Luis Salvador, tras su positivo por coronavirus: "Es un debate mezquino de la oposición acusarnos de actuar tarde"

Luis Salvador está en cuarentena por coronavirus. Sigue asintomático y asegura que no siente nada, que está normal, como días atrás. Pero su positivo ha generado otra crisis política en el Ayuntamiento de Granada, como, reconoce, todos los asuntos que le rodean en este año de mandato. Y es que la oposición le acusa de actuar tarde, de irresponsabilidad, algo que él niega tajantemente. "Es mentira", sentencia a este periódico.

"Están mintiendo y es un debate mezquino. Se han contagiado en este país muchos políticos y no ha pasado nada pero si me contagio yo indirectamente es un problema. Salió positivo como podía ser normal pero aquí se monta la de Dios. ¿A dónde quieren llegar?", apostilla Salvador, reconociendo que el asunto le ha enojado.

Según Salvador, las críticas de la oposición de que ya sabían con antelación el positivo de su jefe de gabinete y que ha habido retraso en los protocolos no tiene sentido. "Les hemos ido desmontando. Primero dijeron que había un positivo el fin de semana y que se había ocultado, cuando el resultado nos llegó el de los dos ayer lunes a las 9 de la noche. Luego dijeron que mi colaborador se había hecho una prueba particular por su cuenta, como si no hubiera que notificarla si hubiera salido negativo y hacerle ya una segunda oficial y saldrían dos positivos. Y ahora dicen que lo tenía pero que se actuó tarde", explica el regidor.

Y explica la cronología. "Por la mañana temprano me llamó mi jefa de prensa diciendo que podría haber tenido un contacto de riesgo el fin de semana y le dije que se quedara en casa. Después yo tuve la reunión con el PP de Granada y tenía un evento gastronómico. Entre los eventos mi secretaria me avisa de que el jefe de gabinete se sentía mal y que había perdido el gusto y el olfato, a lo que le dije que se fuera a casa y que se le pidiera una PCR . Y pedí también hacérmela yo y fuimos los dos por separado. Yo fui a las 13:30 con el conductor y el escolta y dije que se la hicieran también ellos. Después nos fuimos a casa y a las 21:00 horas nos dieron el resultado, nosotros dos salimos positivos y el escolta y el conductor, negativos. Y no hay más", asegura.

Una de las claves que dice la oposición es que el jefe de gabinete ya no había ido el lunes, a lo que Salvador aseguró que fue su secretaria la que le explicó el caso y que no se trata de poner cámaras.

Mientras esperaba los resultados, cuenta que avanzó los trabajos y avisaron a Francisco Fuentes como concejal responsable de Personal para activar el protocolo y estuvo haciendo su lista de contactos, no muy amplia ya que los requisitos de Salud son específicos.

El sábado (fecha desde la que se rastrean los contactos por ser 48 horas antes del positivo) por la mañana estuvo en Granada de tapas y luego en la Virgen de las Angustias. Esa mañana fue cuando tomó un café con su jefe de gabinete, posible momento del contagio. Después del acto religioso estuvo también tomando unas cervezas. "Si hubiera ya un positivo, ¿vamos a estar por ahí a sabiendas?", reprocha. "Están mintiendo. Es falso que se hiciera PCR por su cuenta y que se supiera antes. ¿Por qué seguimos? Les fastidia que yo haya dado la cara durante toda la pandemia visitando a los trabajadores de riesgo y ellos hayan estado confinados y ahora me he contagiado indirectamente por un colaborador".

En su lista de contactos ha avisado de con quién estuvo los dos días previos durante más de 15 minutos, a menos de 1,5 metros y sin mascarilla, básicamente algunos contactos con los que estuvo tomando algo y su familia más cercana. "Si hay mascarilla no hay rastreo y en todos los actos la hemos tenido, incluido el Pleno", explica.

"Llevan un año entero así. Es un debate mezquino y le quieren dar la vuelta a todo. Yo no pregunto lo que hacen o no. Tomamos todas las medidas de seguridad y Granada ha sido ejemplo en actos culturales y estamos por debajo de la media en los datos sanitarios", defiende.

Hoy ha estado todo el día teletrabajando, en la reunión de portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y grabando varios vídeos para congresos, a la espera también de los resultados del resto de concejales para ver si hay que tomar más medidas.

"Hemos actuado por delante y se hacen pruebas a todos los concejales del equipo de gobierno aunque no hayan sido contactos de riesgo y se ha cerrado más espacio municipal por prevención para limpiar", apostilla.