Macarena Olona registra su candidatura por Granada: "Hay que dejar atrás el 'que te vote Txapote'"

Macarena Olona llegó media hora tarde a su cita con los medios ante la presidencia de la Audiencia Provincial de Granada, donde está la Junta Electoral Central de zona. Las prisas con las que está intentando sacar adelante las candidaturas de su nuevo partido, Caminando Juntos, apremian y el recuento de avales se ha tenido que repetir de forma cuidadosa hasta el último momento. De ahí una demora tan larga de la cual se disculpó la exparlamentaria de Vox, que llegó al juzgado con "más de 900 firmas" y con un vestido de tonos azules y verdes con palabras como "ley" y "justicia" estampadas en el mismo. "Ha sido tan difícil superar los obstáculos que nos han puesto para llegar hasta aquí", dijo la alicantina, que irá "a ganar" el próximo 23J en Granada y que busca con su nuevo partido no solo pescar en el espectro de la derecha, sino en la izquierda y también en el centro. Es más, no ha ocultado querer ocupar el espacio que ha dejado libre Ciudadanos con su decisión de no concurrir a los comicios generales. Un partido 'acapáralotodo', como definen en las facultades de Políticas, y que ha querido posicionar calificando a su anterior formación Vox, como extrema, y que ha "perdido" la opción de ser una "alternativa para los españoles".

Caminando Juntos logra así presentar candidatura en Granada y lo hará en otras trece circunscripciones en toda España, cuatro de ellas en Andalucía añadiendo Cádiz, Málaga y Sevilla. La abogada del Estado admite haber encontrado sobre todo dificultades para reunir los avales necesarios para lograr formar candidatura en Barcelona, y que surgirán problemas "habituales" con la validación de las mismas pero afirma que no habrá problemas en poder concurrir en todas las provincias para las que tiene lista una vez se solventen.

Junto a varios miembros de su candidatura, como José Rodríguez Heredia, pastor evangélico que irá de 2 al Congreso, Olona, muy dada a frases con marchamo de titular, empezó a definir la posición de su partido: "Intentar que las ideas se antepongan a la ideología, dejar atrás el 'que te vote Txapote' para centrarnos en el que España salga a flote". El resto de la lista a la Cámara Baja la componen la fotógrafa Teresa García como número 3, el estudiante de Políticas y Derecho Iván Sánchez (de 21 años) como 4, y quinta la abogada Soledad Camacho. La lista al Senado la encabezará el empresario y agente de desarrollo rural, Emilio Jiménez. "Gente sin significación pero que desde la calle queremos aplicar sentido común a las instituciones", definió la alicantina.

"Hemos encontrado mucha esperanza depositada en Caminando Juntos especialmente en este momento en el que Ciudadanos ha arriado la bandera y ha decidido no presentarse a las elecciones generales", ha declarado ante los medios Olona sin esconder que busca recoger los votos del espectro, teóricamente de centro que representaba la formación que en su día lideró Albert Rivera, en un espectro que también buscó ocupar la UPyD de Rosa Díez. De hecho, la abogada cree que "las diferencias son abismales con Vox y con cualquier otra formación política". De ahí a que los colores de su partido sean el rojo y el azul, algo que no es al azar para que "nos posicionara". "En Caminando Juntos caminamos con el pie derecho y con el pie izquierdo", define.

E incide: "Tenemos a personas que provienen de Podemos, del PSOE, del PP, de Vox, de Cs y otras que no han tenido militancia con anterioridad. Nos negamos a afirmar que los votantes del PSOE sean rojos asesinos, nos negamos a afirmar que los de Podemos sean comunistas con sentido despectivo, nos negamos a pensar que los votantes del espacio de la derecha sean todos fascistas".

Olona dice querer alejarse de Vox ("si siguiese sintiéndome representada por un proyecto como Vox seguiría formando parte de él") y además lo sitúa, claramente, en un extremo del tablero político, en este caso de la derecha, y del que afirma que es "un proyecto que ha dejado de ser alternativa para los españoles", que ha acabado "imbuido por el sistema" una vez "han pisado las instituciones", y que "cada vez mira a una España más chica, con discursos más extremos, que nos lleva a una radicalziación que quiere el bipartidismo". "Con la desaparición de Ciudadanos, los bloques se han quedado a solas y eso es peligroso", ha valorado la alicantina.

Olona dice que en su proceso de búsqueda de firmas es que "la gente está hasta las pelotas". "Están cansados que se hable del inglés de Feijóo, que si Sánchez es más o menos guapo, que si Abascal va más o menos apretado. Mientras nos perdemos en debates estériles los problemas de la gente no se resuelven y CJ quiere llevar la política al sentido común", ha comentado.

Olona afirma "no ser ya una paracaidista" después de tres elecciones (dos nacionales y una autonómica) representando a Granada y tras haber sido la parlamentaria con "mayor número de iniciativas presentadas" en el Congreso, según ella misma ha alabado, y donde además afirma ir a "todo o nada" sabiendo "que el escaño por Granada vale el doble que en Madrid".