La Granada del futuro según Santiago Carbó: "Siempre hay que potenciar la ciencia"

El acelerador de partículas o el establecimiento en Granada de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) no pueden ser los únicos proyectos para la provincia. Así lo defendió ayer el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, durante una conferencia en el Ateneo de Granada donde analizó las oportunidades y los desafíos para la provincia "en un contextos global de transformación".

"Granada siempre va a todo o nada", sentenció el profesor a preguntas de esta redacción antes de su intervención en el Ateneo, que también advirtió que tanto los proyectos del acelerador de partículas IFMIF-Dones como la candidatura de la capital para el establecimientos de la AESIA "no pueden ser los únicos" a los que aspire la provincia: "La estrategia no puede pasar por conseguir un hito. Hay que conseguirlo, pero si no, la vida no se queda ahí".

Para Carbó, Granada debe tener una estrategia a "medio y largo plazo" como han tenido "otras ciudades como Málaga", y explotar su tradicional "base productiva" que es la Universidad y el turismo. Pero sobre todo "potenciar la ciencia", porque supone ir en la "dirección correcta". "Se trata de crear proyectos tractores, que atraigan a otras empresas de este y otros sectores", comentó a este diario Carbó, que dejó claro que "Granada tiene que ser capaz de atraer y retener talento", añadió.

En cuanto a infraestructuras, Carbó expuso que hasta 1992 no hubo una "mejora sustancial" en las comunicaciones históricas de la provincia y que "todas las capitales piden" sus trenes y sus autovías. Para el profesor, Granada tiene "esforzarse por mejorar los tiempos de viaje".

"La clave es la demanda", expuso el profesor, sobre las posibilidades de la provincia para aumentar su competitividad en trayectos por tren y avión, y que una mayor disponibilidad de conexiones favorecería cambiar "el patrón cultural" para que el turista pase "más días en Granada".

Carbó lamentó que "no se crea en el proyecto" del eje de mercancías Algeciras-Bobadilla-Granada, y valoró que el proyecto "faraónico" para unir Granada con el Puerto de Motril "es muy difícil" ni a corto plazo. Aun así, dijo que "si es posible y hay ganancias, podría haber inversión privada" en el proyecto.

Durante la charla ofrecida en el Ateneo, Carbó expuso las previsiones económicas globales y españolas, en una situación de incertidumbre y se preguntó si esto conllevará una recesión o una contracción de las finanzas mundiales.

Y centrado ya en Granada, expuso las contradicciones o puntos flacos de la estrategia a nivel provincial para afrontar el futuro. Así, como puntos débiles, Carbó estableció la escasa transformación digital en sectores tradicionales como el turismo y el comercio, además de unas comunicaciones que existen pero están "a medio camino" de ser suficientes y competitivas. También en el debe de Granada, el economista echó en falta ante los asistentes la "ausencia de un modelo claro de crecimiento".

En los puntos favorables con los que cuenta la provincia, el profesor Carbó alabó el trinomio entre innovación, ciencia y productividad que se le presenta a Granada de ahora en adelante con su apuesta por la inteligencia artificial y el acelerador de partículas de Escúzar, algo que retendrá el talento y creará "polos de innovación". Todo esto conllevará a un "redescubrimiento del territorio".