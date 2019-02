Luis Salvador sugiere un cordón sanitario a Cuenca en su estreno como candidato a alcalde

El diputado granadino y coordinador provincial de Ciudadanos, Luis Salvador, volverá a aspirar a la Alcaldía de Granada, como ya hizo en 2015 en las elecciones municipales que ganó José Torres Hurtado. En su primera intervención pública como candidato, ha seguido la estela de la política nacional y ya ha sugerido un cordón sanitario con el PSOE y con su líder Francisco Cuenca, a quien responsabiliza de los problemas de esta ciudad.

"Éstas van a ser las elecciones más complejas de los últimos años, con siete formaciones políticas que aspiran a conseguir al menos un concejal", explicó ayer Salvador en referencia a la inevitable estrategia de pactos o "apoyos" que pretende conseguir para ser alcalde.

Aunque eludió especificar desde qué partidos espera recibir esa ayuda, Salvador no manifestó intención alguna en tender puentes con el actual alcalde, Francisco Cuenca, porque "es el freno de mano de esta ciudad, ha roto consensos y con su política de gestos está engañando a los ciudadanos. Queremos una etapa diferente".

Salvador reconoce que harán falta pactos y apoyos para gobernar tras las elecciones "más complejas"

En un tono radicalmente opuesto se expresó ayer Luis Salvador sobre su ya contrincante Sebastián Pérez (PP), de cuyas propuestas principales para Granada, expuestas durante este pasado fin de semana, prefirió no opinar. Sólo deslizó una velada crítica a la idea de edificar miles de viviendas nuevas y a los posibles vínculos del PP con los empresarios del ladrillo: "Yo no me atrevo a decir eso si no sé quién las va a construir. Nosotros no tenemos detrás a nadie, salvo buenos propósitos de ciudad".

En cuanto a propuestas para la ciudad se remitió a las mismas que transmitió hace escasos días al nuevo delegado provincial de la Junta en Granada, el popular Pablo García. La ampliación de Sierra Nevada o la redistribución de la riqueza de la Alhambra hacia el Albaicín forman parte de esas prioridades puestas en común con sus socios de gobierno de la Junta de Andalucía.

Luis Salvador, que protagonizó junto a Torres Hurtado el conocido como 'Pacto del Asador' en 2015 para permitir un nuevo gobierno del PP, aludió ayer a la "generosidad" de Ciudadanos en los últimos años para favorecer la formación del gobierno municipal. "Ahora les toca a otros", sostiene el candidato de Ciudadanos, que esta vez está convencido de que será el más votado en la capital.

Respecto a la moción de censura que en 2016 favoreció el cambio de gobierno y la llegada de Cuenca a la Alcaldía, Salvador explicó que su grupo ha permitido esa situación porque en las filas del PP había seis concejales imputados en una causa judicial de corrupción, lo que impedía "otra solución".

El líder naranja dejó su acta de concejal en la oposición para ir al Congreso de los Diputados durante la actual legislatura, pero ahora ha decidido volver a la ciudad porque, según sus propias palabras, "Granada es una prioridad". "Tenemos que llegar sí o sí a la Alcaldía", explicó Salvador durante la comparecencia organizada ayer para hacer un anuncio más que esperado en esta ciudad.

Manuel Olivares seguirá en la lista electoral, pero de número 2

Manuel Olivares, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento desde que Salvador se marchó a Madrid, que en principio se postulaba como candidato a alcalde (en continuidad a su trabajo estos 4 años), también irá en la lista electoral, aunque como número 2. No han trascendido aún otros nombres de esa candidatura, si bien Salvador avanzó que serán personas "para gobernar y no para estar en la oposición", es decir, "con capacidad de gestión y una trayectoria profesional que las avale".

De Olivares, Salvador destacó que ha hecho un "trabajo inmejorable" en la oposición municipal, aunque con "poco margen de acción política" por la posición del gobierno de Francisco Cuenca, al que volvió a acusar de "romper todos los consensos".

Respecto al cambio de rumbo que le trae de vuelta a la política local, Luis Salvador defendió su papel en estos últimos años como "quinto concejal" del Ayuntamiento de Granada (Ciudadanos consiguió cuatro ediles en la capital en 2015) en el Congreso nacional. Es decir, sostiene que sus iniciativas en Madrid en favor de proyectos para Granada (AVE, acelerador de partículas, aeropuerto...) han sido otra forma de trabajar para la ciudad. "El quinto concejal no se fue a Madrid para olvidarse de Granada", agregó el alcaldable.

Su anuncio ayer como candidato a la Alcaldía es, según el propio Salvador, una excepción en España, pues no es el momento señalado por el partido para desvelar estos nombres de las municipales. Comparó su designación con la de otros dirigentes nacionales de Ciudadanos que dejan sus cargos para centrarse en objetivos estratégicos, como Toni Cantó en la Comunidad Valenciana, Francisco Igea en Castilla León o incluso, Inés Arrimadas al dejar Cataluña.

"Vamos a intentar sacar a Granada del letargo, limpiar el Ayuntamiento corrupto y sanear las arcas municipales". Estas tres propuestas principales componen la columna vertebral de la candidatura de Luis Salvador.