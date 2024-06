Impugnan el nuevo contrato de jardines de Granada

El pasado viernes, la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructuras Verdes, Aseja, presentó en el Ayuntamiento de Granada un recurso que impugnaba el pliego de las bases del contrato de mantenimiento de parques y jardines elaborado por el gobierno municipal. Un hecho que ha desvelado este lunes el PSOE, que ha criticado a Carazo y su gobierno por "hacernos perder un año".

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha condenado “una situación que llevábamos advirtiendo meses y que nos ha hecho perder un año con las consecuencias de dejadez y abandono que ya estamos viendo en nuestros parques y jardines”. Calvo ha reiterado que “llevamos un año advirtiendo que el contrato de jardines necesitaba una ampliación de presupuesto. No quisieron escucharnos y ahora ha llegado este jarro de agua fría que va a poner en una situación todavía más delicada el mantenimiento de nuestras zonas verdes”.

Para Calvo, “la impugnación por parte de ASEJA confirma nuestras quejas y evidencia la incapacidad para gestionar del gobierno de Carazo que además de incrementar las quejas por la falta de limpieza, ahora nos deja en un limbo con el contrato de jardines”.

El concejal del PSOE ha aprovechado la comisión municipal para pedir explicaciones al PP sobre el despropósito “de un contrato que se sacó a licitación a sabiendas de que no recogía la superficie verde real de la ciudad, y no preveía las nuevas zonas verdes en desarrollo junto a la autovía vinculadas a Fondos Next Generation”. “El presupuesto de adjudicación aprobado por el gobierno de Carazo ha sido tan bajo que es inasumible por las empresas, que además tendrán que hacer frente al aumento del personal necesario para dar un servicio de calidad, y al coste de los incrementos de la masa salarial que se tiene que abordar en los próximos años”, ha detallado el edil.

Por otro lado, el socialista ha acusado a los populares “de dejadez absoluta en el mantenimiento de las zonas verdes de la capital “con parques y jardines verdaderamente afectados como hemos denunciado la última semana en espacios tan singulares e históricos como los Jardines del Triunfo, entre otro”.Para concluir, Calvo ha insistido en que “se ha perdido un año de trabajo por la soberbia de Carazo que no se ha querido dejar aconsejar y ahora tendrá que asumir los errores de su gestión”. Por otro lado, el edil se ha referido al disparate de “subir en 100 millones de euros el contrato de Limpieza, para recortar en los contratos de Jardines o Ayuda a Domicilio donde ya también se está viendo las consecuencias de una gestión que deja de lado a muchos granadinos y granadinas”.