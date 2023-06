Otra ciudad más pequeña que Granada que soterra el tren: Lorca recibe 400 millones para la integración del ferrocarril

Es muy difícil no hacer la comparación, pero es que lleva años cantando y lo va a seguir haciendo. Si hace pocos meses eran los almerienses quienes tenían la buena noticia del acuerdo a tres bandas para conocer el diseño, la financiación y los detalles de la integración ferroviaria en su ciudad, desde este martes son los vecinos de la ciudad de Lorca, que cuenta con menos de la mitad de habitantes que Granada, quienes ya saben cómo van a solucionar la ‘cicatriz’ de las vías de la Alta Velocidad en su casco urbano: un túnel de 3 kilómetros, estación subterránea, y una inversión de 400 millones de euros. En Granada el tiempo (y los trenes) siguen pasando sin que nadie le ponga el cascabel al gato más allá de maquetas particulares.

Se da la circunstancia de que tanto lorquinos como almerienses ya saben cómo quedará su ciudad una vez estén soterradas las vías de la Alta Velocidad sin que los trenes hayan llegado aún a ambas estaciones, mientras que en Granada se va por el cuarto aniversario de la puesta en marcha del servicio AVE con las vías dividiendo la ciudad en tres partes y con una estación provisional que se ha quedado pequeña en horas punta, encima sin que la infraestructura ferroviaria esté aprovechada al cien por cien.

Estación soterrada

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a licitar la construcción del último tramo de plataforma de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, a su paso por la ciudad de Lorca, con un valor estimado de 400 millones de euros. Este tramo se refiere de forma más concreta a la integración del ferrocarril al paso por el municipio murciano, que cuenta con una población de 93.000 habitantes, y que se une al soterramiento de las vías en Murcia capital que afronta la recta final de su construcción. Se trata de la mayor inversión realizada hasta la fecha en la LAV Murcia-Almería, y que consiste en un túnel de 2,9 kilómetros y una nueva estación soterrada en Sutullena. De forma indirecta no deja de ser una buena noticia para Granada, ya que esta actuación va ligada a a la llegada del AVE a Almería, que está prevista para 2026, fecha a partir de la cual el Ministerio de Transportes debe comenzar a ejecutar las obras del Corredor Mediterráneo con Granada, y que consistirá en una adaptación de la actual vía para velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, ancho internacional y tráfico de mercancías. De esta forma, todos los tramos de esta LAV ya están en marcha.

La actuación supondrá una transformación para Lorca, dado que promueve la integración del ferrocarril en la ciudad y su permeabilidad, eliminando seis pasos a nivel, generando nuevos espacios y dotándola de conexiones ferroviarias modernas y sostenibles. Asimismo, potenciará este modo de transporte, tanto para viajes de larga distancia como de Cercanías, y la intermodalidad, al ubicarse la nueva terminal junto a una estación de autobuses.

El proyecto supone construir los 3,2 kilómetros de la LAV a su paso por Lorca, en su mayor parte a través de un túnel de 2,9 en el espacio que ahora ocupa la línea convencional Murcia Mercancías-Águilas. En el centro de este tramo se habilitará la nueva estación Lorca-Sutullena, con las vías y andenes soterrados –dos andenes laterales para trenes de Alta Velocidad y otro central para Cercanías– y un edificio de viajeros en superficie, como resultado de la integración del edificio histórico, que la actuación preserva y pone en valor, con una zona de nueva construcción.

Comparación

Es decir, no solo Lorca contará con estación de AVE soterrada, sino que también contará con la infraestructura necesaria para la implatación de trenes de Cercanías y, por ende, de Media Distancia convencional. Además, junta la intermodalidad con los autobuses, algo que no entra en los planes de Granada. La terminal de Andaluces cuenta con una vía convencional solo para un tren de Media Distancia pero no tiene concedidos servicios de Cercanías, algo con lo que sí contará Lorca a pesar de tener menos de la mitad de habitantes que Granada capital. En Almería, el tipo de estación también será soterrada e intermodal gracias al acuerdo entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento.

Así, las tres principales estaciones de la extensión de la red de Alta Velocidad desde Alicante al Levante murciano y almeriense enterrarán sus vías para mejorar la movilidad de sus ciudades. En Granada el proyecto y el debate sobre cómo afrontar una de las obras más importantes para el futuro de la ciudad lleva enquistada más de una década, y frenada por los distintos gobiernos más de un lustro. El estudio informativo sigue detenido y en la pasada campaña de elecciones municipales apenas se han mostrado infografías de parte de algunos partidos de su idea para integrar las vías del tren en la capital, ninguna de ellas de cómo quedaría Andaluces. Sí se han visto paseos arbolados y soluciones sobre todo medioambientales sobre la plataforma que ahora ocupan las vías, y no desarrollos urbanísticos ligados a la construcción.

Una estación que, además, se ha quedado pequeña en horas punta para acoger a mediodía todas las llegadas y salidas entre trenes AVE y Avant, y que ha obligado a Adif a licitar un contrato para ampliar la zona de espera de pasajeros en detrimento del espacio para los andenes. Todo ello sin que la capacidad de la línea actualmente esté al cien por cien de su uso y cuando más avanzados están los trabajos para duplicar la vía y construir la variante de Loja. Cualquier retraso supondría un caos en la estación si se aumentan los servicios.

La obra no es fácil y sería de mayor calado que las de Almería y Lorca, ya que no se trata de una sola vía a soterrar, sino dos (Antequera y Moreda) y por una distancia el doble de mayor que estos proyectos, lo cual dispara el presupuesto. Aun así, son ya muchos años para definir qué pasa con las vías en Granada. Demasiados.