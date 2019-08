La Junta, dispuesta a debatir con el Gobierno el soterramiento del AVE

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha mostrado su predisposición a sentarse a debatir con el Gobierno central y con el Ayuntamiento de Granada el futuro soterramiento de las vías del AVE en la ciudad.

La consejera ha dicho estar “encantada” de poder sentarse en la mesa y debatir con estos dos interlocutores sobre este asunto, que “hasta ahora ha quedado en un anuncio”. “Gracias a que accedimos a que no entrara soterrado, el AVE ha llegado a Granada. Sin duda, con una herida, pero no podíamos perder ese tren, nunca mejor dicho, ni alargar más la espera”, ha subrayado para defender que la no llegada de la Alta Velocidad a Granada hacía “perder competitividad” a la ciudad, que “tenía que dar un salto cualitativo”.

A partir de ahora, después de que haya llegado, según ha reconocido, “con mucho esfuerzo y dificultades”, ha instado a abrir este debate “en base al diálogo, al consenso y al acuerdo entre todas las administraciones”.

Cabe recordar que el alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ya aseguró que nunca ha renunciado al soterramiento del AVE, pero matizando que el Ayuntamiento “no tiene 75 millones de euros para ponerlos encima de la mesa” para este proyecto y, por tanto, “se tendrán que abaratar costes”.

Preguntada sobre una posible ampliación del metro en la ciudad nazarí, Carazo ha afirmado que el plan de movilidad del Área Metropolitana “aclarará qué es lo más conveniente”.

“La ampliación del Metro granadino se abordará, estudiando con detalle y de forma seria dónde es más necesario y qué trazado tendría más demanda”, ha asegurado. Además, apuntó que “a corto plazo” el objetivo es “consolidar el servicio de la línea que ya está en marcha y que, “sin duda, tiene margen de mejora”