Más información Los trenes convencionales a Sevilla seguirán con doble transbordo

Granada recuperará la histórica relación ferroviaria con Málaga el mismo 26 de junio, fecha de inicio de los servicios del AVE. Eso sí, no será directa y se realizará con un transbordo en la Estación de Antequera-Santa Ana.

De momento, y hasta la prevista puesta en funcionamiento de los trenes Avant directos a finales de septiembre (con 8 relaciones cada jornada entre las dos ciudades en principio), habrá tres servicios diarios entre Andaluces y María Zambrano.

Una conexión por tren siempre complicada Granada y Málaga tuvieron conexión directa por tren en los años 40 del pasado siglo, pero dejó de funcionar en favor de los autobuses operados por Alsina Graells. El tren pasó a ser indirecto con transbordos en Bobadilla.

El primero saldrá de Granada a las 7:10 horas de cada día (7:35 los fines de semana) y hará parada en Loja a las 7:30 para recoger viajeros. A las 8:02 parará en Antequera-Santa Ana, donde los que quieran ir a Málaga se tendrán que bajar para tomar un tren Avant a las 8:17 horas y seguir hasta la capital de la Costa del Sol y arribar a las 8:45 a la Estación María Zambrano, en pleno centro. La duración del viaje es de 1 hora y 35 minutos y el precio único del billete cuesta 37,4 euros.

Tres servicios diarios, dos de ida y solo uno de vuelta Los trenes con destino Málaga serán dos al día, uno a primera hora de la mañana y otro por la tarde, mientras que el de vuelta regresará a Andaluces a las 16:35 desde Málaga.

Este tren tendrá otro de vuelta a Granada que saldrá desde Málaga a las 16:15 horas y llegará a Santa Ana 25 minutos después en un servicio Avant. Desde ahí, los viajeros transbordarán a un AVE con destino a la ciudad granadina que saldrá a las 16:59 y acabará su recorrido en Andaluces a las 17:53 tras 1 hora y 37 minutos de trayecto. El precio se mantiene igual que en el de ida: 37,4 euros. Los tiempos son muy similares a los que se emplean en el coche.

El tercero de estos servicios tendrá salida desde Granada a las 15:35 horas y llegará a Málaga casi dos horas después, a las 17:21, ya que el tiempo de espera en Antequera-Santa Ana será de media hora exacta. Los precios son de 31,5 euros con tarifa Promo+ y 42 euros en la flexible. Un precio poco competitivo por la duración del viaje que, aún así, oferta Renfe desde ayer en su página web.

Sevilla, siete veces al día con transbordo en Córdoba Desde Granada será posible llegar a Sevilla en AVE, pero con transbordo en Córdoba, a través de tres relaciones diarias desde Granada (7:10, 15:35 y 19:18) y cuatro desde Santa Justa (8:00, 10:45, 14:58 y 19:45).

De la misma manera, Loja y Málaga también tendrán conexión de Alta Velocidad por 30,4 euros con el tren de las 7:32 horas. Sin embargo, la incogruencia de esta relación es que una persona que quiera hacer el trayecto de vuelta en tren desde la capital vecina hasta la ciudad lojeña no podrá hacerlo puesto que no existe ninguna conexión que permita enlazar un AVE desde Málaga hasta Antequera que permita el transbordo hacia Granada con parada en Loja puesto que la de las 16:35 no se detiene en la capital del Poniente.

Tiempos similares a los empleados con el coche La duración de los trayectos Sevilla-Granada oscilan entre las 2 horas y media y las 3 horas y 9 minutos, mientras que al contrario van de las 2 horas y 20 a las 3 horas y 4 minutos.

Estas conexiones por Alta Velocidad también serán posibles en las relaciones con Sevilla, pero con el transbordo en la Estación de Córdoba-Central. Esta novedad de Renfe ofrecerá desde el día 26 la posibilidad de viajar en AVE hasta Santa Justa, con una duración de los viajes entre las 2 horas y 20 minutos y las 2 horas y 55 minutos, el más largo, en función de las paradas.

Estos tiempos son mucho más competitivos que en el ferrocarril convencional, que con los desplazamientos por carretera se alargan hasta las 3 horas y 55 minutos. El abanico de precios varía entre los 40,6 euros de AVE+Avant de las 15:35 horas, a los 61,5 euros del AVE+AVE de las 7:10 horas.