Granada recibe su primer vuelo de la 'nueva normalidad'

El Aeropuerto de Granada ha estrenado esta mañana los vuelos regulares después de tres meses de restricciones derivadas del estado de alarma. Un avión de Vueling procedente de Barcelona arribó a la terminal del Federico García Lorca poco antes de las nueve de la mañana y tomó el camino de regreso a la ciudad condal una hora más tarde con prácticamente el 70% de sus plazas ocupadas, una demanda ya importante después de ser el primer día de la 'nueva normalidad'.

Este vuelo con Barcelona es el mismo que se operaba a demanda en la terminal granadina durante el estado de alarma para desplazamientos justificados por motivos laborales o de fuerza mayor, y dejó de operarse desde el 17 mayo para retomarlo desde hoy. De momento será el único que opere en el aeropuerto de Chauchina de forma regular hasta que el próxima día 2 se reinstaure uno de los vuelos con Madrid.

Además, esta operativa no será como la previa. De entrada funcionará en días alternos hasta el próximo 1 de julio, con un avión de ida y vuelta el próximo miércoles, el viernes, y el lunes próximo. A partir de ese día, los vuelos pasarán a ser diarios, aunque sólo con una conexión diaria en vez de las tres que partían desde Granada cada jornada antes de la crisis del coronavirus.

De la misma forma, el vuelo con Madrid volverá el 2 de julio pero de forma escalonada con tres vuelos semanales desde Granada hasta mediados de mes. A partir del día 16 serán conexiones diarias aunque sólo una al día de ida y vuelta en vez de las cuatro que operaban habitualmente desde el Federico García Lorca.

Será la demanda y el avance de la pandemia la que vaya marcado el calendario de restablecimiento no sólo de la ruta con Barcelona, la que más pasajeros trae a la provincia por vía aérea, si no el resto de conexiones tanto nacionales como internacionales, para los que no hay fecha aunque algunas instituciones temen que no regresen hasta el mes de septiembre.

La vuelta de los vuelos regulares de forma pausada está permitiendo implantar los cambios en la terminal aeroportuaria de Chauchina para el momento en el que las el resto de compañías, sobre todo las dos que operan vuelos internacionales con Granada (EasyJet y British Airways), decidan retomar sus tráficos, algo para lo que no hay fecha asegurada.

Aena, la entidad que engloba la gestión de los aeropuertos españoles, lleva una semana montando los elementos y medidas que destinadas a garantizar el tránsito seguro por sus instalaciones, tanto de los pasajeros como de los trabajadores que desempeñan a diario su labor en ellas, informaron fuentes de la empresa.

Esta actuación ha implicado la colocación de 24 mamparas protectoras en los mostradores del aeropuerto, tanto en los de facturación como en las oficinas de atención al usuario o en los controles de filtro de pasajeros. Por otro lado se están poniendo marcas de vinilo en el suelo de la terminal para señalizar la distancia de seguridad entre los pasajeros en las zonas de cola de facturación, control de seguridad para el acceso a zona de embarque, en el propio área de embarque y en las cintas de recogida de equipajes. Otra medida encaminada a mantener la distancia física entre personas es prohibir la entrada a la terminal a aquellas personas que no vayan a volar, por lo que las despedidas y reencuentros se deben realizar fuera del edificio.

Por otra parte, se ha actualizado, con las últimas recomendaciones sanitarias, toda la información que se ofrecía a través de carteles, mensajes por megafonía y pantallas de información al público, recordando aspectos como el uso obligatorio de mascarillas, consejos de distanciamiento social o protocolos para la higienización de las manos. En concreto, en el Federico García Lorca, Aena ha colocado 15 dispensadores de hidrogel y en próximas fechas se pondrán otros 40 (55 en total). También se han intensificado las labores de limpieza que ya se realizaban durante el estado de alarma.

Estas y otras medidas vienen a estar implantadas por Aena en base a las recomendaciones lanzadas a finales de mayo por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Todo esto busca recuperar la confianza de pasajeros y trabajadores en el transporte aéreo, uno de los sectores que más está sufriendo la crisis del coronavirus, y que demanda de grandes dosis de confianza por parte de los consumidores.