La Junta exige reiniciar el proceso de adjudicación de la Aesia

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha exigido el reinicio del proceso de adjudicación de la sede física de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) y ha reclamado una tramitación "justa, baremada y con unos criterios objetivos"

Así se ha manifestado Sanz durante una atención a medios este sábado en Tarifa (Cádiz), después de que este viernes la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado la suspensión cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Granada del acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de diciembre de 2022 por el que se eligió a La Coruña como futura sede física de la Aesia.

"El proceso no se paraliza, pero esto no quiere decir que se haya hecho bien", ha aseverado, apuntando que "el Gobierno creó una normativa para otorgar la Aesia a una localidad española y la que obtuvo la máxima puntuación fue Granada", mientras que "la localidad a la que se lo han otorgado no fue ni siquiera la segunda".

En esta línea, ha advertido que los documentos que justifican la decisión "se han publicado a posteriori y no se ha cumplido el procedimiento", por lo que "la decisión puede ser ilegal".

Así, ha asegurado que la Junta "respalda la posición del Ayuntamiento granadino de llegar hasta el final y reclamar en los tribunales un derecho que tiene reconocido por una normativa al cumplir la mayor baremación para ser una sede".