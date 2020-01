Imbroda, tras el cese del delegado de Educación en Granada: "Espero que se calme este sinsentido"

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, dejó en la cuerda floja al ya exdelegado de Educación, Antonio Jesús Castillo, al achacarle “falta de comunicación” o a una comunicación “incorrecta” los “problemas” que han surgido en torno a la reorganización de los centros rurales en la provincia de Granada. Ahora, con el cese sobre mesa, Imbroda ha apuntado que confía en calmar el “sinsentido” generado en Granada por la reordenación o supresión de centros educativos rurales (CPR) y los colegios con calificación de ‘Semi-D’, es decir, aquellos que ofrecen también los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Imbroda, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que respeta la dimisión por “razones personales” del delegado de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Granada, Antonio Jesús Castillo. “Evidentemente no nos podemos escapar de toda esta situación que estamos viviendo allí”, ha señalado el consejero, que reafirmó “por activa y por pasiva” el “firme compromiso” de la Junta de Andalucía con el mantenimiento de las escuelas rurales.

“Lo único que se está haciendo junto con la comunidad educativa, no de una forma unilateral, es analizar y estudiar cada pueblo, cada circunstancia, cada centro educativo, y tener la flexibilidad, como se ha hecho anteriormente, esto no es una cosa que este equipo de gobierno esté haciendo por primera vez”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que se atiende a “las circunstancias particulares de cada pueblo, porque hay pueblos que de pronto hay niños, de pronto deja de haber niños, de pronto se quieren ir al pueblo de al lado o no. Depende de una casuística tan grande que lo que estamos es analizando junto con la comunidad educativa”.

“Este revuelo que ha habido en Granada pues lo veo como un sinsentido total, así que por favor calma, tranquilidad, que como les he transmitido a las diputaciones, para que ellos a su vez puedan transmitirlo a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, que vamos a atender a todas las necesidades que estos pueblos requieran para el mantenimiento de sus centros educativos, como no puede ser menos”, remarcó. Por último, recordó que “estamos ante un desafío demográfico, una despoblación de los pueblos”, por lo que ha pedido “por favor, que no haya ninguna duda, tranquilidad y confío en que este sin sentido que se ha generado en Granada se calme, porque no va a ningún sitio”.