Cambios en el Palacio de Congresos de Granada: una de las empresas vende su parte del negocio

El Palacio de Congresos de Granada está en otro punto crucial para su futuro. Pese a que la gestión ha conseguido cerrar el año 2022 con buenos datos económicos y hay muchos proyectos en puertas e inversiones millonarias pendientes, el último capítulo desvela que sigue habiendo movimiento interno: una de las concesionarias, RCK, va a vender su parte de la UTE que se hizo con la concesión de la gestión, para lo que ya inició los trámites y ha realizado todas las gestiones para que se pueda aprobar la operación de cambio de accionariado por el Consejo Rector del Palacio que se reúne el próximo martes, 7 de febrero.

En 2013 la concesión para la gestión del Palacio de Congresos se adjudicó a Palacio de Congresos de Granada S.A., una UTE formada por las empresas FCC y RCK al 50%. Ahora, diez años después, la mitad de esa firma que se constituyó para la concesión de la gestión del Palacio quiere salir del negocio y el consejero delegado de la compañía (hay uno por cada empresa) ha negociado la venta de esas 'acciones', que tiene que autorizar tanto la otra mitad de la UTE como el Consejo Rector del Consorcio del Palacio de Congresos, formado por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada al 66 y 34%, respectivamente.

Y es que según el pliego de condiciones administrativas de la concesión, las acciones nominativas no se pueden vender sin la autorización de las administraciones implicadas, algo que esperan que fructifique ya que las conversaciones entre las empresas están muy avanzadas, existe voluntad entre las partes y se ha hecho el trabajo para contar ya con un nuevo grupo inversor, explican fuentes del Palacio de Congresos.

Un inversor granadino entrará en el accionariado

Esas mismas fuentes aseguran que este cambio es una cuestión administrativa que no cambiará en nada el desarrollo del proyecto del Palacio y su gestión ya que otra entidad se hará cargo de esa participación que deja RCK. Y lo que ha podido saber este periódico es que ya está identificada la nueva sociedad inversora y que se trata de un inversor potente de Granada con el que esperan dar un nuevo dinamismo a la gestión, por lo que se ve incluso como una oportunidad.

No se escapa que el fin de la gestión de la empresa privada es ganar dinero con este tipo de concesiones y parece ser que la elevada deuda del Palacio, difícil de controlar y que habría soportado RCK, habría sido el detonante de su salida. Aunque también es verdad que no es tan fácil este trámite de venta porque no es la primera vez que un consejo rector echa al traste una pretensión así de una concesionaria, a la que se supone que se le concede un bien para su gestión obligando al cumplimiento de una serie de deberes.

Pero se va a plantear ya al Consorcio esa venta y la nueva entrada de la sociedad inversora granadina, por lo que esperan que fructifique y se formalice cuanto antes.

A la espera de autorización para inversiones privadas y de los Next Generation

Además de este cambio en el accionariado de la UTE, a la reunión del Consejo Rector del Palacio de Congresos del próximo martes se van a llevar otros temas importantes para su futuro como son las inversiones a la espera de que se autoricen en dos ámbitos: el público y el privado.

Desde la gestión del Palacio esperan que se dé el visto bueno a las inversiones privadas que se han buscado para la ejecución de proyectos clave para el nuevo Palacio como son el del restaurante o la cúpula de cristal.

Además, esperan que ya se comiencen los trámites para la licitación de las obras que correrán con cargo a los fondos Next Generation en base al convenio firmado en diciembre de 2021 y por el que se invertirán 8 millones de euros. Pero estas obras tienen que comenzar en noviembre de 2023 y terminar antes de final de año del 2024 y si no comienzan ya los trámites administrativos para redactar pliegos y sacar licitaciones, no se llegará a tiempo.