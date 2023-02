Impulso al Palacio de Congresos de Granada: los nuevos socios invertirán 5 millones para el restaurante 'de cristal' y el anfiteatro

El Palacio de Congresos de Granada entra en una nueva etapa de desarrollo. El cambio de accionariado, la inversión privada y la lluvia de millones de Europa para su modernización harán que este 2023 se afronte como un cambio de rumbo, de despegue como el mejor Palacio de Congresos del país.

El Consejo Rector del Consorcio del Palacio de Congresos, formado por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, se ha reunido este martes con un punto principal, dar el visto bueno al cambio en el accionariado de la UTE Palacio de Congresos de Granada S.A. tras la venta por parte de RCK de sus acciones a la granadina Nialca Gongresses. Pero finalmente este punto se ha dejado sobre la mesa por falta de documentación de la nueva empresa para tener la garantía jurídica necesaria para autorizar la operación. Al parecer, la documentación llegó ayer a última hora y no la tenían los consejeros para estudiarla y poder votar con criterio y seguridad jurídica. Faltaba el documento jurídico de compra-venta, la identificación de la nueva accionista, entre otros, por lo que se ha decidido dejar el punto sobre la mesa y convocar un nuevo Consejo Rector la semana que viene.

En 2013 la concesión para la gestión del Palacio de Congresos se adjudicó a Palacio de Congresos de Granada S.A., una UTE formada por las empresas FCC y RCK al 50%. Ahora, diez años después, la mitad de esa firma que se constituyó para la concesión de la gestión del Palacio sale del negocio y el consejero delegado de la compañía (hay uno por cada empresa) ha negociado la venta de esas 'acciones', que tiene que autorizar el Consejo Rector del Consorcio del Palacio de Congresos, formado por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada al 66 y 34%, respectivamente.

El resto de puntos ha sido de dar cuenta del borrador de las cuentas anuales de 2020 presentadas por la sociedad gestora y de la petición de autorización para el cierre del anfiteatro presentada en escrito en enero de este año.

Antes, en rueda de prensa previa (hecho que ha molestado a la Junta -representada por los delegados Antonio Granados, Antonio Ayllón y Fernando Egea- y a la consejera de Unidas Podemos, Elisa Cabrerizo), el alcalde de Granada, Paco Cuenca, había explicado junto al edil de Turismo, Eduardo Castillo, que es un momento importante por el inicio de unas actuaciones en el Palacio por valor de 13 millones de euros que, por un lado, permitirán arrancar las obras de modernización clave para el Palacio con los 8 millones conseguidos de los fondos Next Generation y, por otro, los 5 millones de inversión privada que aporta la nueva accionista y que se destinarán a otros dos proyectos solicitados: el restaurante y el cierre del anfiteatro.

Restaurante en el cubo de cristal y cúpula del anfiteatro

A falta de la autorización por el Consejo Rector, que se producirá en próxima reunión tras analizar los documentos, la nueva accionista incorporará los 5 millones de inversión privada. Según ha detallado el alcalde de Granada, Paco Cuenca, este socio privado llega con una inversión de 5 millones de euros "bajo el brazo", que es la que valdrá para acometer tres actuaciones que supondrán la actualización de servicios y la modernización del espacio: la mejora de los accesos y evacuación de la planta superior con dos núcleos de escaleras y ascensores laterales, el restaurante del cubo de cristal y el cierre del anfiteatro. Nialca Congresses SL es una empresa granadina de reciente creación (para este fin) pero su empresa raíz Nialca es propietaria de negocios relacionados con el sector turístico en Granada como los hoteles Portago. Estos proyectos tienen ahora que seguir sus trámites, presentar anteproyecto y pedir licencias urbanísticas correspondientes.

El restaurante del cubo de cristal será un restaurante panorámico que irá dentro del cubo de cristal de acceso al Palacio, para lo que se construirá un nuevo forjado al nivel de la segunda planta que permitirá hacer un nuevo suelo en esa cúpula dejando un restaurante que estará rodeado de las cristaleras actuales y con unas impresionantes vistas a la ciudad.

El cierre del anfiteatro de la terraza (donde en su día se situó un espacio de restauración y copas que tuvo que cerrar por las denuncias de los vecinos y problemas de licencias) se proyecta como una cúpula que cubra este anfiteatro y que permita desarrollar en él una programación cultural permanente, comportándose como una sala más y un espacio de desarrollo del Palacio. En eso ha hecho especial hincapié el alcalde de Granada, que ha insistido en que antes había problemas precisamente porque no estaba cerrado el espacio y ha dicho que se velarán, en la redacción del proyecto y posteriores licencias, porque su uso esté dentro de lo que se espera de un Palacio de Congresos y su actividad. Es decir, no será un espacio hostelero como el de antes.

Las escaleras y ascensores se están estudiando para que no afecte urbanísticamente a la zona principal, en entorno urbano protegido. Ahora habrá que iniciar los procedimientos para presentar los anteproyectos y proyectos de obras en este primer semestre de 2023.

Las obras con cargo a los Next Generation

Por otro lado están los 8 millones de los fondos Next Generation que la Junta tiene concedidos pero que tiene que autorizar a invertir y que irán para las siguientes actuaciones de mejora energética: energía renovable para el Palacio, mejoras en el sistema de climatización, renovación de las luminarias para mejorar la eficiencia energética, adaptación del edificio a la normativa, mejoras en la accesibilidad y renovación de las butacas de las salas Lorca y Falla. Las obras tenían que comenzar antes del 1 de noviembre de este año y terminar para diciembre de 2024 para cumplir plazos, por lo que había prisa para iniciar proyectos y licitaciones, pero una moratoria permite iniciarlas antes de finalizar 2024 y terminarlas para marzo de 2026, por lo que hay más margen. Esta inversión está comprometida pero todavía no se saben plazos ni cuándo llegarán.

En los ruegos y preguntas del Consejo, la edil de UP Elisa Cabrerizo ha planteado, tras la rueda de prensa del alcalde previa a la reunión, "que no exista una publicación previa de los asuntos que se van a tratar en la reunión antes de que se produzca y de que los consejeros lo hayan hablado", pidiendo que "se respete al consejo y no se anuncie nada antes", ha dicho, a lo que la Junta de Andalucía, accionista mayoritaria en el Consorcio, se ha sumado y ha presentado como queja formal en la reunión manifestando su malestar por la convocatoria previa del alcalde, presidente del Consejo Rector, ante los medios de comunicación.

Un año de despegue

Cuenca ha hecho balance del año 2022, que califica como "el mejor de la historia" del Palacio, que se consagrará con los ya cerrados para este 2023. En 2022 hubo 23 congresos, 72 jornadas, 10 ferias, 3 convenciones y más de 100 actividades culturales. En total, 208 eventos que atrajeron a más de 247.000 asistentes y que supusieron un retorno directo para la ciudad de 50 millones de euros. “Esto ha supuesto una dinamización muy importante y la rotura de la estacionalidad, ya que es un sector que genera actividad durante todo el año”, ha dicho Cuenca.

"Las previsiones para 2023 son muy buenas. Ya hay 18 congresos confirmados, 46 actuaciones culturales y 64 jornadas, además de 3 ferias que hacen un total ya de 137 eventos", ha dicho el alcalde, que confirma que es el inicio de "una nueva etapa con el desarrollo de la modernización" del edificio.

El alcalde ha mostrado su satisfacción “por reconvertir las dudas que hace año y medio había sobre el futuro del recinto y que ahora han quedado más que despejadas con plan de inversiones que consagran al palacio como uno de nuestros buques económicos”.