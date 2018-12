Stop a los desahucios de ilustres granadinos

No son cazadores de tesoros, ni pertenecen a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero su trabajo ha evitado desde 2016 el desalojo de una veintena de tumbas de ilustres granadinos, cuyo plazo de concesión de enterramiento en el cementerio de San José había vencido por impago. El Centro Artístico, Literario y Científico de Granada identifica de forma altruista los restos de personajes importantes, que, de no ser por la entidad cultural, hubieran acabado en una fosa común.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el cuatro de abril de 2016 una lista donde recogía 16.000 enterramientos que iban a ser liberados en el cementerio de San José. "Nos enteramos de que la empresa Emucesa había publicado una lista de 16.000 enterramientos que iban a ser desalojados si las familias no se ponían al día con los pagos. Teníamos noticias de que entre esos 16.000 nichos se encontraba la lápida –y los correspondientes restos mortales– del pintor Isidoro Marín", cuenta Celia Correa, la presidenta del CALC. "¿Cómo lo vamos a localizar?", se preguntaron. El problema que presentaba la lista, señala Correa, es que "no venía por orden alfabético. Estaba desordenada".

Un compañero del Centro Artístico pudo finalmente ordenar el listado por orden alfabético gracias a un programa informático. La sorpresa que se llevaron fue "impagable". Los restos de una veintena de personajes importantes de Granada -en total 23- corrían el riesgo de acabar -olvidados- en un osario común.

Según la información recopilada por la institución, en la lista se encontraba el pintor Marino Antequera; el arquitecto conservador de la Alhambra Modesto Cendoya; el restaurador del Carmen de los Mártires y del monasterio de San Jerónimo, Antonio Dalmases; la primera profesora de la UGR, Joaquina Eguaras; el rector Antonio Marín Ocete; el acuarelista Rafael García Bonillo; el músico Manuel Guirao; el escultor imaginero Nicolás Prados; la actriz Consuelo Tamayo; o el fotógrafo Manuel Torres.

Correa se puso en seguida en contacto con Emucesa y el Ayuntamiento, gobernado en ese momento por el PP. "Nos facilitaron la labor y se prestaron a averiguar, corregir y contactar con familiares para que esos restos no fueran a parar a un osario común. María Francés, en ese momento vicepresidenta de Emucesa, dejó el tema encima de la mesa para que el siguiente concejal siguiera adelante con ello", explica emocionada. Cuando llegó Miguel Ángel Fernández Madrid, el actual concejal delegado de Emucesa, "estuvo dispuesto en todo momento a actuar y averiguar".

Dos años después, Emucesa ha logrado contactar con más de la mitad de las familias. "Ha habido un porcentaje alto de casos en que los familiares se han hecho cargo de los restos y han asumido sin problemas los pagos", admite Correa, que señala que "muchas notificaciones no habían llegado" y que "las cuentas bancarias en algunos casos estaban mal". "Me refiero con esto a que no había desidia por parte de los parientes de estos personajes ilustres", puntualiza.

Ahora mismo, quedan entre "ocho y diez" casos de ilustres granadinos en el aire. "O bien no se ha podido contactar con la familia, o bien ya no queda ningún pariente vivo. No hay nadie vivo que se pueda hacer cargo. Aún así, el desalojo está paralizado", cuenta la presidenta del Centro Artístico y Literario. Correa se refiere, entre otros, a Modesto Cendoya, arquitecto conservador de la Alhambra entre los años 1907 y 1923; Miguel Garrido Atienza, concejal del Ayuntamiento de Granada en representación de los electores republicanos del distrito de Santa Escolástica y figura indiscutible en el ambiente intelectual y político de la Granada de su época; Isidoro Marín Gares, pintor granadino discípulo de Julián Sanz del Valle y de Eduardo García Guerra -algunos de sus cuadros se conservan en el Museo del Prado-.

En estos casos, precisa el gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, se sigue "un protocolo para personajes ilustres". "El Centro revisa los nombres de los cadáveres que se van a exhumar, investigan su relevancia y luego hacen una propuesta para que la comisión de honores y distinciones del Ayuntamiento evalúe si pasan a trasladar sus cenizas al Panteón de Ilustres en el cementerio -donde están enterrados el doctor Federico Oloriz, el escultor José Navas Parejo y el futbolista, dueño de Chiquito, Luis Oruezábal-", explica Muñoz.

El Centro ha elaborado ya "un historial personalizado" de cada personaje, que entregará a la comisión de honores y distinciones a principios de 2019. "La idea es no acabemos arrepitiéndonos de algo que se puede evitar fácilmente", zanja la presidenta del CALC.

La colaboración "silenciosa" entre el CALC, el Ayuntamiento y Emucesa, "lleva funcionando bastante tiempo", señala el gerente de la empresa funeraria. "Habrá muchos enterramientos que no habremos detectado, pero nosotros seguimos trabajando. El tema sigo vivo. Animo a los ciudadanos que vayan al cementerio y vean una pegatina amarilla a que llamen a Emucesa. Ellos nos avisan. Estamos a disposición de personas que puedan detectar fallecidos ilustres granadinos", declara Correa.

Así ocurrió hace tan sólo unos días con Emilia Llanos, intelectual jienense muy amiga de Lorca. "Nos avisó un particular y luego lo leí en un artículo de Granada Hoy. Que no se preocupen que ya la hemos metido en la relación y se ha paralizado la exhumación", aclara la presidenta del Centro, cuya labor de investigación ha sido clave para evitar los desahucios de ilustrísimos granadinos que se merecen, como poco, un lugar al que ir a recordarlos.