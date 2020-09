Importante rebote del número de hospitalizaciones por coronavirus en Granada

Empieza a ser una tendencia relativamente peligrosa la tendencia que se está produciendo en los hospitales granadinos. La fluctuación de camas ocupadas y liberadas en los últimos días está siendo muy acusada, con jornadas donde suben y bajan de la decena de forma alternativa. Ayer bajaron, y según el parte de la Junta de Andalucía, hoy han crecido hasta marcar un nuevo récord de ingresados en este periodo de 'nueva normalidad': 115 personas están requiriendo atención en los complejos de salud granadinos por coronavirus.

Este aumento es bastante importante ya que no sólo supone un nuevo listón en esta fase de la epidemia, si no que marca un incremento de entradas hospitalarias en tiempo real de 18 personas (por primera vez coincide el dato acumulado con el real del parte). El día de ayer fue, por lo tanto, muy duro para los profesionales sanitarios de Granada, que al menos no han tenido que mandar de planta a Cuidados Intensivos a ningún paciente, por lo que de los 115 ingresados que hay, 12 siguen en UCI y 103 en régimen ordinario Covid.

En cuanto a contagios, la cifra sigue siendo elevada pero no tan grave como la de días anteriores. Los PCR que han resultado positivos en Granada entre las 7:00 del viernes y las 7:00 de hoy asciende a 79, un número que da un cierto respiro porque aún no se considera que tenga 'efecto fin de semana' porque el grueso de pruebas se realizaron ayer. Será mañana y pasado cuando se aprecie, de nuevo ese descenso.

El dato, además, en comparación con el resto de provincias andaluzas es bastante bueno. Sólo tiene una cantidad menor de contagios Huelva (29), mientras que en el resto se disparan, en algunos casos con números que en Granada, por suerte, aún no se han visto como el de Córdoba de hoy con 319 PCR afirmativos. Málaga hoy ha notificado 465 casos y Sevilla (251). Eso sí, entre hoy y mañana seguramente la provincia supere el umbral de los 6.000 casos totales ratificados por prueba PCR, ya que el total de hoy se queda en 5.492.

Sin más novedades reportadas por la Junta en el brote de la residencia de Benalúa, las buenas noticias también llegan, aunque poco a poco. No ha fallecido nadie en las últimas 24 horas en la provincia de Granada y las curaciones vuelven a subir con 16 (3.456 en total). En este último aspecto, las altas no han podido contrarrestar los ingresos hospitalarios.