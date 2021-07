Lista Roja del patrimonio en Granada: Amenaza sobre el castillo de Castell de Ferro

El castillo de Castell de Ferro, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), ha sido una de las últimas incorporaciones a la Lista Roja del patrimonio debido al delicado estado en el que se encuentra.Corre el riesgo de desaparecer o destruirse si no se actúa en la menor brevedad posible sobre esta fortaleza histórica de la que no se conoce la fecha exacta de su creación, pero que algunos autores han catalogado de la época romana.

La asociación Hispania Nostra incluyó al castillo de Castell de Ferro tras una supervisión de una comisión científica, integrada por especialistas en la materia, tras comprobar el estado en el que se encuentra este BIC que, ya llamó con anterioridad la atención de catedráticos y grupos de análisis de la Universidad de Granada que en el 2019 informaron de la necesidad de tomar medidas urgentes para asegurar el bienestar de este emplazamiento. Con esta inclusión se pretende hacer un llamamiento a la sociedad civil para que conozcan este monumento, a la vez que se sensibilice y actúe sobre los elementos patrimoniales que se encuentran en riesgo.La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, aseguró que se pidió la incorporación de la fortaleza a principio de año con la que esperan “un impulso” y que sirva de concienciación por el “grave estado de conservación” que tiene actualmente.

El castillo, pese a lo que muchos piensan, no es de propiedad municipal. Se encuentra dentro de un recinto particular perteneciente a una empresa constructora que inició una urbanización en una zona cercana a éste, y que se encuentra en quiebra con un embargo cercano al medio millón de euros por parte del Ministerio de Hacienda.Antequera señaló que el Ayuntamiento “nunca” podría adquirir un terreno con una carga económica, ya que “intervención del Ayuntamiento no nos lo permite” y además, se trata de “una carga de 500.000 euros”.La alcaldesa avanzó que están trabajando en distintas líneas de intervención tras una reunión mantenida con la Delegación de Cultura de Granada para consensuar actuaciones urgentes, y que tendrán que ser autorizadas por la Comisión de Patrimonio.

Por su parte, la técnica de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, Inmaculada Gómez, explicó que la razón para solicitar la inclusión en esta Lista Roja es por el lamentable estado de conservación en el que se encuentra y con el que se pretende llamar la atención a las administraciones competentes para buscar una solución que ayude a su conservación.

Además, indicó que entre las actuaciones que se habían señalado a la asociación Hispania Nostra se encontraba la necesidad de realizar una actuación arqueológica global sobre la fortaleza, que contemple una prospección superficial y un análisis espacial, así como excavaciones de sondeos, estudios de las estructuras emergentes y el seguimiento de los movimientos de tierra y el proceso de restauración.

La alcaldesa de Castell de Ferro, Antonia Antequera, reseñó que hace unos años se realizó un convenio de colaboración con la Universidad de Granada para intentar encontrar alternativas al estado de conservación del castillo, todo ello vinculado al catedrático del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UGR Antonio Malpica, gracias al cual se tienen numerosos documentos e información relevante.

Gracias a esa colaboración, un equipo internacional de científicos, liderados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) esclareció que la zona de Castell de Ferro se encontraba sobre una nueva zona de falla, en los límites entre las placas tectónicas euroasiática y africana en el mar de Alborán.

Según el estudio realizado por el Grupo de Análisis del Relieve y Procesos Activos del Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, se desprende que el castillo se vio afectado por terremotos históricos de media y alta magnitud, y que produjeron fisuras y grietas con geometrías específicas que indican deformación a cortante de sus muros.

Castell de Ferro se encuentra ubicada en una zona estratégica de alto riesgo sísmico que, ya en el pasado (1994, 2004 y 2016/7), afectaron a distintas edificaciones y que podrían, en caso de producirse movimientos en la falla, desencadenar un colapso parcial o total del castillo de Castell de Ferro.