidad, Salvador Illa, para anunciar con un día de antelación los territorios que avanzan o no hacia la 'nueva normalidad'. De esta forma, la provincia cumplirá con los 14 días preceptivos en la fase 1, que se diseñaron de manera inicial en los planes de desescalada del Gobierno, el tiempo que se supone que la enfermedad del Covid-19 da señales de haber infectado a un organismo.

Simón ha anunciado el paso a la siguiente fase de Granada y de Málaga en su totalidad, las dos únicas provincias andaluzas que permanecían desde el lunes en fase 1. Ambas se igualan al resto de la comunidad, aunque con una semana de retardo. Para ambos casos, el doctor Simón, ha afirmado que las dos provincias presentan una "evolución muy buena", en consonancia también con los datos a nivel nacional, que "avalan todas las decisiones que hemos tomado" y que ha realizado la comunidad autónoma andaluza.

Lo que no ha quedado claro tras la comparecencia del Gobierno es si Granada, junto a Málaga, avanzarán el lunes 8 de junio a la fase 3, saltándose así una semana de fase de desescalada, y tal y como es el deseo de la Junta de Andalucía. Esta misma mañana, el presidente Juanma Moreno volvía a insistir en que ambas provincias pasaran al siguiente nivel de reapertura: "No tendría ningún sentido que cuando se permita el movimiento entre provincias no se pueda venir a Málaga o Granada, sobre todo si cumplen con lo requerido".

En la comparecencia de Illa y Simón no se ha aludido de forma expresa a ese deseo de la Junta, pero sí de forma indirecta, y la conclusión es que el Gobierno no está, de momento, por la labor de que los territorios se salten fases de desescalada. El ministro de Sanidad dijo que son "partidarios de mantener este gradualismo en las fases", porque de esta forma se puede evaluar mejor "la repercusión" del avance de la pandemia, por lo que "es bueno mantener este criterio de prudencia en estas fases".

"Es muy importante mantener una actitud de responsabilidad individual y ceñirnos a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Una mala conducta puede poner el peligro todo el trabajo realizado", sentenció el ministro de Sanidad.