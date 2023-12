El Infoca da por extinguido el incendio de Lanjarón que obligó a pedir a los residentes de la zona que evacuaran los cortijos

El Infoca ha dado por extinguido el incendio de Lanjarón, agrícola en la noche del miércoles, según inform´a través de sus redes sociales. El siniestro comenzó el pasado martes y este miércoles se indicó que gracias a la labor de los medios en la zona y al cambio en el tiempo -con algunos chubascos y bajada notable de las temperaturas- el incendio había quedado estabilizado.

Medios del Infoca trabajaron durante la noche del martes al miércoles en la zona en llamas, conocida como cortijo Mezquerina. El fuego, que se iniciaba sobre 22:00 horas de este martes. Tras declararse el fuego, el Ayuntamiento de Lanjarón pidió por redes sociales a los vecinos residentes en cortijos de la zona de Mimbrón Chaparra y colindantes que abandonasen el lugar con urgencia sin obstaculizar el carril de la chaparra porque el fuerte viento y la noche dificultaban el control del incendio.

🔴 El incendio de #Lanjarón, agrícola, queda EXTINGUIDO a las 21:00 horas. No hay mejor forma de decirte 📢 y esto es to, esto es to, y esto es todo amigos...#BuenasNoches#UnoMenos pic.twitter.com/sP1g20UN5S