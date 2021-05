Granada, a la mitad del camino para alcanzar la inmunidad de rebaño ante el coronavirus

Granada es la provincia andaluza que más cerca está de alcanzar la inmunidad de rebaño, y está a menos de la mitad de las vacunas aplicadas hasta la fecha de llegar al ansiado 70%, mediante el cual se considera esa situación. Tras los últimos datos publicados por el portal de vacunación del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía correspondientes al jueves, el porcentaje de población cubierta por la vacunación o por haber generado anticuerpos por pasar la enfermedad del coronavirus es del 38,5% de los habitantes de la provincia.

Con lo cual, se está al 31,5% de vacunas alcanzar el porcentaje ideal entre personas con inmunidad completa o que está empezando a desarrollarla. Además, este porcentaje se habrá reducido aún más tras el fin de semana, en el que no se reportan datos desglosados, y que no se tienen en cuenta las vacunaciones desde el viernes hasta el domingo Con esta salvedad, solo contando los granadinos con al menos una dosis y sin contar los casos activos de Covid y los curados sin haber sido vacunados, ese porcentaje de cobertura es del 35,35% de los granadinos.

Según la últimas cifras desglosadas de vacunación en la provincia y publicadas por el IECA, hasta el jueves había 353.673 personas que ya tienen o estén generando inmunidad frente a Covid grave en Granada de un total de 919.168 habitantes. Este cálculo, que es el 38,5% de la población total, sale de tres parámetros. Uno, el número de personas vacunadas al completo (146.358 ciudadanos, el 15,9% del total). Dos, el total de vacunados con solo una dosis administrada (145.499 personas, el 15,8%). Y tres, las personas con diagnóstico de confirmación de infección por Covid-19 y que aún no han recibido ninguna dosis de vacuna, según el IECA. Son 61.816 personas (6,7%).

Así que Granada está a menos de la mitad de vacunas administradas hasta ahora para tener la suficiente población inmunizada frente a Covid grave y alcanzar una vida que se parezca más a la que había antes de la pandemia. Se está en concreto al 31,5% de llegar al 70%, aunque por ejemplo, en el caso de Israel, el país con mayor número de vacunados y que cuenta con la mayor experiencia de campo y en situación real de la campaña de vacunación, incluso hay estudios y cálculos de sugieren que esa inmunidad de rebaño se alcanzaría con el 60%.

El desembarco de vacunas previsto para las próximas semanas acelerará este proceso aún más en toda España. Granada es la provincia andaluza junto a Jaén (38,8%) y Córdoba (38,3%) con mayor número de personas con inmunidad frente al virus, tanto por vacunación como por infección desarrollada. En este caso está jugando ‘a favor’ de esta estadística haber sido una de las provincias con mayor número de casos de coronavirus. De hecho es, tras Sevilla, la demarcación que más personas están inmunizadas sin estar vacunadas.

Desde que la Junta de Andalucía empezó a actualizar este parámetro de la vacunación desde el martes pasado, el ritmo de incremento de ese porcentaje de personas con inmunidad frente al coronavirus, ya sea por anticuerpos generados por las profilaxis frente al SARS-CoV-2 como de forma natural como respuesta del organismo frente al virus, es de medio punto porcentual al día. Así que, si el ritmo de vacunación prosigue a esta velocidad y de forma lineal, en un mes ese porcentaje de población generando protección alcanzaría el 53,5%, con lo que a finales de junio ya habría cubierto un 62% de los granadinos. Estas cuentas concuerdan con el objetivo de la Junta de alcanzar el 80% de inmunizados durante el mes de julio.

Pero es que además, estos porcentajes de inmunización crecerán no de forma lineal, si no que se espera que a partir de esta semana se dupliquen o incluso tripliquen con la llegada de más viales a la provincia, porque los objetivos pueden acortarse aún más, sobre todo en la puesta de primeras dosis. A día de hoy se ha rebasado la barrera de los 150.000 vacunados completos durante este fin de semana, y casi el doble de personas ya están generando inmunidad aunque no completa. En el último mes se ha vacunado a 44.632 personas a la semana y se han administrado 178.611 de las cuatro vacunas disponibles en España.